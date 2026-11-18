Il Black Friday di Amazon è ormai partito e la casa connessa è tra le categorie in cui vale la pena approfittarne: le offerte sono attive in questo momento e restano valide fino al 30 novembre, o comunque fino a esaurimento delle scorte. Quest’anno la promozione dura dodici giorni, più a lungo delle edizioni precedenti, e comprende anche il Black Friday vero e proprio di venerdì 27 e il Cyber Monday di chiusura.

La settimana del Black Friday è aperta a tutti i clienti, senza bisogno di abbonamento Prime, mentre per gli abbonati tornano le Offerte Prime Stellari, proposte due volte al giorno. A questo si aggiungono le promozioni anticipate dei singoli marchi: SwitchBot e Meross, per esempio, hanno già iniziato a scontare diversi dispositivi per la casa.

Nella selezione qui sotto trovate un po’ di tutto: lampadine e strisce LED, sensori di temperatura e umidità, termostati smart, interruttori e prese intelligenti, rilevatori di fumo e di acqua, ma anche speaker e cornici digitali, con marchi come SwitchBot, Meross, SONOFF, Philips, Govee e Twinkly. Se cercate un modo semplice per iniziare, un termostato smart come il Meross Matter o un pannello climatico SwitchBot per i termosifoni è il classico acquisto che si ripaga con i consumi; per chi vuole invece solo cambiare l’atmosfera di una stanza, le lanterne e le strisce RGB di Govee fanno al caso vostro. Prima di ordinare, date un’occhiata alla compatibilità: gli interruttori SONOFF e la ciabatta Shelly richiedono in alcuni casi il conduttore neutro o un hub Zigbee.

Tenete presente che la lista è in continuo aggiornamento: durante i dodici giorni di promozioni possiamo aggiungere nuove occasioni a tempo e offerte riservate, quindi vale la pena dare un’occhiata anche alla nostra pagina dedicata alle offerte smart home. Qui sotto, intanto, trovate i prodotti che abbiamo selezionato per voi.

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Le offerte smart home del Black Friday 2026 su Amazon

Queste erano dunque le principali offerte su dispositivi per la smart home del Black Friday di Amazon. I prezzi potrebbero cambiare nelle prossime ore e alcuni prodotti potrebbero esaurirsi prima della fine della promozione: se un articolo vi interessa, meglio non aspettare troppo.

Se siete ancora indecisi su cosa montare in casa, date un’occhiata alla nostra guida ai Migliori termostati smart di Ottobre 2026: ecco i nostri consigli e a quella sulle Migliori Lampadine Smart: come sceglierle e quali acquistare.

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