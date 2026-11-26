La Settimana del Black Friday di Amazon.it è attiva dalle 00:01 di giovedì 19 novembre e si chiuderà alle 23:59 di lunedì 30 novembre: per la smart home restano quindi ancora alcuni giorni utili, con il Black Friday vero e proprio in calendario domani, venerdì 27, e il Cyber Monday a fare da gran finale. Le offerte sono disponibili fino a esaurimento scorte, quindi per i prodotti più richiesti conviene non prendere troppo tempo.

Questa edizione è particolarmente lunga: dodici giorni di promozioni e oltre un milione di offerte su Amazon.it. La maggior parte degli sconti non richiede l’abbonamento Prime ed è aperta a chiunque abbia un account Amazon; gli iscritti hanno però in più le Offerte Prime Stellari, una novità del 2026 che viene rinnovata due volte al giorno sempre fino a esaurimento scorte. Gli sconti, nella maggior parte dei casi, sono diretti e non serve inserire alcun codice.

Nella lista che trovate qui sotto abbiamo raccolto le occasioni più interessanti del momento, divise in cinque gruppi: luci e lampade smart, termostati e valvole intelligenti, prese, interruttori e hub, serrature e automazioni, più una piccola sezione di elettrodomestici per la casa. Tra i marchi protagonisti ci sono Philips con le sue linee Hue e Smart Lighting, Govee, Twinkly, SwitchBot, Aqara, SONOFF, BTicino e Shelly. Se state pensando a un regalo o a un primo passo verso la casa connessa, due spunti su tutti: la serratura Aqara U200, che punta su Matter over Thread e Apple Home Key per chi ha già un ecosistema Apple in casa, e la SwitchBot Smart Lock Ultra con tastierino e lettore di impronte, pensata per chi vuole entrare senza chiavi e senza smartphone in mano. Sul fronte del riscaldamento, le valvole e i termostati intelligenti sono la scelta più sensata per chi vuole tenere sotto controllo i consumi in vista dell’inverno.

Un consiglio pratico: prima di ordinare una serratura smart o un termostato, controllate bene le specifiche richieste dal vostro impianto, dalla compatibilità con la caldaia al tipo di porta, così da non dover fare resi. La lista viene aggiornata man mano che saltano fuori nuove occasioni: tenete d’occhio anche le offerte a tempo, quelle valide per tutta la settimana e gli sconti diretti senza codici, che rappresentano la maggior parte dei ribassi di questi giorni. Per un quadro più ampio sulle promozioni del periodo, potete intanto dare un’occhiata alle nostre migliori offerte per la smart home del Black Friday Amazon.

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Black Friday Amazon 2026, le offerte smart home su luci, termostati e serrature

Queste erano dunque le principali offerte su smart home del Black Friday di Amazon. Tenete presente che i prezzi potrebbero cambiare nelle prossime ore e che alcuni prodotti, soprattutto quelli più richiesti, potrebbero esaurirsi prima della fine della promozione: se un articolo vi interessa, meglio non aspettare troppo.

Se siete ancora indecisi su quale dispositivo scegliere, date un’occhiata alle nostre Migliori termostati smart di Ottobre 2026: ecco i nostri consigli e alle Migliori serrature smart di Ottobre 2026: ecco i nostri consigli, utili per orientarvi tra modelli, protocolli e funzionalità prima di completare l’acquisto.

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