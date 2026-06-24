Chi dice che proteggere casa con tecnologia di ultima generazione debba costare un occhio della testa? Blink ha appena reso disponibile un bundle davvero sorprendente: Blink Outdoor Camera 2K+ e Blink Videocitofono cablato 2K+ insieme, con uno sconto che ha fatto scendere il prezzo a livelli mai toccati prima. Si parla di una percentuale di risparmio che supera abbondantemente il 60%, su due prodotti appena lanciati sul mercato italiano. Analizziamo cosa si porta a casa con questo affare.

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Blink Outdoor 2K+ e Wired Doorbell 2K+: doppia protezione con tecnologia da urlo

Questo bundle unisce due dei dispositivi più recenti dell’ecosistema Blink, entrambi con risoluzione video 2K (2560×1440 pixel): una qualità che fino a poco tempo fa era appannaggio di prodotti di fascia ben più alta.

Blink Outdoor Camera 2K+ è una videocamera da esterno completamente senza fili, pensata per resistere a qualsiasi condizione atmosferica grazie alla certificazione IP65. Il sensore cattura video nitidissimi con zoom digitale 4x, mentre la visione notturna si adatta automaticamente alla luce disponibile: prima sfrutta la luce ambientale per riprese a colori, poi passa agli infrarossi in bianco e nero quando il buio è totale. Il risultato è una sorveglianza h24 senza punti ciechi.

Uno degli aspetti più interessanti del modello è il campo visivo da 143 gradi in diagonale, più ampio rispetto al precedente Outdoor 4, che garantisce una copertura ottimale degli spazi esterni. La durata della batteria, grazie al chip Blink brevettato, arriva fino a 2 anni con 2 batterie AA al litio. Dimensioni compatte (70 x 70 x 41 mm, 142 g) e installazione rapida completano il quadro.

Blink Videocitofono cablato 2K+ è invece il primo videocitofono cablato mai realizzato da Blink, un debutto nel segmento con specifiche di tutto rispetto:

Risoluzione 2K con HDR per immagini leggibili sia in piena luce solare che di notte

per immagini leggibili sia in piena luce solare che di notte Connettività Wi-Fi dual-band 2,4 GHz e 5 GHz

2,4 GHz e 5 GHz Rilevamento del movimento con zone personalizzabili

Audio bidirezionale con microfono e altoparlante integrati

con microfono e altoparlante integrati Protezione IP65 contro pioggia e polvere

contro pioggia e polvere Alimentazione continua via cavo (compatibile con impianti 8–24V AC), nessun pensiero per le batterie

Entrambi i dispositivi si integrano con Alexa e si gestiscono tramite l’app Blink (iOS e Android), con live view in tempo reale e notifiche push immediate. Vale la pena ricordare che per l’archiviazione cloud è necessario un abbonamento Blink (da 3,99€/mese), mentre chi possiede un Sync Module 2 può salvare i video localmente su USB senza costi aggiuntivi.

Offerta impossibile da ignorare: oltre il 62% di sconto su Amazon

Il bundle Blink Outdoor Camera 2K+ + Blink Videocitofono cablato 2K+ è disponibile su Amazon.it a soli 34€, contro un prezzo originale di 91€. Il risparmio è di 57€, per uno sconto che sfiora il 63%: un’occasione che non si era mai vista su questi prodotti, entrambi appena arrivati sul mercato italiano.

Si tratta di due dispositivi di ultima generazione, lanciati rispettivamente a febbraio e maggio 2026, venduti insieme a un prezzo che vale quasi esclusivamente per una singola unità base. La disponibilità su Amazon garantisce spedizione rapida, ma a questi livelli di prezzo la promozione non è destinata a durare.

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