134,99€ per un rasoio elettrico che di solito si avvicina ai 280€: Braun Serie 7 72-N4200cs tocca quello che è probabilmente il suo prezzo più basso di sempre. Un’occasione che raramente si ripresenta su questa fascia di prodotto, e che vale la pena analizzare nel dettaglio.

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Braun Serie 7 72-N4200cs: quando la testina si piega ma la qualità non cede

Realizzato in Germania, il Braun Serie 7 72-N4200cs si posiziona tra i rasoi elettrici più completi della sua categoria, e basta aprire la confezione per capire perché. Dentro si trovano il rasoio, un rifinitore di precisione EasyClick, la base di ricarica, l’alimentatore intelligente, la spazzola per la pulizia e persino una custodia da viaggio: praticamente tutto quello che serve, senza dover comprare nulla di aggiuntivo.

Il cuore del dispositivo è la testina SkinFlex a 360°, equipaggiata con 3 lame flessibili che si adattano in modo continuo ai contorni del viso, comprese le zone più difficili da raggiungere come il mento e il collo. Il risultato è una rasatura davvero vicina alla pelle, anche con barba irregolare o in crescita veloce.

A distinguere questo modello dalla concorrenza c’è la tecnologia AutoSense: il rasoio rileva in tempo reale la densità della barba e aumenta o riduce la potenza di conseguenza, ottimizzando ogni passata. Non è una funzione di marketing: chi ha barba folta sa quanto conti avere un dispositivo che non “inceppa” nelle zone più dense.

Le modalità di rasatura disponibili sono tre:

Turbo : massima velocità, ideale per chi ha poco tempo

: massima velocità, ideale per chi ha poco tempo Standard : equilibrio tra efficienza e comfort

: equilibrio tra efficienza e comfort Delicata: pensata per le pelli sensibili o per chi si rade ogni giorno

Sul fronte batteria, la Li-Ion garantisce fino a 60 minuti di autonomia (pari a circa 3 settimane di utilizzo), con una funzione di ricarica rapida da 5 minuti che permette una rasatura completa in caso di emergenza. In più, il rasoio è 100% impermeabile e compatibile con rasatura a secco o con gel e schiuma da barba, anche sotto la doccia.

Minimo storico: i numeri dell’offerta su Amazon

Non capita spesso di vedere un rasoio di questa categoria scendere così tanto. Ecco la situazione attuale:

Prezzo originale : 279,99€

: 279,99€ Prezzo scontato : 134,99€

: Risparmio : 145€ , pari a circa il 52% di sconto

: , pari a circa il Store : Amazon.it

: Amazon.it Disponibilità: verificare la pagina prodotto per aggiornamenti in tempo reale

Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, e come spesso accade su Amazon, non è detto che duri a lungo. La colorazione disponibile è Nero, modello 72-N4200cs.

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