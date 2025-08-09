L’asciugatrice Samsung Bespoke AI (modello DV90DB7845GE/U39 raggiunge oggi un prezzo eccezionale grazie a un doppio sconto che la porta a soli 599,30€, rispetto al prezzo originale di circa 1000€. Un’opportunità straordinaria per chi desidera un elettrodomestico di fascia premium con tecnologie all’avanguardia, risparmiando oltre 400€. La combinazione di uno sconto immediato di 160,80€ al checkout di Amazon e un ulteriore cashback Samsung di 100€ rende questa offerta particolarmente vantaggiosa.

Samsung Bespoke AI: asciugatrice intelligente che protegge i vostri capi

Samsung Bespoke AI è un’asciugatrice a pompa di calore con capacità di 9 kg, perfetta per famiglie di medie e grandi dimensioni. Il cuore tecnologico di questo elettrodomestico è rappresentato dalla tecnologia AI Dry, che monitora costantemente il livello di umidità dei capi e regola intelligentemente l’emissione di calore per garantire un’asciugatura ottimale senza danneggiare i tessuti.

Particolarmente impressionante è la tecnologia QuickDrive che riduce i tempi di asciugatura fino al 50% rispetto ai modelli tradizionali, mantenendo invariate le prestazioni. Questo si traduce in un notevole risparmio energetico, confermato dalla classificazione energetica di classe A, e in una maggiore praticità quotidiana.

Il sensore Optimal Dry utilizza rilevatori di umidità e temperatura per adattare automaticamente il ciclo di asciugatura, proteggendo i vostri capi da danni causati da temperature eccessive. L’esperienza d’uso è ulteriormente migliorata dal display AI Control intuitivo e dalla connettività Wi-Fi, che consente di controllare e monitorare l’asciugatrice da remoto tramite smartphone.

Con dimensioni di 60 cm (L) x 85 cm (A) x 60 cm (P), questa asciugatrice a carica frontale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico, offrendo al contempo prestazioni di livello professionale e un funzionamento particolarmente silenzioso.

Doppio sconto imperdibile: 160€ su Amazon e 100€ di cashback Samsung

L’offerta attuale rende questa asciugatrice premium particolarmente conveniente grazie a un meccanismo di doppio sconto. Il prezzo di partenza di circa 1000€ viene ridotto immediatamente di 160,80€ al momento del checkout su Amazon, portando il costo a 839,20€. Ma non è tutto: è possibile ottenere un ulteriore rimborso di 100€ tramite il programma di cashback Samsung, richiedibile al seguente link.

L’asciugatrice è venduta e spedita da Altagammashop con consegna prevista in 3-4 giorni lavorativi. Considerando entrambi gli sconti, il prezzo finale scende a soli 599,30€, un valore eccezionale per un elettrodomestico di questa categoria che combina tecnologie avanzate, efficienza energetica e prestazioni superiori.

