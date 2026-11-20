Il Black Friday di Amazon è già partito: le offerte sono attive da qualche giorno e resteranno valide fino al 30 novembre, con nuove promozioni che si aggiungono progressivamente. Il venerdì nero vero e proprio cade il 27 novembre, mentre il gran finale tocca al Cyber Monday del 30 novembre. Per orientarvi tra le varie fasi del calendario trovate il quadro completo nella nostra pagina dedicata al Black Friday Amazon. Le occasioni, in ogni caso, si possono cogliere adesso e restano valide fino a esaurimento scorte.

Buona notizia per chi non ha l’abbonamento: a differenza del Prime Day e della Festa delle Offerte Prime, per gli sconti del Black Friday non serve essere iscritti ad Amazon Prime, salvo eventuali riduzioni riservate agli abbonati. Quest’anno l’edizione è poi particolarmente lunga, dodici giorni in tutto invece della sola giornata del venerdì nero, e le date sono state annunciate con qualche giorno di anticipo rispetto all’inizio effettivo delle promozioni.

In questa selezione abbiamo raccolto macchine da caffè di ogni genere: dalle macchine a cialde alle semi-automatiche compatte, fino alle automatiche con macinacaffè integrato e montalatte. I marchi presenti vanno da Jimmy a Ninja, passando per Philips, Hisense e Xiaomi. Tra i modelli più interessanti ci sono la Jimmy N9, che affianca l’erogazione a cialde Nespresso Original a un purificatore dell’acqua, la Ninja AutoBarista con macina in grani e programmi per il cold brew, e le Philips 5400 e 5500, automatiche con caraffa LatteGo. Prima di ordinare, un consiglio pratico: controllate bene il formato di capsule o cialde accettato dal modello e lo spazio disponibile sul piano cucina, perché le automatiche più complete occupano parecchio.

La selezione non è comunque definitiva: nel corso della promozione Amazon aggiunge nuove offerte in tante categorie, quindi vale la pena dare un’occhiata anche nei prossimi giorni. Qui sotto trovate le macchine da caffè che abbiamo scelto per voi.

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Le macchine da caffè in offerta su Amazon per il Black Friday 2026

Queste erano dunque le principali offerte sulle macchine da caffè del Black Friday di Amazon. Vi ricordiamo che i prezzi possono cambiare nel corso delle prossime ore e che alcuni prodotti potrebbero esaurirsi prima della fine della promozione: se un modello vi interessa, meglio non aspettare troppo.

Se invece siete ancora indecisi tra una semi-automatica e una automatica, può esservi utile la nostra recensione della BlitzHome CM5520 semi-automatica, dove abbiamo raccontato pregi e compromessi di questa categoria.

Per non perdervi le prossime occasioni, vi consigliamo di seguire i nostri canali Telegram Prezzi.tech, Errori Bomba e Sconti Casa: li aggiorniamo costantemente non appena salta fuori qualche offerta davvero interessante.

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