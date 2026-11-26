La Settimana del Black Friday di Amazon.it è attiva dalle 00:01 di giovedì 19 novembre e si chiuderà alle 23:59 di lunedì 30 novembre: per la smart home restano quindi ancora alcuni giorni utili, con il Black Friday vero e proprio in calendario domani, venerdì 27, e il Cyber Monday a fare da gran finale. Le offerte sono disponibili fino a esaurimento scorte, quindi per i prodotti più richiesti conviene non prendere troppo tempo.
Questa edizione è particolarmente lunga: dodici giorni di promozioni e oltre un milione di offerte su Amazon.it. La maggior parte degli sconti non richiede l’abbonamento Prime ed è aperta a chiunque abbia un account Amazon; gli iscritti hanno però in più le Offerte Prime Stellari, una novità del 2026 che viene rinnovata due volte al giorno sempre fino a esaurimento scorte. Gli sconti, nella maggior parte dei casi, sono diretti e non serve inserire alcun codice.
Nella lista che trovate qui sotto abbiamo raccolto le occasioni più interessanti del momento, divise in cinque gruppi: luci e lampade smart, termostati e valvole intelligenti, prese, interruttori e hub, serrature e automazioni, più una piccola sezione di elettrodomestici per la casa. Tra i marchi protagonisti ci sono Philips con le sue linee Hue e Smart Lighting, Govee, Twinkly, SwitchBot, Aqara, SONOFF, BTicino e Shelly. Se state pensando a un regalo o a un primo passo verso la casa connessa, due spunti su tutti: la serratura Aqara U200, che punta su Matter over Thread e Apple Home Key per chi ha già un ecosistema Apple in casa, e la SwitchBot Smart Lock Ultra con tastierino e lettore di impronte, pensata per chi vuole entrare senza chiavi e senza smartphone in mano. Sul fronte del riscaldamento, le valvole e i termostati intelligenti sono la scelta più sensata per chi vuole tenere sotto controllo i consumi in vista dell’inverno.
Un consiglio pratico: prima di ordinare una serratura smart o un termostato, controllate bene le specifiche richieste dal vostro impianto, dalla compatibilità con la caldaia al tipo di porta, così da non dover fare resi. La lista viene aggiornata man mano che saltano fuori nuove occasioni: tenete d’occhio anche le offerte a tempo, quelle valide per tutta la settimana e gli sconti diretti senza codici, che rappresentano la maggior parte dei ribassi di questi giorni. Per un quadro più ampio sulle promozioni del periodo, potete intanto dare un’occhiata alle nostre migliori offerte per la smart home del Black Friday Amazon.
Indice:
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Black Friday Amazon 2026, le offerte smart home su luci, termostati e serrature
Luci e lampade smart
Strisce LED, lampadine connesse, faretti, plafoniere e catene luminose decorative per personalizzare l'illuminazione di interni ed esterni.
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SwitchBot Luci Esterne Permanenti con Matter, 72 Luce LED RGBICWW, 30M | Compatibile con Alexa e Google Home, 16 Milioni di Colori, 2700–6500K, Controllo via APP, Catena IP67 per Patio, Giardino
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-7%
Proiettore Govee Galaxy Light Star 2 Pro, obiettivo HD da 4 megapixel, proiettore planetario che funziona con Matter, proiettore di luce notturna con oltre 20 scene preimpostate
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-39%
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-8%
Govee Striscia Luminosa LED Neon da Esterno 10M, Controllo APP&WiFi, IP67 | 16M Colori DIY, 64+ Modalità Scena, Sync Musica, Matter Alexa&Google Assistant, Install. Facile, Giardino/Cortile/Sentiero
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Philips Hue Play Light Bar e Hue Bridge, Pacco, Nero | Luce White and Colour Ambiance, Smart LED, 13,2 W, Retroilluminazione TV, Casa Connessa
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-8%
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-45%
Govee Christmas Cone Tree Lights 2,28m, Ghirlanda RGBIC 370 LED, Nero | Compatibile con Alexa, Google Assistant e Matter, Impermeabile IP67, Decorazione per Halloween e Natale, Modalità Musica
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-2%
Philips Hue GU10, Lampadina per Faretto, 3 Pz | Luce White and Colour Ambiance, Smart LED, 400 lm, 4,2 W, Intensità Regolabile, Controllo App Bluetooth, Casa Connessa.
