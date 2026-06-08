Trovare una ciabatta multipresa che unisca interruttori indipendenti, ricarica rapida USB-C Power Delivery e un design compatto a meno di 30€ non è affatto semplice. La Ciabatta Multipresa ELESHOCK rompe questa regola, ma oggi fa molto di più: grazie a un’offerta lampo su Amazon, il suo prezzo viene quasi dimezzato con uno sconto extra del 49% che si applica direttamente al momento del pagamento. Si tratta di un’opportunità incredibile per mettere ordine e potenziare la propria postazione di lavoro o angolo multimediale con una spesa minima. Un accessorio che risolve il problema della scarsità di prese e della ricarica lenta dei dispositivi moderni, diventando un must-have a questo prezzo. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione imperdibile.

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ELESHOCK Ciabatta Multipresa: potenza, controllo e ricarica rapida in un unico dispositivo

La Ciabatta Multipresa ELESHOCK non è un semplice accessorio per moltiplicare le prese elettriche, ma una vera e propria stazione di alimentazione intelligente e sicura. Il suo punto di forza risiede nella combinazione di funzionalità moderne, pensate per le esigenze degli utenti tech. A differenza di molti modelli base, questa ciabatta offre interruttori indipendenti per ciascuna delle 5 prese Schuko. Questo permette non solo di gestire l’alimentazione dei singoli dispositivi collegati, ma anche di ridurre gli sprechi energetici e aumentare la sicurezza, disattivando ciò che non è in uso con un semplice gesto.

Il vero valore aggiunto, soprattutto al prezzo attuale, è il comparto di ricarica. Integra una porta USB-C con tecnologia Power Delivery (PD) da 20W e una porta USB-A con Quick Charge (QC) da 18W. Ciò significa poter ricaricare smartphone, tablet e altri gadget compatibili alla massima velocità possibile, senza dover occupare una presa Schuko con ingombranti alimentatori. La sicurezza è un altro pilastro del prodotto: è dotata di un sistema di protezione contro le sovratensioni, che salvaguarda i dispositivi collegati da picchi di corrente e sbalzi di tensione potenzialmente dannosi. Il design è compatto e salvaspazio, di colore bianco, perfetto per integrarsi con discrezione su scrivanie, dietro la TV o in cucina.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Prese Elettriche : 5 prese Schuko (standard europeo)

: 5 prese Schuko (standard europeo) Controllo : Interruttori on/off indipendenti per ogni presa

: Interruttori on/off indipendenti per ogni presa Porte USB : 1x USB-C con Power Delivery 20W, 1x USB-A con Quick Charge 18W

: 1x USB-C con Power Delivery 20W, 1x USB-A con Quick Charge 18W Sicurezza : Protezione integrata contro le sovratensioni

: Protezione integrata contro le sovratensioni Design : Compatto, salvaspazio, colore bianco

: Compatto, salvaspazio, colore bianco Utilizzo: Ideale per casa, ufficio, postazioni di lavoro e gaming

Un’offerta da non credere: sconto del 49% al checkout

Passiamo ora ai dettagli di questa promozione che rende la Ciabatta Multipresa ELESHOCK un vero affare. Il prodotto è attualmente disponibile su Amazon con un prezzo di listino di 28,99€. Tuttavia, è attiva un’offerta speciale che applica uno sconto aggiuntivo del 49% direttamente in fase di checkout. Questo significa che il prezzo che vedrete nella pagina del prodotto non è quello finale.

Per ottenere lo sconto, basta aggiungere il prodotto al carrello e procedere al pagamento: il sistema di Amazon calcolerà automaticamente la riduzione. Il prezzo finale crolla così a soli 14,78€, con un risparmio netto di ben 14,21€ sul prezzo iniziale. È importante sottolineare che questo tipo di promozioni con sconti applicati al checkout sono spesso a tempo limitato e soggette all’esaurimento delle scorte disponibili. Pertanto, se siete interessati, il consiglio è di non attendere troppo per finalizzare l’acquisto. L’offerta è valida per il modello di colore bianco venduto e spedito da un venditore terzo tramite la piattaforma Amazon.

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