Il Black Friday di Amazon è ormai partito e la casa connessa è tra le categorie in cui vale la pena approfittarne: le offerte sono attive in questo momento e restano valide fino al 30 novembre, o comunque fino a esaurimento delle scorte. Quest’anno la promozione dura dodici giorni, più a lungo delle edizioni precedenti, e comprende anche il Black Friday vero e proprio di venerdì 27 e il Cyber Monday di chiusura.
La settimana del Black Friday è aperta a tutti i clienti, senza bisogno di abbonamento Prime, mentre per gli abbonati tornano le Offerte Prime Stellari, proposte due volte al giorno. A questo si aggiungono le promozioni anticipate dei singoli marchi: SwitchBot e Meross, per esempio, hanno già iniziato a scontare diversi dispositivi per la casa.
Nella selezione qui sotto trovate un po’ di tutto: lampadine e strisce LED, sensori di temperatura e umidità, termostati smart, interruttori e prese intelligenti, rilevatori di fumo e di acqua, ma anche speaker e cornici digitali, con marchi come SwitchBot, Meross, SONOFF, Philips, Govee e Twinkly. Se cercate un modo semplice per iniziare, un termostato smart come il Meross Matter o un pannello climatico SwitchBot per i termosifoni è il classico acquisto che si ripaga con i consumi; per chi vuole invece solo cambiare l’atmosfera di una stanza, le lanterne e le strisce RGB di Govee fanno al caso vostro. Prima di ordinare, date un’occhiata alla compatibilità: gli interruttori SONOFF e la ciabatta Shelly richiedono in alcuni casi il conduttore neutro o un hub Zigbee.
Tenete presente che la lista è in continuo aggiornamento: durante i dodici giorni di promozioni possiamo aggiungere nuove occasioni a tempo e offerte riservate, quindi vale la pena dare un’occhiata anche alla nostra pagina dedicata alle offerte smart home. Qui sotto, intanto, trovate i prodotti che abbiamo selezionato per voi.
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Le offerte smart home del Black Friday 2026 su Amazon
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Sonos Era 300 | Smart speaker con audio spaziale, Wi-Fi, Bluetooth, Amazon Alexa, Dolby Atmos - Nero
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Sonos Era 300 | Smart speaker con audio spaziale, Wi-Fi, Bluetooth, Amazon Alexa, Dolby Atmos - Bianco
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SwitchBot Lock Ultra Max con SwitchBot Tastierino Vision Pro, riconoscimento 3D di volto e vene del palmo, sblocco in 1,1 s, facile installazione, autonomia 9 mesi, accesso remoto e Matter
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Switchbot Cornice Artistica Digitale IA, 13.3'' Cornice Digitale Senza Cavi, Display Elettronico-Ink, Da Tavolo O Da Parete, Cornice Digitale Wi-Fi, Compatibile Con Alexa
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Ecowitt WS90 Powered by Shelly - Bluetooth & Zigbee Stazione Meteorologica Intelligente 7-in-1 UV e Misurazione della Radiazione Solare Irrigazione e Giardinaggio Rilevamento Pioggia Aptico IPX5
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-10%
Govee Christmas Cone Tree Lights 2,74m, Ghirlanda RGBIC 610 LED, Nero | Compatibile con Alexa, Google Assistant e Matter, Impermeabile IP67, Decorazione per Halloween e Natale, Modalità Musica
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SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra Con Tastierino Touchscreen, Serratura Smart Con Impronte Digitali, Serratura Elettronica Con Batteria Ricaricabile, Adatta A Porte Europee, Matter/Alexa/Google
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-5%
SwitchBot Purificatore D'aria Con App E Luce Notturna, CADR 400m³/h Fino A 83㎡, Filtro HEPA Rimuove 99.97% Di Muffa, Polvere, Polline, Modalità Sonno 20dB (Purificatore d'aria da tavolo)
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SwitchBot Purificatore D'aria Con App E Luce Notturna, CADR 400m³/h Fino A 83㎡, Filtro HEPA Rimuove 99.97% Di Muffa, Polvere, Polline, Modalità Sonno 20dB (Purificatore d'aria da tavolo)
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SwitchBot Luci Esterne Permanenti con Matter 72 Luce LED RGBICWW 30M | Compatibile con Alexa e Google Home 16 Milioni di Colori 2700–6500K Controllo via APP Catena IP67 per Patio Giardino
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SwitchBot Umidificatore a vapore camera letto 750ml/h 45L stanze grandi No nebbia No residui Rabbocco dall'alto Filtro lavabile Silenzioso per bambini Alexa Google Home HomeKit Matter
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Meross Termostato per radiatore Matter over Thread 3pcs | Termostato Valvola WiFi | Rilevamento Finestra Aperta | Nessun Abbonamento | Blocco Bambini Antigelo | 8 Fasce/Giorno
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-12%
Netatmo Stazione Meteo ORIGINAL 2ª gen wifi| Interni & Esterni | Temperatura, Umidità, Qualità aria, UV, Pollini, Previsioni Meteo| Compatibile Apple Home, Alexa, Google Home - Menta - NWS-M-EC
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-5%
Shelly Dimmer Gen4 – Wi-Fi Smart Dimmer certificato opaco luci dimmerabili interruttore della luce Zigbee striscia LED timer senza conduttore neutro nessun hub richiesto Alexa Google & HomeKit
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Proiettore Govee Galaxy Light Star 2 Pro obiettivo HD da 4 megapixel proiettore planetario che funziona con Matter proiettore di luce notturna con oltre 20 scene preimpostate
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SwitchBot Apri Tende Elettrico per Bastoni, Curtain Rod 3 2025 Set con 2 Motori e 1 Telecomando, Controllo Bluetooth&App, Motore Silenzioso Potente, Compatibile con Matter&Apple Home (Hub richiesto)
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-7%
Govee Christmas Cone Tree Lights 2,28m, Ghirlanda RGBIC 370 LED, Nero | Compatibile con Alexa, Google Assistant e Matter, Impermeabile IP67, Decorazione per Halloween e Natale, Modalità Musica
