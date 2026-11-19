Rasoi, phon, spazzolini elettrici e piccoli attrezzi per la bellezza: se la vostra routine di cura della persona chiede un aggiornamento, il Black Friday di Amazon è il momento buono per farlo. Le promozioni sono già attive e si chiudono alle 23:59 di lunedì 30 novembre, quando il Cyber Monday mette la parola fine alla campagna: tutto quello che trovate in lista si può acquistare adesso, fino a esaurimento scorte.
Come da tradizione, Amazon accompagna l’evento con la Settimana del Black Friday, dodici giorni di promozioni che coinvolgono oltre un milione di articoli. Non serve l’abbonamento Prime per le offerte generali e c’è un vantaggio in più: gli acquisti effettuati dal 1° novembre al 25 dicembre si possono restituire, nella maggior parte dei casi, fino al 31 gennaio 2027. Date e condizioni complete le trovate qui: Ufficiali le date del Black Friday Amazon 2026.
La selezione è ordinata per tipologia: si parte da rasoi, regolabarba e tagliacapelli di Philips, Panasonic, Rowenta e Xiaomi, si passa ad asciugacapelli e styler con Dyson, Dreame e Shark, poi agli spazzolini elettrici e all’igiene orale e infine agli epilatori e ai rasoi femminili. Tra i prodotti da tenere d’occhio ci sono il Dyson Supersonic Nural, per chi vuole un phon leggero che regola da solo la temperatura, il Philips Shaver i9000 Prestige con tecnologia Skin IQ per una rasatura precisa e il Dreame AirStyle Pro 2, multistyler 7 in 1 per asciugare e modellare con un solo attrezzo.
Prima di ordinare, controllate sempre la compatibilità di testine e lame di ricambio con il modello che già usate. Tenete poi presente che la lista non è definitiva: continuiamo ad aggiungere le nuove offerte a tempo e gli sconti che compaiono nelle prossime ore. Intanto, qui sotto trovate tutte le occasioni già attive.
Indice:
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La nostra selezione di offerte sulla cura della persona del Black Friday Amazon 2026
Rasoi, regolabarba e tagliacapelli
Soluzioni complete per la rifinitura di barba, capelli e corpo, dai rasoi a lamina rotante ai rifinitori multifunzione e relative lame di ricambio. Strumenti ideali per prendersi cura del proprio look quotidiano con precisione e praticità.
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Philips Shaver i9000 Prestige, rasoio elettrico Wet & Dry, tecnologia Skin IQ, triplo sistema di sollevamento e taglio, doppie lame di precisione in acciaio 360º, styler per barba, modello XP9202/33
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Panasonic ES-PV3B-K803 Serie 900s Shaver, Rasoio Elettrico da Uomo Wet & Dry a 5 Lame, Sensore Barba Reattivo, USB-C, Custodia, Nero Opaco
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Philips Shaver i9000, rasoio elettrico Wet & Dry, Tortora, tecnologia Skin IQ, triplo sistema di sollevamento e taglio, doppie lame di precisione 360º in acciaio, pod Quick Clean, modello X9001/30
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Panasonic XSHAPE TRIM MULTISHAPE Sistema Modulare ER-CKL2, ER-CDT1 & ER-CFB1, unità principale, set per rasatura e taglio capelli, regolabarba, spazzole facciali con batteria agli ioni di litio, nero
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Panasonic ER-SC60-S803 Tagliacapelli da Uomo, Tagliacapelli Cordless Portatile Impermeabile, 20 Impostazioni di Lunghezza, 2 Accessori, Funzionamento Wireless e Cavo, Supporto di Ricarica, Argento
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Panasonic ES-ACM3BW503 Serie 700 Rasoio Compatto a 3 Lame, Rasoio Elettrico Wet & Dry per Uomo, Sensore per la Barba, Impermeabile IPX7, Ricarica USB-C, Adattatore di Alimentazione USB AC, Bianco
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-6%
