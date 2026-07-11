Chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa un barbecue a gas serio, compatto e Made in Italy senza spendere una fortuna, beh, quel momento è adesso. Campingaz Xpert 200 LS Plus è crollato su Amazon a un prezzo che non si era mai visto prima, con uno sconto che supera abbondantemente il 30% rispetto alla quotazione standard. Un’occasione del genere su un prodotto di questa qualità è rara, e considerando la stagione, potrebbe durare pochissimo.

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Campingaz Xpert 200 LS Plus: potenza lavica, design total black e tanto Made in Italy

Campingaz Xpert 200 LS Plus non è il solito barbecue a gas da grande distribuzione. È un prodotto Made in Italy, pensato per chi vuole prestazioni reali anche su un balcone o in un piccolo giardino, senza sacrificare nulla in termini di qualità costruttiva.

Il cuore del dispositivo è il sistema a roccia lavica: le pietre laviche accumulano il calore, lo distribuiscono in maniera omogenea sulla griglia e proteggono i bruciatori dai grasci che colano durante la cottura. Il risultato è una grigliata uniforme, senza punti freddi e con quel sapore inconfondibile da brace che molti cercano disperatamente con altri sistemi.

A livello tecnico, ecco cosa si trova sotto il coperchio:

2 bruciatori in acciaio con potenza complessiva di 8,2 kW e accensione piezoelettrica integrata

con potenza complessiva di e accensione piezoelettrica integrata Fornello laterale indipendente da 2,1 kW , ideale per salse, contorni o pentolini

indipendente da , ideale per salse, contorni o pentolini Potenza totale: 10,3 kW

Griglia in ghisa smaltata da 54,5 x 34,5 cm, con griglia superiore riscaldante

da 54,5 x 34,5 cm, con griglia superiore riscaldante Superficie di cottura totale: 1.880 cm² , sufficiente per 8-10 persone

, sufficiente per Coperchio con termometro integrato per cotture indirette, utilizzabile come vero e proprio forno

per cotture indirette, utilizzabile come vero e proprio forno Struttura in acciaio verniciato con design total black, altezza cottura di 85 cm

con design total black, altezza cottura di Ripiani laterali pieghevoli, porta spezie, ganci porta utensili e vaschetta raccogli grasso removibile

2 ruote per gli spostamenti, con spazio nel carrello per alloggiare la bombola del gas

Il fornello laterale, in particolare, è il dettaglio che distingue questo modello da tanti competitor: avere un fuoco indipendente sempre disponibile mentre si griglia cambia radicalmente il modo di gestire una serata all’aperto.

Da tenere in considerazione: la bombola del gas e il tubo del regolatore non sono inclusi nella confezione e vanno acquistati separatamente. Il montaggio iniziale, inoltre, può richiedere circa due ore.

Prezzo ai minimi storici: i numeri dell’offerta su Amazon

Qui si fa sul serio. Campingaz Xpert 200 LS Plus è attualmente disponibile su Amazon a 150,79€, contro un prezzo standard di 232,00€, con un risparmio netto di oltre 81€. Parliamo di uno sconto di circa il 35%, che porta il prodotto ai livelli più bassi mai rilevati dai principali comparatori di prezzo italiani come Idealo e Trovaprezzi.

Per contestualizzare: alcuni rivenditori specializzati propongono lo stesso modello fino a 309,90€. Il divario è significativo.

Prezzo attuale Amazon: 150,79€

Prezzo di riferimento standard: 232,00€

232,00€ Risparmio: oltre 81€

oltre Spedizione: inclusa per i clienti Prime

inclusa per i clienti Prime Disponibilità: soggetta a esaurimento scorte

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