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-4%
Govee Tenda Luminosa 10M, 400LED RGBIC Intelligenti Luci da Esterno Cascata | Decorazioni Natale, Impermeabili IP67, Sincronizzazione Musicale, 78+ Modalità Scena, Compatibile con Alexa
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-12%
SwitchBot RGBICWW Plafoniera 37,6cm, Plafoniera LED a filo certificata Matter 3200LM, 2700–6500K, 32W, Compatibile con Alexa e Apple Home, CRI 90+, lampadario camera da letto, Soggiorno, 2 Pezzi
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-6%
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Twinkly Net Lights, Griglia LED Flessibile con 260 LED RGB Mappabili, Striscia Luci Esterno e Interno, Luci Smart, Compatibile Alexa, Google Home, IP44, Controllo App, Filo Trasparente, 1.2m x 1.9m
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-20%
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-5%
Govee Proiettore di Fiocchi di Neve da Esterno, Smart con Onde d’acqua in Movimento, luci da Giardino Impermeabili, 58 Modalità Scena, 20 Immagini, Compatibile con Alexa, Matter e Assistente Google.
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-20%
Philips Smart Lighting Fairy Lights, 20 m | RGBIC, Effetti Multicolore, LED Smart, Sincr Musica, Mod Predef, Interni ed Esterni, Lucine Decorative Esterno, Casa Connessa
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-17%
Philips Smart Lighting Mobile Lampada da Tavolo Senza Fili, Lampada da Tavolo Ricaricabile, Colori, Luce Bianca da Calda a Fredda, Regolabile, Controlli Facili, Connected by WiZ, Sinc Musica
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-6%
Govee Luci di Inondazione per Esterni, Proiettore RGBICWW 4500LM, Luce per Esterni Intelligente IP66 Lavora con Matter e Alexa, Lega di Alluminio, Giardino, Garage, Cortile
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-35%
Govee Retroilluminazione TV 3 Lite 3,6M per TV 55-65 pollici | Correzione Fish-Eye, Fotocamera Sincronizzazione Immagine, Striscia LED TV RGBICW 4-in-1, WiFi, Controllo Vocale & APP
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-16%
SwitchBot RGBICWW Plafoniera 30cm, Plafoniera LED a filo certificata Matter 2000LM, 2700–6500K, 20W, Compatibile con Alexa e Apple Home, CRI 90+, lampadario camera da letto, Soggiorno, Cucina, 2 Pezzi
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-13%
Govee RGBWIC TV Light Bars, WiFi Retroilluminazione per TV 45-70 Pollici | Retroilluminazione a LED per TV e PC, compatibile con Matter, Alexa e Google Assistant, 3 opzioni di posizionamento, Bianco
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-20%
Philips Smart Lighting, Plafoniera da soffitto, Quadrata, 37,5 cm | A Colori e Bianca regolabile 2.200-6.500 K, Smart LED, 24 W, 2.600 lm, Reg Lum Minima, Connected by WiZ, Casa Connessa
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-20%
Philips Smart Lighting, Plafoniera da soffitto, Tonda, 37,5 cm | A Colori e Bianca regolabile 2.200-6.500 K, Smart LED, 24 W, 2.600 lm, Reg Lum Minima, Connected by WiZ, Casa Connessa
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-17%
Philips Smart Lighting GU10 Faretti x2, Nero BK | Luce colori e bianca tunabel 2.200-6.500 K, Plafoniera, Smart LED, 345 lm x2, Reg. luminos., Connected by WiZ, casa connessa
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-18%
Philips Smart Lighting Faretti GU10 x2, WH Bianco | Luce colori e bianca tunabel 2.200-6.500 K, Plafoniera, Smart LED, 345 lm x2, Reg. luminos., Connected by WiZ, casa connessa
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-20%
Philips Smart Lighting Fairy String Lights, 20 m | RGBIC, Lucine Decorative Esterno, Effetti Luce Multicolore, Smart LED, USB-C, Atmosfera, Sincr Musica, Conn by WiZ, Casa Conn
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-5%
SwitchBot RGBIC Neon Striscia LED, 5M Matter Neon LED Luci Compatibile con Apple Home, Alexa e Google Home, 16 min di colori, Sincronizza Musica e Scene, Luci LED Camera da Letto, Soggiorno
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-1%
Philips Tylus, Luce solare di sicurezza UltraEfficient, per Esterni, con Sensore di Movimento, 5000K, Nera
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-8%
