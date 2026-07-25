Doppio cestello, tecnologia di cottura avanzata e un prezzo che non si era mai visto prima: Bosch MAFD661B0 torna sotto i riflettori con uno sconto che supera il 34% su Amazon. Per chi cercava il momento giusto per portarsi a casa una friggitrice ad aria di fascia alta senza svuotare il portafoglio, questo è probabilmente il miglior punto di ingresso disponibile. Analizziamo nel dettaglio perché vale ogni euro.

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Bosch MAFD661B0: doppio cestello, ceramica e tecnologia NextGen in 12 litri di potenza

Chi dice che per cuocere carne e verdure contemporaneamente serva un forno da cucina professionale? Bosch MAFD661B0 la pensa diversamente, presentandosi come una friggitrice ad aria Serie 6 con doppio cestello da 6L ciascuno, per una capacità totale di 12 litri pensata per famiglie numerose o per chi vuole preparare pasti completi in un’unica sessione di cottura.

Il punto di forza più originale è la funzione SYNC: i due cestelli operano in modo indipendente ma vengono sincronizzati automaticamente così che entrambi i piatti siano pronti nello stesso momento. Niente piatti che si raffreddano mentre si aspetta che finisca il secondo. Un dettaglio che sembra scontato ma che, nella pratica quotidiana, fa una differenza enorme.

Dal punto di vista costruttivo, Bosch ha fatto scelte precise:

Struttura interna in metallo , per solidità e durata nel tempo

, per solidità e durata nel tempo Rivestimento dei cestelli in ceramica 100% non tossica , senza sostanze chimiche nocive e sicura per la salute

, senza sostanze chimiche nocive e sicura per la salute Design compatto che occupa il 47% in meno di spazio sul piano di lavoro rispetto alla capienza offerta

che occupa il sul piano di lavoro rispetto alla capienza offerta Temperatura massima di 230°C per risultati croccanti e dorati

La tecnologia di riscaldamento NextGen Heating, con ventola e resistenza dedicate per ciascun cestello, garantisce una distribuzione uniforme del calore e consente di preparare pasti fino al 60% più velocemente rispetto ai metodi tradizionali, utilizzando fino al 95% in meno di olio. I 6 programmi preimpostati coprono le preparazioni più comuni: patatine fritte, pollame, pasticceria, verdure, scongelare e mantenere in caldo. E per chi vuole spingersi oltre, l’app Bosch BetterFood mette a disposizione oltre 500 ricette direttamente sullo smartphone. La pulizia? Semplice: le componenti removibili sono tutte lavabili in lavastoviglie.

Prezzo ai minimi: ecco quanto si risparmia oggi su Amazon

Questo è uno di quei momenti da non lasciarsi scappare. Bosch MAFD661B0 è disponibile su Amazon.it a 149,99€ rispetto al prezzo di listino di 229,99€, con un risparmio netto di 80€ pari a uno sconto del 35%. Si tratta del prezzo più basso registrato per questo modello, un minimo storico che difficilmente si ripresenterà a breve.

La disponibilità su Amazon garantisce spedizione rapida e le tutele standard della piattaforma per resi e assistenza. A questo prezzo, una friggitrice ad aria di questa qualità costruttiva e con questa dotazione tecnologica è un’occasione concreta, non solo un’offerta da vetrina.

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