Il produttore cinese DREAME, noto principalmente per le soluzioni smart legate al mondo delle pulizie domestiche, prende parte al Black Friday 2026 di Amazon, permettendo ai potenziali clienti di risparmiare cifre importanti sull’acquisto di alcuni dei migliori prodotti del proprio catalogo.

Le offerte del produttore cinese sono attive da una settimana e proseguiranno fino a lunedì 30 novembre 2026 (giorno del Cyber Monday): ai tantissimi dispositivi presi dal catalogo dell’azienda già in sconto, se ne aggiungono tanti altri a partire da oggi. Andiamo a scoprire alcuni dei dispositivi in offerta, indicando le loro peculiarità e il prezzo in promozione.

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Black Friday 2026 targato DREAME: ecco le migliori offerte

Come anticipato in apertura, anche DREAME ha deciso di buttarsi nella mischia, entrando nello spirito del Black Friday con alcune interessantissime proposte su Amazon che arrivano ancor prima dell’inizio del periodo clou della parte finale del 2026.

Queste offerte consentono ai potenziali acquirenti di risparmiare cifre importanti su potenziali compagni imprescindibili per la pulizia delle nostre case ma anche per la cura della persona: abbiamo scelto di raccontarvi sei prodotti tra quelli in offerta ma più in basso trovate anche tutte le altre proposte del produttore cinese.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete

Andando avanti con questa selezione di prodotti in offerta anticipata per il Black Friday 2026 troviamo DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete, un robot aspirapolvere e lavapavimenti super completo che include un innovativo mocio su cingoli che consente il lavaggio con acqua pulita (eroga continuamente acqua calda e pulita sul mocio, raccoglie l’acqua usata).

Altre peculiarità di questo robot sono la capacità di attraversare senza problemi soglie e barriere fino a 6 cm grazie a un sistema di gambe robotiche retrattili chiamato ProLeap; con ammortizzatori, cuscinetti in silicone e una ruota omnidirezionali, riduce al minimo gli impatti e il rumore.

Tra l’altro, integra un sistema di navigazione precisa OmniSight 2.0 (con rilevamento degli ostacoli grazie a due telecamere 3D grandangolari a 160° e un sensore LDS retrattile a 360°). La potenza di aspirazione è da 30.000 Pa. C’è una doppia spazzola anti-groviglio HyperStream.

Fino al 30 novembre 2026 È possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete in offerta a 649 euro invece dei 799 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete in offerta su Amazon

Robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L50s Pro Ultra

Per chi vuole risparmiare qualcosa ma avere comunque una soluzione che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo c’è DREAME L50s Pro Ultra, robot che gode del giusto mix tra potenza bruta e automazione avanzata.

Il cuore del dispositivo è il motore con aspirazione Vormax da 30.000 Pa, affiancato dal doppio rullo anti-groviglio HyperStream (ideale per gestire peli di animali e capelli lunghi senza intoppi) e dalla tecnologia Dual Flex Arm (che estende la spazzola laterale e il mocio rotante per pulire a filo lungo battiscopa e angoli).

Il sistema EasyLeap gli consente di scavalcare soglie e ostacoli fino a 40 mm, mentre la navigazione è affidata a sensori LiDAR e una telecamera RGB con AI: in combinata, questi elementi gli consentono di riconoscere ed evitare oltre 220 tipologie di oggetti.

A chiudere il pacchetto abbiamo la base con tecnologia ThermoHub (lavaggio dei moci a 100°C per sciogliere lo sporco ostinato e igienizzare i panni) oltre al pieno supporto agli assistenti vocali e allo standard Matter per l’integrazione nella smart home.

Fino al 30 novembre 2026 È possibile acquistare il robot aspirapolvere e lavapavimenti DREAME L50s Pro Ultra in offerta a 499 euro invece dei 749 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME L50s Pro Ultra in offerta su Amazon

Lavapavimenti wet & dry DREAME H15 Pro Heat

Abbandoniamo il segmento dei robot aspirapolvere e lavapavimenti, perché per il Black Friday 2026 abbiamo tanti altri prodotti DREAME in offerta. Ad esempio, abbiamo la scopa elettrica con funzionalità di aspirapolvere e lavapavimenti DREAME H15 Pro Heat.

Come suggerito dal nome, questo modello integra il lavaggio ad acqua calda: fino a 55°C durante il lavaggio dei pavimenti e fino a 85°C per il risciacquo del rullo, in modo da sciogliere ed eliminare anche lo sporco più ostinato (come i residui d’olio da cucina).

Questa scopa elettrica aspirapolvere e lavapavimenti ha dalla sua un design “piatto” a 180° e vanta specifiche come il braccio robotico AI DescendReach GapFree (sfrutta l’IA per abbassarsi ed eliminare con facilità lo sporco anche nei punti più difficili), una potenza di aspirazione da 22.000 Pa, una spazzola anti-grovigli TangleCut (che viene immersa in acqua calda a 100°C e poi asciugata a 90°C per far sì che risulti sempre pulita) e un’autonomia da 60 minuti.