SwitchBot RGBICWW Plafoniera 37,6cm, Plafoniera LED a filo certificata Matter 3200LM, 2700–6500K, 32W, Compatibile con Alexa e Apple Home, CRI 90+, lampadario camera da letto, Soggiorno, Cucina
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-6%
Philips Hue Essential A60, Lampadina smart E27, Confezione da 4 | Luce bianca e colorata, 8 W, Smart Home, Dimmerabile, Compatibile con Alexa, Google Assistant e Apple Home
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-6%
Philips Hue Essential, Smart LED GU10, Confezione da 4 | Luce bianca e colorata, 4.7 W, Simmerabile, Smart Home, Controllo vocale via app, Compatibile con Alexa e Apple Home
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-4%
Philips Hue GU10, Lampadina per Faretto, 3 Pz | Luce White Ambiance, Smart LED, 400 lm, 4,2 W, Intensità Regolabile, Controllo App Bluetooth, Casa Connessa
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-28%
SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra, Luce Calda/Fredda, Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Mln Colori, Sincronizzazione Musicale, Modalità Scen
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Switchbot RGBICWW Barre Luminose a LED, Retroilluminazione TV con Matter | Barre LED Compatibili con Alexa e Apple Home, 16 Milioni di Colori, 800lm, Sync Musica, Montaggio Magnetico, Soggiorno Gaming
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-6%
Philips Nissa, Lampada solare da parete UltraEfficient, per Esterni, con Sensore di Movimento, 3000K, 250/25lm, Nera
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-5%
SwitchBot Matter Lampada da Terra LED, RGBCCT Piantana Lampada da Terra Compatibile con Apple Home, Alexa, Google Home, Telecomando e App, Luce Calda/Fredda, 16 Mln Colori, Musica Sincronizzazione
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-20%
Philips Smart Lighting, Plafoniera da soffitto, Quadrata, 29,5 cm | A Colori e Bianca Regolabile 2.200-6.500 K, Smart LED, 18 W, 1.800 lm, Reg Lum Minima, Connected by WiZ, Casa Connessa
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-19%
Philips Smart Lighting, Plafoniera da soffitto, Tonda, 30 cm | A Colori e Bianca Regolabile 2.200-6.500 K, Smart LED, 18 W, 1.800 lm, Reg Lum Minima, Connected by WiZ, Casa Connessa
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-16%
Philips Smart Lighting GU10 applique da parete x1, Nero BK | Luce a colori e bianca tunabel 2.200-6.500K, Plafoniera, Smart LED, 345lm, Regol. luminosità, Connected by WiZ, casa connessa
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-14%
Philips Smart Lighting GU10 Faretto x1, WH Bianco | Luce a colori e bianca tunabel 2.200-6.500K, Plafoniera, Smart LED, 345lm, Regol. luminosità, Connected by WiZ, casa connessa
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-5%
SwitchBot Lampada Scalda Candela Intelligente con Confezione Regalo, Scaldacera per Candele Compatibile Matter per Apple Home e Alexa, Timer e Dimmer Lampada Profumata per Regali di Casa Nuova, Bianco
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-9%
SwitchBot RGBICWW Plafoniera 30cm, Plafoniera LED a filo certificata Matter 2000LM, 2700–6500K, 20W, Compatibile con Alexa e Apple Home, CRI 90+, lampadario camera da letto, Soggiorno, Cucina
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-45%
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-18%
Philips Smart Lighting striscia LED RGBIC, 5 m, Tipo C, effetti luce multicolore dinamica, tagliabile, configurazione semplice, connessione a Wi-Fi, Connected by WiZ, Google Home, Alexa, Apple Home
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-1%
Meross Lampadina LED E27 con Apple HomeKit, Multicolore e Dimmerabile | Lampada WiFi Funziona con Alexa, Google Home e SmartThings, Lampadina Smart Multicolore e Dimmerabile, RGBWW, 2700-6500K
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-21%
Philips Smart Lighting, Lampadina LED smart P45 E14 | Luce bianca e colorata, RGB, 470 lm, 2.200-6.500 K, Dimmerabile, Smart Home, Compatibile con WiZ, Alexa, Google e Apple Home
Termostati e valvole intelligenti
Dispositivi per il controllo del riscaldamento, tra termostati connessi da incasso o parete e teste termostatiche per radiatori, ideali per ridurre i consumi energetici.