Panasonic ER-SC40-K803 Tagliacapelli da Uomo, Regolabarba Cordless Portatile Impermeabile, 20 Impostazioni di Lunghezza, Funzionamento Senza Filo e con Filo, Indicatore LED della Batteria, Nero
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Philips Rifinitore All-in-one Multigroom Serie 9000 23 in 1 - Rasoio + Rifinitore uomo OneBlade - Set completo per viso, testa e corpo, 27 impostazioni di lunghezza (0,2-20 mm), Modello MG9561/30
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Panasonic, tagliacapelli e rasoio ER-GB96-K503, con lama a pettine, rifinitura della barba per uomini, 58 lunghezze di taglio preciso per barba e capelli, colore nero, batteria
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Philips OneBlade Pro 360 Autentico Regolabarba elettrico per viso e corpo, rasoio e regolabarba, 2x 360 lame, 1x pettine da 20, 1x kit per il corpo, 1x custodia morbida, QP6552/30
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-8%
Philips Bodygroom serie 7000 - Rifinitore per uomo, testina flessibile 2D tripla protezione, Testine intercambiabili, Rifinitura e rasatura intima, Impermeabile 100%, 120 minuti autonomia, BG7485/30
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-8%
Philips OneBlade Pro 360 Autentico Regolabarba elettrico per viso e corpo, rasoio e depilatore, 3x 360 lame, 1x pettine da 20, 1x kit corpo, 1x supporto di ricarica, 1x custodia da viaggio, QP6652/35
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Philips OneBlade QP2630/30, Rasoio Elettrico Face + Body, Utilizzo Wet&Dry, Include 1 Lama Viso, 1 Lama Corpo e 5 Pettini
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Panasonic Multishape Sistema Modulare per la Cura della Persona er-Ckl1, Regolabarba e Tagliacapelli per Uomo con Batteria Ricaricabile Agli Ioni di Litio
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-7%
Rowenta X Series 700, Regolabarba Multifunzione con 14 Accessori Inclusi per Capelli, Barba e Corpo, Lame Autoaffilanti in Acciaio Inox, Impermeabile, Autonomia Fino a 270 Min, TN9650E0, Nero/Trust
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-9%
Philips Bodygroom Serie 5000 - Rifinitore per uomo con Sistema a tripla protezione, Rifinitura e rasatura intima, Impermeabile al 100%, 100 minuti di autonomia, Modello BG5485/30
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-14%
Regolabarba Philips serie 7000 - Lame in metallo autoaffilanti, 40 impostazioni di lunghezza, tecnologia BeardSense, raccoglitore per peli, 100% impermeabile, rifinitore ampio, modello BT7670/15
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Xiaomi Kit per la cura del corpo 7 in 1 regolabarba uomo | Tagliacapelli e rasoi elettrici, tagliacapelli per corpo, naso e barba, impermeabile IPX7, ricaricabile senza fili USB-C
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-20%
Regolabarba Philips serie 5000 - Lame in metallo autoaffilanti, 40 impostazioni di lunghezza, tecnologia BeardSense, raccoglitore peli, impermeabile, pettine sfumatura, custodia da viaggio, BT5785/30
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Philips OneBlade 360 Autentico Regolabarba Elettrico per Viso e Corpo, Rasoio e Spazzola, 3x 360 Lame, 3x Pettine per Barba (1,3,5 mm), 1x Kit per il Corpo, QP2824/31
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Rifinitore Philips Multigroom serie 3000 tutto in uno 9 in 1 - Rifinitore per barba, capelli e corpo, lame autoaffilanti delicate sulla pelle, 12 impostazioni di lunghezza, Modello MG3946/15
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Philips OneBlade Intimate lame, compatibili con tutti i modelli OneBlade e OneBlade Pro, con SkinProtect per rasatura e rifinitura dell’area intima, 2 pezzi (modello QP229/50)
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Asciugacapelli e styler
Phon professionali ad alta velocità, arricciacapelli automatici e multistyler multifunzione pensati per asciugare, lisciare o donare volume ai capelli rapidamente, proteggendo la chioma dal calore eccessivo.