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Meross Avvolgitore Tapparella Elettrico da Incasso Matter Avvolgibile Elettrico fino 45 kg (circa 6 m²) per cinghia da 23 mm Compatibile con Apple HomeKit Alexa Home Assistant e SmartThings
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SONOFF NSPanel Pro Gen2 Pannello Di Controllo Per Casa Intelligente Con | Gateway Zigbee & Matter con termostato, allarme di sicurezza compatibile con Alexa, Google, Apple, Home Assistant
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-8%
Philips Hue Play Gradient Lightstrip Strisce LED Smart 75 | 16 milioni di colori Illuminazione surround Sync con TV Dimmerabile Smart Home Philips Hue Bridge e Sync Box necessari
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-8%
Govee Striscia Luminosa LED Neon da Esterno 10M, Controllo APP&WiFi, IP67 | 16M Colori DIY, 64+ Modalità Scena, Sync Musica, Matter Alexa&Google Assistant, Install. Facile, Giardino/Cortile/Sentiero
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Govee RGBIC Striscia LED Intelligente con Copertura 10m, Profilo per Alexa | Funziona con Google Assistant, Tagliabile e Collegabile, Controllo via App, Per Camera Battiscopa Studio e Mobiletto
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Philips Hue Play Light Bar e Hue Bridge, Pacco, Nero | Luce White and Colour Ambiance, Smart LED, 13,2 W, Retroilluminazione TV, Casa Connessa
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Govee Lantern Lampada da Terra RGBICWW Lampada LED con Effetto Halo | 100 Scene Dimmerabile 1000K-10000K e 1400lm Matter e Alexa Compatibile 160cm Luci per Soggiorno e Camera da Letto Negro
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Philips Hue Play Gradient Lightstrip Strisce LED Smart 55 | 16 milioni di colori Illuminazione surround Sync con TV Dimmerabile Smart Home Philips Hue Bridge e Sync Box necessari
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Meross Termostato Caldaia a Batteria 2 Fili per 503 Matter over Thread | Home Assistant/ HomeKit/ Alexa Programmazione Rilevamento Finestra Aperta Nessun Abbonamento Temperatura/Umidità Bianco
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SONOFF Zigbee Hub, NSPanel Pro Pannello di Controllo Smart Home, Hub Zigbee 3.0 Integrato, Termostato Wireless, Controllo App, Scena Intelligente, Chiamata Interfono (Nero)
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Philips Hue GU10, Lampadina per Faretto, 3 Pz | Luce White and Colour Ambiance, Smart LED, 400 lm, 4,2 W, Intensità Regolabile, Controllo App Bluetooth, Casa Connessa.
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-4%
Govee Tenda Luminosa 10M, 400LED RGBIC Intelligenti Luci da Esterno Cascata | Decorazioni Natale, Impermeabili IP67, Sincronizzazione Musicale, 78+ Modalità Scena, Compatibile con Alexa
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-26%
Philips Hue Festavia Strisce LED a globo, 10 luci | Dimmerabili, Smart Home, Controllo da App Hue, Compatibile con Alexa e Apple Home, Per decorare ambienti esterni
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-10%
Govee Christmas Ball Lights 30cm, Luci a Sfera RGBIC 140 LED, Set da 2 | Compatibile con Alexa, Google Assistant e Matter, Luci a Sfera Smart Impermeabili IP67 per le Feste, Pieghevoli, Modalità DIY
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-25%
Tapo H500 Smart HomeBase 16GB 16TB per Telecamere e Sensori HDMI AI | Per Casa Smart, Collega 16 Telecamere e 64 Sensori, Archiviazione Locale Senza Canone, AI Avanzata, Uscita HDMI
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Forno a convezione Moulinex Optimo OX4648, 33 L, 6 modalità, Nero | Termostato fino a 240°C, Timer fino a 120 min, Teglia e griglie reversibili, 1600 W, Design compatto
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Shelly Outdoor Plug S Gen3 - Confezione da 4 prese Wi-Fi intelligenti per esterni IP44 certificato opaco 12 A 2500 W illuminazione esterna misurazione della potenza automazione esterna Alexa
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-12%
SwitchBot RGBICWW Plafoniera 37,6cm, Plafoniera LED a filo certificata Matter 3200LM, 2700–6500K, 32W, Compatibile con Alexa e Apple Home, CRI 90+, lampadario camera da letto, Soggiorno, 2 Pezzi
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Aqara Security Camera Hub G3, 2K Interno Sicurezza | Riconoscimento Ai Visi/Gesti, Telecomando Ir, Pan/Tilt, Homekit Secure Video, Funziona Con Alexa, Google, Ifttt
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-5%
SwitchBot AI MindClip, Registratore Vocale,Assistente AI indossabile, 64 GB | Appunti AI per riunioni, registratore vocale AI con scrittura e riconoscimento vocale, 300 min gratis/mese, nero
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-5%
SwitchBot Termometro opaco igrometro per interni ed esterni confezione da 4 con Hub2 IP65 impermeabile e sensore di umidità compatibile con Apple Home Alexa GoogleHome IFTTT
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SwitchBot WiFi Igrometro Termometro 4 Confezioni con Matter Hub 2, termometro IP65 per interni ed esterni per la casa, punto di rugiada/VPD, Funziona con Alexa, AppleHome, GoogleHome
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-20%
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Philips LED Tyla Paletto Alto da Esterni a Energia Solare Luce Naturale Sensore di Movimento Integrato IP44 1.2W
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Telecomando universale SwitchBot Hub Mini MSS, telecomando intelligente tutto in 1 con APP personalizzabile, controllo 50 dispositivi IR/Bluetooth, compatibile con TV/AC/Apple TV/SwitchBots e altro
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-5%
Shelly Dimmer Gen4 - Dimmer Smart WLAN Certificato Matter Luci Regolabili Interruttore per Luci Zigbee Striscia LED Interruttore con Timer Nessun Conduttore Neutrale Necessario
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Govee Proiettore di Fiocchi di Neve da Esterno, Smart con Onde d’acqua in Movimento, luci da Giardino Impermeabili, 58 Modalità Scena, 20 Immagini, Compatibile con Alexa, Matter e Assistente Google.