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-8%
tado° Termostato Intelligente X – Trio Pack | controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google Assistant), installazione fai da te
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-5%
tado° Termostato Intelligente X - Starter Kit con Bridge X | controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google Assistant), risparmio energetico
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-39%
BTICINO SXG8002 Termostato WiFi 220v, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
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-19%
BTICINO SXW8002 Termostato WiFi 220V, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
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-33%
BTICINO SXW8002W Termostato WiFi 220v, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Parete, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
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-29%
BTICINO SXM8002 Termostato WiFi 220v, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
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-32%
tado° termostato intelligente X – Starter Kit, termostato ambiente cablato e Bridge X, controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google)
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-13%
SwitchBot Set Termostato Smart, Home Climate Panel e Hub Mini Matter | Risparmio Energetico, Automazioni & Misura Precisa, App, Compatibile con Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant
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-5%
SwitchBot Termostato smart per termosifone, Bluetooth con controllo da app e timer, risparmio energetico, installazione facile, compatibile Alexa, Apple Casa e Google Home (TRV+matter+panel)
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-29%
SONOFF Termostato da Radiatore TRVZB 2 Pezzi, Valvola Termostatica Intelligente, per Riscaldamento Intelligente con Funzione App, Richiede Hub Zigbee 3.0, Compatibile co Amazon Alexa/Home Assistant
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-9%
SwitchBot Termostato smart per termosifone con pannello Combo: controllo da app e timer, risparmio energetico, installazione facile, compatibile con Alexa, Apple Home e Home Assistant (richiede Hub)
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SwitchBot Termostato smart per termosifone con supporto Matter (Combo), Bluetooth e controllo da App e timer, risparmio energetico, installazione facile, compatibile Alexa, Apple Home
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-5%
Termostato Wi-Fi a batteria con 2 fili, controllare per la caldaia a gas, termostato Tuya programmabile giornalmente, compatibile con controllo vocale di Google e Alexa.W506 3A
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-15%
SwitchBot Pannello Climatico Domestico, Sensore Temperatura Umidità Integrato per Valvola Termostatica Radiatori, Risparmio Energetico e Costi. Supporta Apple Home & Home Assistant Via Matter
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-11%
SONOFF Termostato Zigbee Smart Thermostat TP-WGZBA | Riscaldamento a pavimento idronico e sistemi di caldaia, 3 piani e 12 periodi di tempo, risparmio energetico
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-15%
SONOFF TRV Gen2 Zigbee Smart Termostato per Radiatore TRV-ZBT | Design compatto e schermo IPS, 3 orari, misurazione della temperatura esterna, risparmio energetico, compatibile con HA
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-7%
SwitchBot Termostato Radiatore, Valvola Termostatica Intelligente con App | Risparmio energetico, orari smart, rilevamento finestra aperta, antigelo, display digitale, no abbonamento, montaggio facile
Prese, interruttori e hub smart
Prese intelligenti da interno ed esterno, moduli relè a incasso, sensori e gateway pensati per automatizzare elettrodomestici e impianti tradizionali.
