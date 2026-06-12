Quando si pensa a DJI, la mente vola subito ai droni. Ma cosa succede se quella stessa tecnologia avanzata di navigazione e mappatura viene applicata a un robot aspirapolvere? La risposta è DJI ROMO P, un robot per la pulizia domestica che non è il solito aspirapolvere. Dotato di una potenza di aspirazione fuori dal comune di 25.000 Pa e un sistema di rilevamento ostacoli a livello di drone, questo dispositivo ridefinisce le regole del gioco. Oggi, lo fa anche nel prezzo, grazie a un’offerta su Amazon che lo rende un’opportunità eccezionale, con uno sconto del 31%. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione imperdibile.

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DJI ROMO P: la tecnologia dei droni al servizio della pulizia

Il vero punto di forza di DJI ROMO P risiede nella sua intelligenza artificiale, ereditata direttamente dall’esperienza di DJI nel campo dei droni. Questo si traduce in una capacità di navigazione e mappatura degli ambienti domestici estremamente precisa, che gli consente di evitare con agilità cavi, giocattoli, ciabatte e altri piccoli ostacoli che metterebbero in crisi modelli meno sofisticati. Ma le sue qualità non si fermano qui. Il robot unisce una potenza di aspirazione brutale a una serie di funzionalità pensate per ridurre al minimo l’intervento umano, rendendolo la soluzione ideale per chi desidera una casa impeccabile senza fatica.

Le sue specifiche tecniche principali includono:

Potenza di Aspirazione: Un valore impressionante di 25.000 Pa , capace di rimuovere polvere, peli di animali e detriti da qualsiasi superficie, dai pavimenti duri ai tappeti più spessi.

Un valore impressionante di , capace di rimuovere polvere, peli di animali e detriti da qualsiasi superficie, dai pavimenti duri ai tappeti più spessi. Navigazione e Rilevamento Ostacoli: La tecnologia drone-level garantisce una mappatura rapida e una pulizia metodica, evitando collisioni e incastri.

La tecnologia drone-level garantisce una mappatura rapida e una pulizia metodica, evitando collisioni e incastri. Funzione Lavapavimenti Integrata: Non solo aspira, ma lava. Il serbatoio dell’acqua permette di utilizzare soluzioni detergenti o deodoranti per pavimenti, lasciando le superfici fresche e igienizzate.

Non solo aspira, ma lava. Il serbatoio dell’acqua permette di utilizzare soluzioni detergenti o deodoranti per pavimenti, lasciando le superfici fresche e igienizzate. Stazione Base Autopulente: Il vero game-changer. La base non solo ricarica il robot, ma svuota automaticamente il contenitore della polvere e pulisce il dispositivo, garantendo fino a 200 giorni di autonomia prima di richiedere un intervento manuale.

Il vero game-changer. La base non solo ricarica il robot, ma svuota automaticamente il contenitore della polvere e pulisce il dispositivo, garantendo fino a prima di richiedere un intervento manuale. Sistema Anti-groviglio: Progettato per minimizzare l’aggrovigliamento di capelli e peli di animali nelle spazzole e nelle ruote, una caratteristica fondamentale per chi ha amici a quattro zampe.

Progettato per minimizzare l’aggrovigliamento di capelli e peli di animali nelle spazzole e nelle ruote, una caratteristica fondamentale per chi ha amici a quattro zampe. Design Trasparente: Un tocco estetico moderno e ricercato che permette di vedere la tecnologia all’opera, integrandosi perfettamente negli arredamenti contemporanei.

L’offerta su Amazon: un prezzo che fa la differenza

Questa tecnologia avanzata ha solitamente un costo elevato, ma l’attuale promozione su Amazon cambia le carte in tavola. Il prezzo di listino di DJI ROMO P Robot Vacuum and Mop Cleaner è di 1.409€. Attualmente, grazie a questa promozione, è possibile acquistarlo a soli 974,56€. Si tratta di uno sconto netto del 31%, che si traduce in un risparmio di ben 434,44€ sul prezzo originale. Un taglio di prezzo così significativo su un prodotto di fascia premium rappresenta un’opportunità rara.

La vendita e la spedizione sono gestite da Amazon, garantendo affidabilità, assistenza clienti e consegne rapide. L’offerta riguarda il modello con design trasparente e include la stazione base autopulente. È importante notare che offerte di questo tipo su prodotti di fascia alta possono avere una durata limitata o essere soggette a esaurimento scorte, quindi è consigliabile agire tempestivamente se si è interessati.

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