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Philips Smart Lighting Mobile Lampada da Tavolo Senza Fili Lampada da Tavolo Ricaricabile Colori Luce Bianca da Calda a Fredda Regolabile Controlli Facili Connected by WiZ Sinc Musica
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SwitchBot Set Termostato Smart, Home Climate Panel e Hub Mini Matter | Risparmio Energetico, Automazioni & Misura Precisa, App, Compatibile con Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant
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Philips Hue Festavia Permanent, Prolunga per luci LED smart, 9 m, Bianco | Luce bianca e colorata, Per strisce LED da esterno, Dimmerabile, Resistente alle intemperie, Smart Home
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Philips LED Tyla Lampada da Parete per Esterni a Energia Solare Luce Naturale Sensore di Movimento Integrato IP44 1.2W
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SwitchBot Apri Tende Intelligente - Telecomando Bluetooth con App/Timer, Aggiornamento delle Prestazioni, Aggiungi SwitchBot Hub per farlo funzionare con Alexa, Google Home, HomeKit (Curtain 3, Rod)
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Meross EM06P Misuratore di Energia Trifase, Contatore di energia 6 Canali | WiFi intelligente Smart Meter per Pannelli Solari, Fotovoltaico, Home Assistant, Zero Immissione, Cloud Gratuito
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Shelly Plug S Gen3 Nero - Presa Smart Matter 12 A (2500 W) (4 Pezzi) | Wi-Fi Misurazione del consumo energetico Controllo da remoto Compatibile con Apple Homekit Alexa Google Home
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Govee Luci di Inondazione per Esterni, Proiettore RGBICWW 4500LM, Luce per Esterni Intelligente IP66 Lavora con Matter e Alexa, Lega di Alluminio, Giardino, Garage, Cortile
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-14%
Juskys Pentola per vin brulé Teramo 10 litri 1.500 W con rubinetto | Erogatore elettrico di bevande calde in acciaio inossidabile termostato da 30 a 110 °C protezione da surriscaldamento
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-25%
SwitchBot Hub 2, Termometro di WiFi, Igrometro, Telecomando con IR, collega SwitchBot alla Rete Wi-Fi (2,4 GHz), compatibile con Alexa&Google Assistant
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SwitchBot Hub 2, Termometro di WiFi, Igrometro, Telecomando con IR, collega SwitchBot alla Rete Wi-Fi (2,4 GHz), compatibile con Alexa&Google Assistant
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Juskys Camino elettrico 2000 W – Nero, caminetto autoportante con effetto fiamma, 2 livelli di calore, termostato e spegnimento di sicurezza per il soggiorno
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SwitchBot Termostato smart per termosifone, Bluetooth con controllo da app e timer, risparmio energetico, installazione facile, compatibile Alexa, Apple Casa e Google Home (TRV+matter+panel)
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SONOFF SNZB-02D Zigbee Set di 4 sensori di temperatura e umidità con display LCD, hub Zigbee richiesto, compatibile con Alexa, Google Home, Home Assistant
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Shelly 1 Mini Gen4, confezione da 4 interruttori smart WiFi, 1 canale, 8 A, contatto senza potenziali, automazione domestica, controllo remoto, nessun hub necessario, Alexa, Google Home, Apple HomeKit
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Shelly Power Strip 4 Gen4, ciabatta smart con led multicolore, 16 A, 3500 W | 4 prese, con misurazione di potenza indicato dai colori, compatibile con Alexa & Google Home, iOS & Android, colore nero
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Philips Ezra Lampada solare a piedistallo UltraEfficient per Esterni con Sensore di Movimento 3000K Nero
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SwitchBot RGBICWW Plafoniera 30cm, Plafoniera LED a filo certificata Matter 2000LM, 2700–6500K, 20W, Compatibile con Alexa e Apple Home, CRI 90+, lampadario camera da letto, Soggiorno, Cucina, 2 Pezzi
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Govee RGBWIC TV Light Bars WiFi Retroilluminazione per TV 45-70 Pollici | Retroilluminazione a LED per TV e PC compatibile con Matter Alexa e Google Assistant 3 opzioni di posizionamento Bianco
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Meross Ciabatta elettrica opaca 2 caricabatterie USB C 30 W anima in | Presa multipla Wi-Fi caricatore rapido per Apple HomeKit Alexa Google Home Home Assistant 16 A/3680 W cavo da 18 m
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Philips Tylus Luce solare di sicurezza UltraEfficient per Esterni con Sensore di Movimento3000K Bianca
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Philips Smart Lighting Plafoniera da soffitto Quadrata 375 cm | A Colori e Bianca regolabile 2.200-6.500 K Smart LED 24 W 2.600 lm Reg Lum Minima Connected by WiZ Casa Connessa
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Philips Smart Lighting Faretti GU10 x2 WH Bianco | Luce colori e bianca tunabel 2.200-6.500 K Plafoniera Smart LED 345 lm x2 Reg. luminos. Connected by WiZ casa connessa
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-20%
Philips Smart Lighting Plafoniera da soffitto Tonda 375 cm | A Colori e Bianca regolabile 2.200-6.500 K Smart LED 24 W 2.600 lm Reg Lum Minima Connected by WiZ Casa Connessa
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Philips Smart Lighting GU10 Faretti x2 Nero BK | Luce colori e bianca tunabel 2.200-6.500 K Plafoniera Smart LED 345 lm x2 Reg. luminos. Connected by WiZ casa connessa
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-6%
