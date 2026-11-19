Rasoi, phon, spazzolini elettrici e piccoli attrezzi per la bellezza: se la vostra routine di cura della persona chiede un aggiornamento, il Black Friday di Amazon è il momento buono per farlo. Le promozioni sono già attive e si chiudono alle 23:59 di lunedì 30 novembre, quando il Cyber Monday mette la parola fine alla campagna: tutto quello che trovate in lista si può acquistare adesso, fino a esaurimento scorte.

Come da tradizione, Amazon accompagna l’evento con la Settimana del Black Friday, dodici giorni di promozioni che coinvolgono oltre un milione di articoli. Non serve l’abbonamento Prime per le offerte generali e c’è un vantaggio in più: gli acquisti effettuati dal 1° novembre al 25 dicembre si possono restituire, nella maggior parte dei casi, fino al 31 gennaio 2027. Date e condizioni complete le trovate qui: Ufficiali le date del Black Friday Amazon 2026.

La selezione è ordinata per tipologia: si parte da rasoi, regolabarba e tagliacapelli di Philips, Panasonic, Rowenta e Xiaomi, si passa ad asciugacapelli e styler con Dyson, Dreame e Shark, poi agli spazzolini elettrici e all’igiene orale e infine agli epilatori e ai rasoi femminili. Tra i prodotti da tenere d’occhio ci sono il Dyson Supersonic Nural, per chi vuole un phon leggero che regola da solo la temperatura, il Philips Shaver i9000 Prestige con tecnologia Skin IQ per una rasatura precisa e il Dreame AirStyle Pro 2, multistyler 7 in 1 per asciugare e modellare con un solo attrezzo.

Prima di ordinare, controllate sempre la compatibilità di testine e lame di ricambio con il modello che già usate. Tenete poi presente che la lista non è definitiva: continuiamo ad aggiungere le nuove offerte a tempo e gli sconti che compaiono nelle prossime ore. Intanto, qui sotto trovate tutte le occasioni già attive.

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La nostra selezione di offerte sulla cura della persona del Black Friday Amazon 2026

Queste erano dunque le principali offerte sulla cura della persona del Black Friday di Amazon. I prezzi, però, possono cambiare nel giro di poche ore e alcuni prodotti rischiano di esaurirsi prima della fine della promozione: se qualcosa vi interessa, meglio non prendervela troppo comoda.

Se siete ancora indecisi, date un’occhiata alla nostra guida ai migliori spazzolini elettrici di novembre 2026 o alla nostra recensione del Dyson Supersonic Travel, utile per inquadrare la gamma Dyson e i suoi accessori magnetici.

Per non perdervi le prossime occasioni, vi consigliamo di seguire i nostri canali Telegram Prezzi.tech, Errori Bomba e Sconti Casa: li aggiorniamo costantemente non appena salta fuori qualche offerta davvero interessante.

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