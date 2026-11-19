Due nuovi robot senza fili per la pulizia delle piscine debuttano a Piscine Global Europe 2026, il salone in corso a Eurexpo Lyon: AquaSense 3 e Sora Neo R, in arrivo sul mercato europeo nel primo trimestre del 2027.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google

AquaSense 3 e il controllo finale sulla pulizia

Beatbot lo presenta come il primo pulitore per piscine al mondo a usare la tecnologia In-Pool Sense-to-Act, che gli affida l’intero processo, dalla mappatura della vasca alla verifica di quello che ha combinato. Alla base ci sono quattro livelli di intelligenza messi a punto da Beatbot: spaziale, visiva, decisionale e di verifica. Si parte da una mappatura in 2D del fondo, sulla quale il sistema di navigazione CleverNav costruisce un percorso su misura. Subito dopo entra in gioco la visione artificiale HybridSense AI, che riconosce più di 40 tipi di detriti e alimenta la funzione AI Hunting: il robot legge il fondo, trova lo sporco visibile e ci va dritto.

A fine ciclo c’è AI Final Check: AquaSense 3 rifà il giro della piscina, controlla se è rimasto qualcosa e torna sulle zone da ripassare. Per chi ha fretta c’è AI Quick Clean, che interviene solo sullo sporco visibile senza avviare un ciclo completo e taglia il tempo fino al 50% rispetto alla modalità Floor.

Lavora anche sulle spiaggette sommerse, già a partire da 18 cm di profondità: i sensori a ultrasuoni riconoscono il bordo delle piattaforme e gli impediscono di cadere, dove prima servivano retino e pazienza. Anche il recupero è automatico: a fine ciclo risale vicino al punto in cui è stato immerso invece di fermarsi contro la parete più vicina, e fa lo stesso quando la batteria scende sotto il 15%.

Sul fronte tecnico: aspirazione da 26 m³/h, batteria da 10.000 mAh e autonomia fino a 5 ore quando il lavoro si limita al fondo, che scendono a 4,5 ore aggiungendo pareti e linea d’acqua. Con una ricarica si coprono fino a 300 m², con vasche consigliate fino a 100 m². Ha quattro spazzole a rullo, un cestello da 3 litri, una filtrazione da 100 µm e un filtro fine da 3 µm opzionale. Completano la dotazione Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz con Bluetooth, app Beatbot, aggiornamenti OTA e una stazione di ricarica wireless. Pesa 10,13 kg, misura 451 × 435 × 233 mm e costa 1.699 euro IVA inclusa, con tre anni di garanzia.

Sora Neo R, tre funzioni di fascia alta a 599 euro

È pensato per le piscine fuori terra, ma se la cava anche con quelle interrate semplici a fondo piatto. A 599 euro IVA compresa porta nella sua fascia tre funzioni finora riservate a modelli più costosi: la doppia pompa, il trattamento dell’acqua a bordo e il rientro autonomo in superficie. Il percorso di pulizia resta quello tradizionale a S, senza il riconoscimento dei detriti di AquaSense 3.

Le due pompe insieme garantiscono una portata di 18,9 m³/h e tengono in equilibrio aspirazione, trazione e aderenza alle pareti. Grazie ai cingoli e alle spazzole a rullo anteriori, Sora Neo R lavora su fondo, pareti e linea d’acqua senza perdere presa mentre risale.

Nel vano dedicato entrano fino a due pastiglie chiarificanti Beatbot, oppure pastiglie di cloro compatibili da un pollice. Iniziano a sciogliersi appena il robot tocca l’acqua, anche da fermo, e durante il ciclo i movimenti e il flusso delle pompe distribuiscono il trattamento in tutta la vasca: una pastiglia ogni 25 m³, con effetto in 2-3 ore. Rispetto a un dispenser fisso la diffusione è più uniforme e i prodotti non vanno più dosati o versati a mano. Il sistema copre anche la clorazione principale della piscina.

Il rientro funziona così: a fine pulizia, o quando la carica scende sotto il 12%, il robot risale lungo la parete, scarica l’acqua con SmartDrain e resta a galla sul bordo. Se la corrente lo allontana, un tocco sull’app lo richiama. Pesa 7,2 kg e si solleva dall’acqua con una sola mano.

La scheda tecnica indica batteria da 4.500 mAh, fino a 3 ore di lavoro sul solo fondo e 2,5 ore quando si aggiungono pareti e linea d’acqua, piscine fino a 80 m² e zone poco profonde da 30 cm in su. La struttura è sigillata con certificazione IP68 e compatibile con cloro fino a 4 ppm; Wi-Fi a 2,4 GHz e Bluetooth, app Beatbot con aggiornamenti OTA. La ricarica richiede circa 3 ore, le dimensioni sono 436 × 317 × 238 mm, il prezzo consigliato è di 599 euro IVA inclusa e la garanzia dura due anni.

In fiera a Lione e dentro la gamma Beatbot

I due modelli restano esposti a Eurexpo Lyon fino al 20 novembre, nel Padiglione 5 allo stand 5A60, dove il marchio organizza anche dimostrazioni e prove dei prodotti. Il debutto è doppio: i robot sono comparsi insieme al Piscine Global Europe e al Pool Spa Patio Expo di New Orleans, mentre la messa in vendita sarà simultanea in Europa e Nord America, con l’Europa che parte nel primo trimestre del 2027.

Con Sora Neo R l’offerta si allarga verso il basso: il nuovo arrivato si posiziona accanto al Sora 30, oggi a 609 euro nello store del marchio, e sopra al Sora 10, l’entry-level arrivato in primavera. Più in alto resta AquaSense 3, che con i suoi 1.699 euro porta l’automazione nel segmento premium.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google