Meross Termostato WiFi Matter, Termostato Caldaia da Incasso 230V, Bianco | Rilevamento finestra aperta, Display touch regolabile, tasti silenziosi, controllo vocale Alexa Siri Google, zero abbonamenti
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Juskys Pentola per vin brulé Teramo 7 litri 1.500 W con rubinetto | Erogatore elettrico di bevande calde in acciaio inossidabile termostato da 30 a 110 °C protezione da surriscaldamento
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SONOFF Bridge Max Smart Home Hub (Bridge-M) | Matter Bridge e Zigbee Gateway per Apple Home, Alexa, Google Home e Home Assistant, RJ45 Ethernet e Wi-Fi, controllo locale
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Meross Termostato WiFi Alexa Termostato Caldaia Matter da Incasso, Nero | Display touch regolabile, Rilevamento finestra aperta, tasti silenziosi, controllo vocale Alexa Google, zero abbonamenti
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Meross Termostato WiFi per radiatore Matter over Thread | Termostato Valvola WiFi | Rilevamento Finestra Aperta | Nessun Abbonamento | Blocco Bambini Antigelo | 8 Fasce/Giorno
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Philips Tylus Luce solare di sicurezza UltraEfficient per Esterni con Sensore di Movimento 5000K 1000/50lm Bianca
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NEEWER Striscia LED 5m a Illuminazione Frontale, Luci Neon RGB IC Tagliabile Smart AI, Controllo App Cambio Colore per Camera da Letto Sala Giochi Studio, Compatibile con Google Assistant/Alexa, NS01
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Philips Smart Lighting Fairy String Lights 20 m | RGBIC Lucine Decorative Esterno Effetti Luce Multicolore Smart LED USB-C Atmosfera Sincr Musica Conn by WiZ Casa Conn
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SwitchBot Blind Tilt - Tapparelle elettriche intelligenti con telecomando Bluetooth alimentazione solare rilevamento della luce aggiungi SwitchBot per compatibilità con Alexa e Google Home
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-10%
Meross Matter WIFI Sensore Acqua con Hub MSH450 Rilevamento 03 mm 100dB | Rilevatore di Acqua Intelligente fino a 100dB & APP & allarme hub rallarme intelligente in Cucina Bagno Cantina 24 GHz
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SwitchBot Termostato smart per termosifone con pannello Combo: controllo da app e timer, risparmio energetico, installazione facile, compatibile con Alexa, Apple Home e Home Assistant (richiede Hub)
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SwitchBot Termostato Smart per Radiatore con Home Climate Panel | Risparmio Energetico, Programmi Automatici & Misura Precisa, Controllo App, Finestra Aperta, Facile Montaggio, 6 Adattatori
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Govee Striscia LED da 30 m Smart RGBIC con Alexa | Compatibile con Google Assistant Smart App con sincronizzazione musicale controllo segmento fai da te
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SwitchBot Hub Mini Matter, Smart IR Blaster Home Hub Casa Smart, Gateway Domotica Casa Intelligente, Controllo AC/TV/Luci via App o Voce, Compatibile con Alexa, Google Home, Apple Home, Wi-Fi 2.4GHz
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SwitchBot RGBIC Neon Striscia LED, 5M Matter Neon LED Luci Compatibile con Apple Home, Alexa e Google Home, 16 min di colori, Sincronizza Musica e Scene, Luci LED Camera da Letto, Soggiorno
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SwitchBot Termometro e igrometro WiFi, confezione da 3 pezzi, con hub mini Matter, IP65, termometro per interni ed esterni, senza fili, umidità/temperatura/punto di rugiada/VPD/umidità assoluta
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Philips Ezra, Lampada solare da parete UltraEfficient, per Esterni, con Sensore di Movimento, 3000K, 250/25lm, Nero
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Philips Tylus Luce solare di sicurezza UltraEfficient per Esterni con Sensore di Movimento 5000K Nera
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SwitchBot Termostato smart per termosifone con supporto Matter (Combo), Bluetooth e controllo da App e timer, risparmio energetico, installazione facile, compatibile Alexa, Apple Home
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-5%
Shelly Plug S Gen3 Nero - Presa Smart Matter 12 A (2500 W) (3 Pezzi) | Wi-Fi Misurazione del consumo energetico Controllo da remoto Compatibile con Apple Homekit Alexa Google Home
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-23%
SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra, Luce Calda/Fredda, Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Mln Colori, Sincronizzazione Musicale, Modalità Scen
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-8%
SwitchBot RGBICWW Plafoniera 37,6cm, Plafoniera LED a filo certificata Matter 3200LM, 2700–6500K, 32W, Compatibile con Alexa e Apple Home, CRI 90+, lampadario camera da letto, Soggiorno, Cucina
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-6%
Philips Hue Essential, Smart LED GU10, Confezione da 4 | Luce bianca e colorata, 4.7 W, Simmerabile, Smart Home, Controllo vocale via app, Compatibile con Alexa e Apple Home
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-6%
Philips Hue Essential A60, Lampadina smart E27, Confezione da 4 | Luce bianca e colorata, 8 W, Smart Home, Dimmerabile, Compatibile con Alexa, Google Assistant e Apple Home
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-5%
SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra, Luce Calda/Fredda, Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Mln Colori, Sincronizzazione Musicale, Modalità Scen
