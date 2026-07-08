Il caldo di luglio non perdona, e trovare un ventilatore da tavolo che unisca oscillazione automatica, inclinazione regolabile e un funzionamento silenzioso sotto i 20€ è quasi impossibile. Quasi. Ardes STEELO 30G su Amazon ha appena toccato il suo minimo storico, con uno sconto del 43% che lo rende probabilmente l’acquisto più conveniente di questa estate. Analizziamo perché vale ogni centesimo.

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Ardes STEELO 30G: potenza, silenzio e versatilità in 40W

Ardes è un brand italiano con oltre 60 anni di storia nella produzione di piccoli elettrodomestici, e questo ventilatore da tavolo incarna perfettamente la filosofia del marchio: fare bene, senza eccessi. STEELO 30G si presenta in un elegante design grigio con griglia in metallo a nido d’ape, un dettaglio costruttivo non banale che non è solo estetico: contribuisce attivamente a ottimizzare il flusso d’aria in uscita, rendendo la ventilazione più regolare e uniforme rispetto ai modelli con griglie standard.

Le 5 pale semitrasparenti da Ø 30 cm garantiscono una portata d’aria generosa, con una potenza di 40W che bilancia efficienza e consumi contenuti. Niente sprechi energetici, niente compromessi sulle prestazioni.

Ecco le specifiche tecniche principali:

Diametro pale: Ø 30 cm, 5 pale semitrasparenti in grigio

Ø 30 cm, 5 pale semitrasparenti in grigio Potenza: 40W, alimentazione 220-240V~ 50Hz

40W, alimentazione 220-240V~ 50Hz Velocità: 3 livelli selezionabili

3 livelli selezionabili Oscillazione: automatica laterale (~90°)

automatica laterale (~90°) Inclinazione: regolabile verticalmente

regolabile verticalmente Dimensioni: 35 x 26 x 47 cm

35 x 26 x 47 cm Griglia: metallo a nido d’ape con maniglia posteriore per il trasporto

metallo a nido d’ape con maniglia posteriore per il trasporto Utilizzo: domestico, ambienti interni

Ciò che distingue davvero STEELO 30G nella sua fascia di prezzo è la combinazione tra oscillazione automatica e inclinazione verticale regolabile: avere entrambe le funzioni su un ventilatore da tavolo sotto i 30€ non è affatto scontato. Questa doppia mobilità permette di distribuire il flusso d’aria su tutta la stanza, indipendentemente da dove il ventilatore è posizionato. Il montaggio non richiede attrezzi ed è immediato, così come la base stabile e compatta lo rende facile da spostare tra scrivania, comodino e soggiorno senza difficoltà. Il funzionamento è silenzioso, caratteristica che lo rende un alleato ideale non solo durante le ore di lavoro, ma anche nelle notti più afose.

Minimo storico su Amazon: sconto da non lasciarsi scappare

Ardes STEELO 30G è disponibile su Amazon.it a soli 15,90€, contro un prezzo di listino di 27,90€. Si tratta di uno sconto del 43%, pari a un risparmio di 12€, e soprattutto del minimo storico per questo modello. Non è mai stato venduto a questo prezzo prima d’ora, il che rende l’offerta ancora più significativa. A meno di 16€ si porta a casa un ventilatore da tavolo con oscillazione automatica, inclinazione regolabile e tre velocità silenziose, un rapporto qualità/prezzo difficile da trovare altrove in questa stagione. La disponibilità potrebbe essere limitata, quindi conviene non aspettare troppo.

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