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SONOFF NSPanel Pro Gen2 Pannello Di Controllo Per Casa Intelligente Con | Gateway Zigbee & Matter con termostato, allarme di sicurezza compatibile con Alexa, Google, Apple, Home Assistant
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-25%
Aqara Smart Home Hub M3, Matter Controller, Thread Border Router | Zigbee, Bluetooth, Wifi, Poe, Ir, Automazione Locale, Supporta Apple Homekit, Alexa,Google,Smartthings,Home Assistant,Ifttt
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-5%
Shelly Outdoor Plug S Gen3 - Confezione da 4 prese Wi-Fi intelligenti per esterni, IP44, certificato opaco, 12 A, 2500 W, illuminazione esterna, misurazione della potenza, automazione esterna, Alexa
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-25%
Aqara Rilevatore Presenza FP2 Cablato, Radar mmWave, Zone Multi | Rilevamento Fino A 5 Persone, Cadute, Sensore Luce Integrato, Compatibile Con Homekit, Alexa, Google, Ha
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-9%
SONOFF SWV-ZF2E Hydro DUO Timer irrigazione Zigbee a 2 zone, ingresso in ottone, IP65, alimentazione Type-C e 4 AA, adattamento meteo con misuratore di flusso, hub Zigbee richiesto, Home Assistant
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-36%
SONOFF MINI R4 4PCS WiFi Smart Switch 2-Way, Interruttore intelligente DIY, modalità relè staccabile, WiFi 2.4G, controllo APP, Funziona con Alexa, Google Home Assistant, controllo remoto eWeLink
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-31%
SwitchBot Hub Mini, telecomando intelligente IR Wi-Fi per dispositivi a infrarossi compatibili, controllo tramite app, Alexa, Google Assistant, Siri e IFTTT, Wi-Fi 2,4 GHz
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-20%
Tapo P105 Presa Smart Italiana WiFi Tipo L 10A Timer Alexa Google, 2pz | Per Lampade, TV e Caricatori, Controllo da App Tapo, Programmazione Oraria, Timer, Controllo Remoto e Vocale, Tipo L
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-15%
SONOFF MINI R4 2PCS WiFi Smart Switch 2-Way, Interruttore intelligente DIY, modalità relè staccabile, WiFi 2.4G, controllo APP, Funziona con Alexa, Google Home Assistant, controllo remoto eWeLink
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-38%
Tapo P105 - Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione
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-7%
Tapo P100 Presa Smart WiFi 10A 2300W Timer Controllo App Alexa Google | Per Lampade, TV e Piccoli Elettrodomestici, Controllo da App Tapo, Programmazione Oraria, Timer e Controllo Remoto
Serrature e automazioni smart
Serrature elettroniche, telecamere di sicurezza con hub integrato e motorizzazioni per tende e tapparelle, adatte a rendere più sicuri e pratici gli accessi di casa.
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SwitchBot Lock Ultra Max con SwitchBot Tastierino Vision Pro, riconoscimento 3D di volto e vene del palmo, sblocco in 1,1 s, facile installazione, autonomia 9 mesi, accesso remoto e Matter
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-28%
SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra Con Tastierino Touchscreen, Serratura Smart Con Impronte Digitali, Serratura Elettronica Con Batteria Ricaricabile, Adatta A Porte Europee, Matter/Alexa/Google
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-22%
Aqara Serratura Smart U200 Argento, Matter over Thread, Apple Home Key | Impronta Fingerprint, Nfc, Batteria Ricaricabile, Compatibile Con Homekit, Google, Alexa, Smartthings, Installazione Facile
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SwitchBot Apri Tende Elettrico per Bastoni, Curtain Rod 3 2025 Set con 2 Motori e 1 Telecomando, Controllo Bluetooth&App, Motore Silenzioso Potente, Compatibile con Matter&Apple Home (Hub richiesto)
Piccoli elettrodomestici
Apparecchi per la cucina e il benessere domestico, tra cui macchine per il caffè, friggitrici ad aria e sistemi per la purificazione dell'acqua.
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Jimmy R9 Pro Purificatore ad Osmosi Inversa Domestica con Erogatore Istantaneo di Acqua Calda e Fredda, Filtrazione a 7 Stadi, Sterilizzazione UV, Riscaldamento Rapido 3 Secondi e Misuratore TDS
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De'Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.B, Macchina da Caffè Automatica, Chicchi macinati al momento, Caraffa MontaLatte Automatica per Cappuccini, 7 Bevande One Touch, Spegnimento Programmmabile, Nero
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-15%
Jimmy N9 Macchina da caffè a cialde con purificatore 3‑in‑1, filtrazione a 5 stadi, pompa 20 bar, serbatoio 2L, compatibile Nespresso Original, plug‑and‑play
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Cecotec Friggitrice ad Aria calda 5.5 L Cecofry Full InoxBlack Pro 5500, 1700 W, Compatta e Digitale, Friggitrice dietetica in Acciaio inox, senza Olio, Tecnologia PerfectCook, Termostato
Queste erano dunque le principali offerte su smart home del Black Friday di Amazon. Tenete presente che i prezzi potrebbero cambiare nelle prossime ore e che alcuni prodotti, soprattutto quelli più richiesti, potrebbero esaurirsi prima della fine della promozione: se un articolo vi interessa, meglio non aspettare troppo.
Se siete ancora indecisi su quale dispositivo scegliere, date un’occhiata alle nostre Migliori termostati smart di Ottobre 2026: ecco i nostri consigli e alle Migliori serrature smart di Ottobre 2026: ecco i nostri consigli, utili per orientarvi tra modelli, protocolli e funzionalità prima di completare l’acquisto.
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