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-4%
Philips Hue GU10, Lampadina per Faretto, 3 Pz | Luce White Ambiance, Smart LED, 400 lm, 4,2 W, Intensità Regolabile, Controllo App Bluetooth, Casa Connessa
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-4%
Shelly Pro Dimmer 1PM, Dimmer Smart Wi-Fi & LAN a 1 Canale con Misurazione dei Consumi, 200W, Domotica, Montaggio su Guida DIN, Alexa e Google Home, App iOS e Android, Nessun Hub Richiesto
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-4%
SwitchBot Termometro Wi-Fi Igrometro 3 Pezzi con Hub Mini, IP65 Impermeabile Sensore di Temperatura/Umidità Interno Esterno con Notifica App e Archiviazione Dati Gratuita, Supporta Alexa
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-10%
SwitchBot Interruttore WiFi 2PM compatibile con Alexa/Apple Home/Google Home, modulo relè con ripetitore Bluetooth e contatto a secco, Wi-Fi 2,4 GHz, 16 A (4 pezzi)
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Meross Matter Presa Smart con Consumo Energetico Mini e FFS | 16A Presa Mini Intelligente con Misure Produzione di Pannelli Solari Fotovoltaici Alexa Supporto di Apple Home e Google Home
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SwitchBot WiFi Termometro Igrometro 2 Pezzi e Hub Mini Matter, Sensore di Umidità Bluetooth con Allarme Intelligente e Archiviazione Dati, Schermo LCD Termoigrometro Digitale
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Switchbot RGBICWW Barre Luminose a LED, Retroilluminazione TV con Matter | Barre LED Compatibili con Alexa e Apple Home, 16 Milioni di Colori, 800lm, Sync Musica, Montaggio Magnetico, Soggiorno Gaming
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-6%
Philips Nissa Lampada solare da parete UltraEfficient per Esterni con Sensore di Movimento 3000K 250/25lm Nera
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-5%
SwitchBot Matter Lampada da Terra LED, RGBCCT Piantana Lampada da Terra Compatibile con Apple Home, Alexa, Google Home, Telecomando e App, Luce Calda/Fredda, 16 Mln Colori, Musica Sincronizzazione
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Meross Termostato WiFi Alexa Termostato Caldaia da Incasso, 230v Nero | Rilevamento finestra aperta, Display touch regolabile, tasti silenziosi, controllo vocale Alexa Google, zero abbonamenti
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Tapo T30 KIT Sistema Allarme Smart Casa Sensore Movimento Finestra App | Per Casa e Appartamento, 1 Sensore Movimento, 2 Sensori Finestra, Avvisi Istantanei App, Compatibile con Dispositivi Smart
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-20%
Philips Smart Lighting Plafoniera da soffitto Quadrata 295 cm | A Colori e Bianca Regolabile 2.200-6.500 K Smart LED 18 W 1.800 lm Reg Lum Minima Connected by WiZ Casa Connessa
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SwitchBot WiFi Termometro Igrometro 2 Pezzi e Hub Mini, Sensore di Umidità Digitale Bluetooth con Allarme Intelligente e Archiviazione Dati, Schermo LCD Termoigrometro Digitale
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SwitchBot Interruttore relè opaco 1PM, compatibile con Alexa/Apple Home/Google Home, modulo di commutazione relè con ripetitore Bluetooth integrato, 2,4 GHz, 16 A
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Philips Smart Lighting Plafoniera da soffitto Tonda 30 cm | A Colori e Bianca Regolabile 2.200-6.500 K Smart LED 18 W 1.800 lm Reg Lum Minima Connected by WiZ Casa Connessa
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SwitchBot - Sensore di contatto intelligente per allarme di porte e finestre, wireless, per la sicurezza domestica, compatibile con Alexa utilizzando SwitchBot Hub (3 pezzi)
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-5%
SwitchBot Termometro igrometro Wi-Fi confezione da 2 con Hub Mini Matter compatibile con Alexa Apple Home Google Home
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SONOFF SWV-ZF2E Hydro DUO Timer irrigazione Zigbee a 2 zone, ingresso in ottone, IP65, alimentazione Type-C e 4 AA, adattamento meteo con misuratore di flusso, hub Zigbee richiesto, Home Assistant
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Meross Ciabatta Italiana Smart Alexa Multipresa WiFi Intelligente con 3 Prese AC 4 Porte USB, Protezione da Sovraccarico Compatibile con Meross App, Smartthings e Google Assistant
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-5%
SwitchBot Smart Interruttore Relè 1, Modulo Relè Intelligente con Ripetitore Bluetooth Integrato, Interruptore Wi-Fi&Bluetooth Compatibile con Alexa/Apple Home/Google Home/Matter (Hub Necessario), 16A
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meross 2 Pcs Interruttore per tapparelle con Controllo percentuale (è necessario un filo neutro), Timer Switch per Persiane e Tende compatibile con Alexa, Google Home e SmartThings, Telecomando
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SwitchBot Wallet Finder Card 4Pezzi AirTag compatibile con Apple Find My(Solo per iOS) Bluetooth Tracker per chiavi telefoni bagagli fino a 3 anni di batteria(non ricaricabile) Resistenza IP67
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-15%
SwitchBot Pannello Climatico Domestico, Sensore Temperatura Umidità Integrato per Valvola Termostatica Radiatori, Risparmio Energetico e Costi. Supporta Apple Home & Home Assistant Via Matter
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Meross Presa Smart WiFi con Misuratore di Consumo Elettrico e Timer, Tipo F | Presa Intelligente, Bluetooth, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Vocale e Remoto App, Smart Home, 4 Pezzi, 3840W
