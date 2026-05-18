La startup cinese di robotica Weilan Tech ha presentato il BabyAlpha A3, il suo robot quadrupede di nuova generazione che punta a ridefinire gli standard del computing per la robotica consumer. Il traguardo più sorprendente? Un’efficienza computazionale oltre 10 volte superiore allo standard industriale, a circa 300 dollari meno di un decimo del prezzo dell’Nvidia Jetson Thor T5000, che si aggira intorno ai 3.000 dollari nel suo developer kit.

Il segreto di questa efficienza sta nel cuore dell’A3: un custom “Edge-side Mixed Heterogeneous Computing Cluster”, ovvero un cluster di calcolo eterogeneo a sei chip che lavora in modo coordinato invece di affidarsi a un singolo processore. La configurazione comprende due chip a 5nm, due a 8nm e due con stacking 3D, per un totale di 22 core CPU, ognuno dedicato a un compito specifico: percezione, decision-making e controllo del movimento avvengono in parallelo, in tempo reale. Un approccio ben diverso dalla filosofia monolitica che caratterizza le soluzioni di riferimento nel settore, come appunto il Jetson Thor di Nvidia, che offre 2.070 FP4 TFLOPS e 128 GB di memoria ma a un costo nettamente superiore.

Il sistema visivo dell’A3 è altrettanto ambizioso: 66 megapixel complessivi grazie a una fotocamera principale da 50 MP, un obiettivo ultra-grandangolare f/2.8 e una fotocamera panoramica 4K. La sensibilità HDR a 140 dB supera l’intervallo teorico dell’occhio umano, fermo tra i 100 e i 120 dB, rendendo il robot capace di operare in condizioni di luce estrema tanto in ambienti con forte controluce quanto in scenari di scarsa illuminazione che manderebbero in difficoltà altri sistemi.

La percezione spaziale si basa su cinque gruppi di sensori ToF 3D e luce strutturata 3D disposti in un array circonferenziale a 360°, con una densità di 2.232.000 punti al secondo. I sistemi LiDAR a 16 linee considerati standard industriale si fermano a circa 48.000 punti al secondo: un divario di quasi due ordini di grandezza. A completare il quadro sensoriale c’è il sistema audio 12-Mic 3D Mesh Bionic Stereo, descritto come il primo al mondo in questa categoria, capace di determinare direzione, distanza e posizione spaziale di una sorgente sonora nell’ambiente circostante.

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Prestazioni fisiche, sicurezza e strategia di lungo periodo

Sul piano delle performance motorie, l’A3 raggiunge una velocità di corsa di 3,5 metri al secondo (circa 12,6 km/h), scala pendenze fino a 45° e supera ostacoli alti fino a 28 centimetri. Dal punto di vista della sicurezza, il progetto integra giunti e cablaggio nascosti, un design anti-pinch, frenata di emergenza in millisecondi e una doppia architettura di sicurezza end-cloud con protezione DDoS supportata da Alibaba Cloud e Azure.

Weilan Tech è stata fondata nel 2019 a Nanchino, nella provincia dello Jiangsu, da Liu Weichao, imprenditore seriale che ha vinto il campionato internazionale di robot umanoidi RoboCup per tre anni consecutivi tra il 2009 e il 2011. L’azienda ha finora raccolto 13,7 milioni di dollari in un round di Serie A e, sin dalla sua nascita, ha battuto il record mondiale di velocità per robot quadrupedi detenuto dal MIT. Il modello precedente, il BabyAlpha A2, era stato lanciato a livello globale su Kickstarter nell’ottobre 2024, equipaggiato con oltre 100 espressioni realistiche, 40 movimenti biomimetici e il motore GPT-4o per le interazioni vocali. L’intera serie BabyAlpha ha totalizzato oltre 25.000 unità vendute, diventando il robot quadrupede consumer più venduto al mondo.

Il lancio ufficiale dell’A3 è previsto per il terzo trimestre del 2026. La strategia sottostante va ben oltre la singola scheda prodotto: Weilan intende usare questi robot nelle abitazioni per raccogliere dati dal mondo reale, addestrare modelli di embodied intelligence e abbattere progressivamente i costi dei robot umanoidi fino a scendere sotto i 10.000 RMB circa 1.270 euro risolvendo così l’equazione costo-valore che da anni frena l’adozione di massa della robotica consumer.

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