Fino al 30 novembre 2026 È possibile acquistare la scopa aspirapolvere e lavapavimenti DREAME H15 Pro Heat in offerta a 349 euro invece dei 599 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME H15 Pro Heat in offerta su Amazon

Lavapavimenti wet & dry DREAME H15 Pro

Un gradino sotto rispetto alla H15 Pro Heat si colloca la DREAME H15 Pro, modello caratterizzato da specifiche super interessanti ma che rappresenta la “base” della gamma H15.

Rispetto al modello di fascia superiore mantiene il design “piatto” a 180° e specifiche come il braccio robotico AI DescendReach GapFree (con IA), una potenza di aspirazione da 21.000 Pa, una spazzola anti-groviglio (con immersione in acqua calda a 100°C e asciugatura a 90°C) e un’autonomia da 60 minuti.

Fino al 30 novembre 2026 È possibile acquistare la scopa aspirapolvere e lavapavimenti DREAME H15 Pro in offerta a 309 euro invece dei 449 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME H15 Pro in offerta su Amazon

Aspirapolvere cordless DREAME Z30 Pro Aqua-A

Il Black Friday 2026 targato DREAME propone in offerta una serie di aspirapolvere cordless e, tra essi, rientra DREAME Z30 Pro Aqua-A, modello di punta del brand in questo segmento che combina l’aspirazione a secco e il lavaggio a umido dei pavimenti in un unico passaggio.

Le principali caratteristiche di questo dispositivo sono la Tecnologia AquaCycle 2.0 con gestione a tre zone, il motore TurboMotor da 850 W (150.000 giri al minuto) che genera una potenza di aspirazione da 28.000 Pa, un sistema di filtraggio a cinque strati (trattiene il 99,99% delle polveri sottili).

Dal punto di vista del design, l’asta di prolunga può piegarsi fino a 90 gradi (per pulire sotto ai mobili), mentre la testina ruota fino a 180 gradi. Non mancano il sistema anti-groviglioTangleCut e il sistema di illuminazione frontale CelesTect che mette in evidenza lo sporco prima della “passata”.

La batteria integrata offre 90 minuti di autonomia in aspirazione a secco (fino a 200 m²) o 40 minuti di autonomia nella modalità di lavaggio a umido (fino a 290 m²). A fine utilizzo, la stazione base risciacqua automaticamente il rullo e avvia il ciclo di asciugatura ad aria calda (a 70°C) per prevenire cattivi odori e massimizzare l’igiene.

Fino al 30 novembre 2026 È possibile acquistare l’aspirapolvere cordless DREAME Z30 Pro Aqua-A in offerta a 379 euro invece dei 599 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME Z30 Pro Aqua-A in offerta su Amazon

Aspirapolvere cordless DREAME V20 Pro-A

Un altro aspirapolvere cordless in offerta per il Black Friday 2026 è DREAME V20 Pro-A, dispositivo focalizzato su potenza, maneggevolezza e tecnologie studiate per ridurre la manutenzione manuale.

Il cuore del dispositivo è un motore da 610 AW, capace di erogare una potenza di aspirazione da 24.000 Pa, che gli consente di gestire senza problemi pavimenti duri e tappeti, grazie anche a un sensore di rilevamento dello sporco (che regola automaticamente l’aspirazione in base alla superficie e al livello di sporco riscontrato).

Questo aspirapolvere dispone poi di un sistema di filtraggio a più stadi (trattiene fino al 99,99% delle microparticelle), del sistema anti-groviglio TangleCut (rulli motorizzati con raschietti per evitare che peli e capelli si incastrino attorno alla spazzola), il braccio GapFree (per raggiungere bordi e battiscopa) e l’illuminazione CelesTect (luce frontale a lama radente per evidenziare la polvere non visibile a occhio nudo).

L’asta d’aspirazione dispone di uno snodo pieghevole ed estensibile che consente di raggiungere l’area sotto divani e letti senza doversi chinare. A chiudere il pacchetto abbiamo 90 minuti di autonomia (in modalità eco) e un serbatoio da 0,5 litri con svuotamento rapido e igienico.

Fino al 30 novembre 2026 È possibile acquistare l’aspirapolvere cordless DREAME V20 Pro-A in offerta a 279 euro invece dei 399 euro richiesti dal listino. Acquista DREAME V20 Pro-A in offerta su Amazon

Le altre offerte DREAME per il Black Friday 2026

Oltre a questi sei prodotti su cui abbiamo fatto una sorta di focus, il Black Friday 2026 targato DREAME prosegue con tantissimi altri prodotti in offerta, tra robot aspirapolvere e lavapavimenti, lavapavimenti, dispositivi per la cura della persona e altri dispositivi per la casa.

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