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SONOFF Mini Duo-L Zigbee Smart Switch - Senza Conduttore Neutro Zigbee 3.0 2 Canali 16A Compatibile con Alexa/Google Home Smart Timer & Automazione Compatto 2 Pack
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Shelly Plug S Gen3 Nero - Presa Smart Matter 12 A (2500 W) (2 Pezzi) | Wi-Fi Misurazione del consumo energetico Controllo da remoto Compatibile con Apple Homekit Alexa Google Home
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Philips Smart Lighting Squire Lite Lampada da tavolo smart LED Nero | Lampada da comodino Colore vivace Luce immersiva Smart Home Sincronizzazione con musica Compatibile con Alexa e Google
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Philips Smart Lighting GU10 Faretto x1 WH Bianco | Luce a colori e bianca tunabel 2.200-6.500K Plafoniera Smart LED 345lm Regol. luminosità Connected by WiZ casa connessa
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Philips Smart Lighting GU10 applique da parete x1 Nero BK | Luce a colori e bianca tunabel 2.200-6.500K Plafoniera Smart LED 345lm Regol. luminosità Connected by WiZ casa connessa
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Aqara Sensore per Porte e Finestre P2, Matter Over Thread, Allarme Remoto | Richiede Router Di Confine Thread, Automazione Locale, Compatibile Con Apple Home, Google Home, Alexa And Smartthings
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SwitchBot Lampada Scalda Candela Intelligente con Confezione Regalo Scaldacera per Candele Compatibile Matter per Apple Home e Alexa Timer e Dimmer Lampada Profumata per Regali di Casa Nuova Bianco
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SwitchBot Termometro e Igrometro Plus con Sensore Bluetooth Digitale di Umidità e Temperatura, Allarme Intelligente e Memorizzazione dei Dati, Schermo LCD Digitale, Confezione da 4
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SONOFF Termostato Zigbee Smart Thermostat TP-WGZBA | Riscaldamento a pavimento idronico e sistemi di caldaia 3 piani e 12 periodi di tempo risparmio energetico
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Aqara Smart Home Hub M100, Matter Controller, Thread Border Router | Intelligente Aqara Zigbee Hub, Wi-Fi, Supporta Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Smartthings, Ifttt, Home Assistant
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SwitchBot RGBICWW Plafoniera 30cm, Plafoniera LED a filo certificata Matter 2000LM, 2700–6500K, 20W, Compatibile con Alexa e Apple Home, CRI 90+, lampadario camera da letto, Soggiorno, Cucina
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-3%
SwitchBot Termostato Smart per Radiatore, App e Bluetooth, 6 Adattatori | Risparmio energetico, orari smart, rilevamento finestra aperta, antigelo, display digitale, no abbonamento, montaggio facile
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SONOFF MINI DUO, Matter tramite WiFi, interruttore intelligente WiFi a 2 canali, 16A, controllo remoto e automatico, richiede un filo neutro, compatibile con Alexa/Google Assistant, set da 2 pezzi.
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SwitchBot RGBICWW Striscia LED 5M, 72 LEDs/m Matter Luci LED Compatibili con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Milioni di Colori, Sincronizzazione Musicale, Smart Luci LED Camera da Letto, Cucina
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SwitchBot Termometro igrometro per interni ed esterni, termometro Bluetooth per esterni, misuratore di umidità dell'aria, termoigrometro preciso con app, memorizzazione dati per serra cantina
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SwitchBot Lampada Scalda Candela Intelligente con Timer e Dimmer, Scaldacera per Candele Compatibile Matter per Apple Home e Alexa, Lampada Profumata per Regalo di Inaugurazione della Casa, Nero
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SwitchBot Lampada Scalda Candela Intelligente con Timer e Dimmer, Scaldacera per Candele Compatibile Matter per Apple Home e Alexa, Lampada Profumata per Regalo di Inaugurazione della Casa, Bianco
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SwitchBot Matter Striscia LED 5M, 72LEDs/m RGBCCT Luci LED, Telecomando e App, Compatibili con Alexa, Apple HomeKit, Google Home e SmartThings, Sync Musicale, Smart Luci LED Camera da Letto, Cucina
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SwitchBot Hub Mini, telecomando intelligente IR Wi-Fi per dispositivi a infrarossi compatibili, controllo tramite app, Alexa, Google Assistant, Siri e IFTTT, Wi-Fi 2,4 GHz
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SwitchBot 3 Pieces Outdoor Hygrometer Thermometer, 100 m Bluetooth Range, Indoor Thermohygrometer, Dew/VPD/Absolute Humidity Sensor, Free Data Export
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SwitchBot Termometro e Igrometro per Interni, Sensore di Temperatura Interna e Umidità con Avviso Intelligente e Archiviazione Dati per 68 Giorni, Termometro Bluetooth 3”, 3 Pezzi
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Meross Rilevatore di Fumo WiFi Connesso con Avviso APP Hub Richiesto | Allarme Antincendio con Doppio Sensore Ottico Rete Anti-insetti 08 mm Certificato secondo la norma EN 14604 33 mm
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SwitchBot Smart Switch Toggle (Ricaricabile) - Fingerbot per Interruttori, Spinta 1.0kgf, USB-C, App e Timer, aggiungere Hub per Alexa, Siri e Matter (Ricaricabile, nero)
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Philips Smart Lighting striscia LED RGBIC, 5 m, Tipo C, effetti luce multicolore dinamica, tagliabile, configurazione semplice, connessione a Wi-Fi, Connected by WiZ, Google Home, Alexa, Apple Home