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Asciugacapelli Dyson Supersonic Nural - Ricci+Afro (Ceramic Pink/Rose Gold) | Asciugatura rapida e intelligente senza calore eccessivo, controllo automatico della temperatura, include diffusore e pettine
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Shark Glam FlexStyle, Asciugacapelli e Styler 4 in 1, Oro, HD6041SEU | Phon, Cono Arricciacapelli, Spazzola Glossi Lucidante, Piastra Silki Lisci e Onde, Beccuccio Concentratore, 0 Danni da Calore
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-7%
DREAME AirStyle Pro 2 Mutistyler Professionale 7 in 1, Viola | Diffusore, Asciugatura Rapida, Arricciacapelli, Piega Liscia e con Volume, Aria Fredda, Nessun Danno, tutti i Tipi di Capelli
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Panasonic EH-NA0J Asciugacapelli nanoe MOISTURE+ e Minerale, if Design Award 2023, Diffusore e Bocchetta Concentratrice, Modalità Alternata Calda e Fredda, Cura della Pelle, Potenza 1600W, Nero
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DREAME AirStyle Pro, Multistyler Professionale 7 in 1, Viola | Asciugatura Rapida, Arricciacapelli, Piastra, Volume e Styling con Aria Fredda, per tutti i Tipi di Capelli, Novità 2026
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-16%
Shark FlexStyle, Asciugacapelli e Styler 5 in 1, Ediz. Limitata, HD446JSEU | Champagne Glitter, Phon, Cono Arricciacapelli, Diffusore, Spazzole, Beccuccio Concentratore, Senza Danni da Calore, Scatola
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-11%
Shark SilkiPro Straight Piastra + asciugacapelli 2 in 1, con custodia termoresistente - Petalo di rosa [HT401EUPK]
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DREAME Air-Auto, Arricciacapelli Automatico con Un Solo Tocco, 32 mm | Arricciatura Bidirezionale a 360°, Display a LED, Temperatura NTC e Protezione Antigroviglio, 3 Modalità di Calore
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MOVA Aero C Asciugacapelli ad alta velocità, Powered by dreame | Camera C doppia aspirazione, Coanda, asciugatura delicata, doppio NTC, trattamento al plasma 360°, 3 accessori styling
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Rowenta Reverso, Asciugacapelli e Spazzola ad Aria Calda 2-in-1 per Asciugatura Rapida e Styling, 2 Velocità/Temperature, Cover e Custodia Incluse, CF9820
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Rowenta Eco Intelligence, asciugacapelli, asciugatura rapida, CV6030 | Ionica, leggera, Impostazioni personalizzabili, Impugnatura ergonomica per lo styling quotidiano, Colore: Nero
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Rowenta Cv8830 Pro Expert, Asciugacapelli, 2200 W, Generatore Di Ioni, Accessori Per Styling, Impostazioni Personalizzate, Ergonomico, Nero
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-5%
Xiaomi Asciugacapelli Compatto H101 Rosa – Motore 20.000 giri/min | Motore 20.000 giri/min flusso d’aria 15 m/s 50 mln ioni negativi per capelli senza frizz impugnatura pieghevole.
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Rowenta CV1831 Asciugacapelli Express Style, Phon Capelli Potente e Compatto, Phon da Viaggio Leggero e Facile da Usare, Potenza 1600W, Styling Preciso e Risultati a Lunga Durata
Spazzolini elettrici e igiene orale
Spazzolini sonici avanzati con sensori di pressione e programmi mirati, idropulsori per la pulizia interdentale e confezioni di testine di ricambio, perfetti per migliorare l'igiene quotidiana di denti e gengive.