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SwitchBot Hub Mini, telecomando intelligente IR Wi-Fi per dispositivi a infrarossi compatibili, controllo tramite app, Alexa, Google Assistant, Siri e IFTTT, Wi-Fi 2,4 GHz
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SwitchBot Hub Mini, telecomando intelligente IR Wi-Fi per dispositivi a infrarossi compatibili, controllo tramite app, Alexa, Google Assistant, Siri e IFTTT, Wi-Fi 2,4 GHz
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-22%
Tapo L630(4-Pack) Lampadina WiFi Intelligente LED Smart GU10, RGBW Multicolore, 16 Milioni di Colori, Amazon Alexa, 350 Lumen, 3.5W, Risparmio Energetico, Confezione da 4 Pezzi
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-10%
SwitchBot Matter Relè Interruttore 2PM, Modulo Relè Interruttore con Misuratore di Potenza, Interruttore Wi-Fi&Bluetooth Funziona con Alexa/Apple Homekit/Google Home, 2.4GHz, 2 Pezzi
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SwitchBot Smart Relay Switch 1PM Intelligente con Ripetitore Bluetooth Integrato, Interruptore Wi-Fi & Bluetooth Compatibile con Alexa/Apple Home/Google Home, Interruttore Relè 1PM 16A Confezione da 2
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Tapo L530E Lampadina Smart WiFi E27 Multicolore 806lm 9W Alexa Google, 4pz | Per Soggiorno e Camera, RGB Multicolore, Dimmerabile, Controllo da App, Programmazione Oraria, Senza Hub, Alexa e Google
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SwitchBot Termometro igrometro interno, igrometro digitale Bluetooth termoigrometro con APP, punto di rugiada/VPD/Sensore di umidità assoluto
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Aqara Sensore di Perdite d'Acqua, Richiede un Hub Aqara, Rilevatore di Perdite d'Acqua Senza Fili Zigbee di Allarme e Domotica, Allarme Sensore Acqua per Cucina, Bagno
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-33%
Govee Music Sync Box controller Bluetooth per il controllo di gruppo di 7 | Acquisizione precisa del suono Govee Pro 22 modalità musicali dinamiche funzionamento a batteria con ricarica USB e fino a
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SwitchBot Caricabatterie Solare per Tenda - Miglioramento Performance Ricarica in Luce Bassa Pannello Solare Ecologico per Bastone/U Rail di SwitchBot Alimentazione Solare Ininterrotta
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Govee Termoigrometro WiFi da Interno con Notifiche Allarme App | Sensore di Umidità e Temperatura, Archiviazione Dati, per Casa, Camera da Letto, Cantina, Garage, Serra
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SONOFF Zigbee 3.0 & Thread USB Dongle (Dongle-LMG21) | Compact Zigbee Coordinatore per Home Assistant & Zigbee2MQTT, EFR32MG21 Firmware Flashing & Cavo di prolunga USB
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-16%
SwitchBot IP65, igrometro per interni ed esterni, termometro Bluetooth con punto di rugiada/VPD/sensore di umidità assoluto, termometro esterno, memorizzazione dati per serra, cantina, confezione da 2
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Philips Lois, Faretto da esterni, Sensore di movimento e crepuscolare, Nero | 20 W, 5000 K, Durata 15000 h, Luce fredda, Design senza cornice, Resistente all'acqua e alle intemperie
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SwitchBot Wallet Finder Card 2Pezzi Smart AirTag compatibile con Apple Find My(Solo iOS) Bluetooth Tracker per chiavi telefoni bagagli fino a 3 anni di batteria(non ricaricabile) IP67 Resistente
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SwitchBot Igrometro Digitale Ambiente - Termometro Igrometro Interno Bluetooth, Controllo APP, Allarme Intelligente e Memorizzazione dei Dati, Facile da Usare con 3In Schermo LCD, 2 Pezzi
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SONOFF Pulsante Intelligente SNZB-01M Wireless ZigBee 4 in 1 Bianco | 16 azioni, Zigbee Binding & TouchLink controllo della luce, compatibile con Home Assistant, SmartThings, Hub richiesto
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Govee Striscia LED Smart RGBIC da 5 m con Alexa | Compatibile con Google Assistant Smart App con sincronizzazione musicale controllo segmento fai da te
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SONOFF POWR320D Interruttore intelligente d'élite con misuratore di consumo 20A WiFi con misura consumo elettrico su schermo digitale LCD e protezione da sovraccarico,con Alexa, Google Home, IFTTT
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-20%
Philips Smart Lighting Smart Plug Matter Tipo F Automazioni Controlli Vocali/App Connected by WiZ Conf. da 2
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meross Lampadina LED E27 con Apple HomeKit, Multicolore e Dimmerabile | Lampada WiFi Funziona con Alexa, Google Home e SmartThings, Lampadina Smart Multicolore e Dimmerabile, RGBWW, 2700-6500K
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Tapo T310 Sensore Temperatura Umidità Smart Alta Precisione Hub Richiesto | Per Cameretta, Cantina e Serra, Sensore Svizzero, Automazioni Clima, Avvisi da App, Aiuta a Risparmiare Energia
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Tapo T110 Sensore Contatto Smart Porte Finestre Avvisi Hub Richiesto | Per Porta, Finestra e Garage, Avvisi Apertura/Chiusura, Automazioni Luci, Avvisi Intrusi, Domotica e Risparmio Energetico
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SONOFF Basic DIN Rail (BASIC-1GSP) Smart WiFi Interruttore Binario DIN, controllo Smart Home Matter, 32 A per centralino, compatibile con Alexa Google Home Assistant
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SONOFF Mini One MINI-1GS - Interruttore intelligente Wi-Fi opaco, 16 A | Interruttore intelligente Wi-Fi opaco con orari e controllo web locale, senza hub, per Alexa, Google Home e Apple Home
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SONOFF MINI ONE MINI-ZB1GS - Interruttore intelligente Zigbee, relè 16A | Rendi intelligenti le luci e gli elettrodomestici esistenti con controllo Zigbee da 16A, Timer e pianificazione
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Shelly 1 Gen3 - Wi-Fi & Matter Interruttore Intelligente Relé, 1 Canale, 16А, Contatto Pulito, Controllo Remoto e Automazione, Porta del Garage, Nessun Hub Richiesto, Alexa, Google Home, HomeKit
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Philips Smart Lighting Lampadina LED smart P45 E14 | Luce bianca e colorata RGB 470 lm 2.200-6.500 K Dimmerabile Smart Home Compatibile con WiZ Alexa Google e Apple Home
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Tapo P105 Presa Smart Italiana WiFi Tipo L 10A Timer Alexa Google, 2pz | Per Lampade, TV e Caricatori, Controllo da App Tapo, Programmazione Oraria, Timer, Controllo Remoto e Vocale, Tipo L
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SwitchBot Termometro Igrometro per Interni Igrometro Digitale Bluetooth Termoigrometro con App, Punto di Rugiada/VPD/Sensore Umidità Assoluta Igrometro Bluetooth 2
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Tapo S112 Relè Interruttore Smart WiFi Bluetooth 2 Canali 6A Energia | Per Tapparelle, Luci e Riscaldamento, 2 Canali, Misurazione Consumi, Automazioni, Controllo da App e Vocale
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SONOFF POWR316 Interruttore intelligente d'origin con misuratore di consumo 16A WiFi con misura consumo elettrico su schermo digitale LCD e protezione da sovraccaricocon Alexa Google Home IFTTT
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SwitchBot IP65, igrometro per interni ed esterni, termometro Bluetooth con punto di rugiada/VPD/sensore di umidità assoluto, termometro esterno, memorizzazione dati per serra cantina vino
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SONOFF MINI-ZB1GP, MINI PM, Zigbee 3.0, Misuratore di energia intelligente, Hub Zigbee richiesto, Conduttore neutro richiesto, Misurazione della corrente, Compatibile con Home Assistant, 16A
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Adattatore USB SONOFF ZBMicro ZigBee, interruttore intelligente per dispositivi USB di tipo A, adattatore intelligente USB Zigbee, telecomando APP, controllo vocale, funzione timerZB
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SONOFF MINI-ZBD Zigbee 3.0 - Relè a contatto a secco, ingresso AC/DC, compatibile con hub Zigbee, funziona con Alexa e Google Home, relè intelligente per porta del garage, caldaie, motori DC e
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TP-Link Tapo L900-5 Striscia LED Smart WiFi RGB 5m Alexa Google Senza Hub | Per Camera, Soggiorno e Feste, 16 Milioni di Colori, Dimmerabile, Sync Musica, Tagliabile, Controllo da App e Vocale
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SwitchBot Wallet Finder Card, Smart AirTag compatibile con Apple Find My (Solo iOS), Bluetooth Tracker per chiavi, telefoni, bagagli, fino a 3 anni di batteria (non ricaricabile), IP67 Resistente
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Govee Igrometro Termometro Bluetooth Interno con Avvisi App | Sensore di Temperatura e Umidità Digitale, Display LCD, Memoria Dati, Per Casa, Rettili, Serra, Garage, Cantina di Vini
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SONOFF SwitchMan R5W intelligente interruttore di scena con batteria 6 canali tastiera senza cablaggio, e SONOFF M5 "eWeLink-Remote" intelligente interruttore per ottenere il controllo multi-canale
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SONOFF SwitchMan R5 intelligente interruttore di scena con batteria 6 canali tastiera senza cablaggio, e SONOFF M5 "eWeLink-Remote" intelligente interruttore per ottenere il controllo multi-canale
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Meross Presa Smart WiFi con Misuratore di Consumo Elettrico e Timer Tipo F | Presa Intelligente per Fotovoltaico Compatibile con Alexa e Google Home Controllo Vocale e Remoto App Smart Home 16A
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Tapo L510E Lampadina Smart WiFi E27 Luce Calda 806lm 9W Alexa Google, 2pz | Per Soggiorno e Camera, Luce Calda 2700K, Dimmerabile 1%-100%, Controllo da App, Programmazione Oraria, Senza Hub
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Tapo L530E Lampadina Smart WiFi E27 Multicolore 806lm 9W 60W Alexa Google | Per Soggiorno, Camera e Atmosfera, RGB Multicolore, Dimmerabile, Controllo da App, Programmazione Oraria, Alexa e Google
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SONOFF S-Mate2 Smart WIFI Switch Mate, Smart Switch funziona con interruttore della luce intelligente MINIR4/DUALR3/M5/T5, nessuna soluzione conduttore neutro
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SwitchBot Termometro Igrometro Ambiente - Umidità e Temperatura Interno Bluetooth per Casa, Sensore di Rugiada/VPD/Umidità Assoluta, Igrometro Digitale Professionale con Memorizzazione dei Dati
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SwitchBot Termometro igrometro interno, igrometro digitale Bluetooth, termoigrometro con app, punto di rugiada/VPD/sensore di umidità assoluto, igrometro
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Tapo P105 - Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione
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Tapo L510E Lampadina Smart WiFi E27 Luce Calda 806lm 9W Alexa Google | Per Soggiorno e Camera, Luce Calda 2700K, Dimmerabile 1%-100%, Controllo da App, Programmazione Oraria, Senza Hub
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