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Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9000 Spazzolino elettrico con Feedback di copertura, Feedback di pressione, 21 impostazioni, bianco argento e verde scuro, confezione da 2, HX9216/89
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Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9000 Spazzolino elettrico - con Feedback di copertura totale, Feedback di pressione, 21 impostazioni, verde scuro, HX9214/84
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Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 8500 Spazzolino elettrico - con Feedback di pressione, 18 impostazioni, nero, HX8514/12
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Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 8500 Spazzolino elettrico - con Feedback di pressione, 18 impostazioni, bianco polvere, HX8514/11
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Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 8000 Spazzolino elettrico - con Feedback di pressione, 15 impostazioni, bianco polvere, HX8312/11
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Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 8000 Spazzolino elettrico - con Feedback di pressione, 15 impostazioni, verde scuro, HX8312/14
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Philips Sonicare serie 7500 spazzolino elettrico - Tecnologia Next Generation Sonicare, sensore di pressione, 12 impostazioni, SmarTimer, 21 giorni autonomia, custodia con ricarica, nero, HX7421/15
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Panasonic EW-DJ4B-G503 Idropulsore, Irrigatore Orale,4 Impostazioni di Pressione dell'Acqua, Compatto e Portatile, Ultrasonica, Serbatoio 150 ml, Ricarica Rapida, Verde Menta e Bianco, 1.0 unità
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PHILIPS Sonicare C3 Premium Plaque Defence, testine di ricambio originali, bianco, confezione da 4, HX9044/87, Nuovo, 4 Testine
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PHILIPS Sonicare A3 Premium All-in-One, testine di ricambio originali, bianco, confezione da 2, HX9092/87, Nuovo, 2 Testine
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PHILIPS Sonicare C1 ProResults, testine di ricambio originali, bianco, confezione da 4, HX6014/87, Nuovo, 4 Testine
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PHILIPS Sonicare G3 Premium Gum Care, testine di ricambio originali, bianco, confezione da 2, HX9052/87, Nuovo, 2 Testine
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PHILIPS Sonicare W2 Optimal White, testine di ricambio originali, nero, confezione da 4, HX6064/88, Nuovo, 4 Testine
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PHILIPS Sonicare W2 Optimal White, testine di ricambio originali, nero, confezione da 2, HX6062/88, Nuovo, 2 Testine
Epilatori e rasoi femminili
Epilatori wet and dry con testine flessibili e rasoi compatti dedicati al corpo femminile, studiati per rimuovere i peli delicatamente ed efficacemente su gambe e zone sensibili.
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Panasonic ES-EY90 Epilatore Bagnato e Asciutto, Doppio Disco con 60 Pinzette, Testina Flessibile Pivotante a 90°, 3 Impostazioni di Velocità e Luce LED, 30 Minuti di Funzionamento, Testina Rasoio
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Panasonic ES-EY70-G503 Epilatore Bagnato e Asciutto, Doppio Disco con 60 Pinzette, Testina Flessibile Pivotante a 90°, 3 Impostazioni di Velocità e Luce LED, 30 Minuti di Funzionamento, Cordless
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Panasonic ES-EY30-V503 Epilatore Bagnato e Asciutto, Doppio Disco con 60 Pinzette, Testina Flessibile Pivotante a 90°, 3 Impostazioni di Velocità e Luce LED, 30 Minuti di Funzionamento, Cordless
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Philips Lady Shaver Serie 8000 - Rasoio senza filo, Wet & Dry, sistema di rasatura a 3 lame, testina di rasatura flessibile, luce LED, per corpo e gambe, 100 minuti di utilizzo, modello BRL129/00
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Panasonic ES-WR51 Epilatore Compatto per il Corpo, Rasoio da Donna, a Secco, Alimentato a Batteria (Necessaria 1 AAA), Cappuccio di Protezione, Spazzola di Pulizia, Bianco
Queste erano dunque le principali offerte sulla cura della persona del Black Friday di Amazon. I prezzi, però, possono cambiare nel giro di poche ore e alcuni prodotti rischiano di esaurirsi prima della fine della promozione: se qualcosa vi interessa, meglio non prendervela troppo comoda.
Se siete ancora indecisi, date un’occhiata alla nostra guida ai migliori spazzolini elettrici di novembre 2026 o alla nostra recensione del Dyson Supersonic Travel, utile per inquadrare la gamma Dyson e i suoi accessori magnetici.
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