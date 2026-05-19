Aqara sta per portare in Europa un nuovo accessorio pensato specificamente per il giardino e gli spazi outdoor: l’Outdoor Plug H2 EU, una presa intelligente doppia con supporto Matter over Thread e compatibilità Zigbee, pensata per chi vuole espandere il proprio ecosistema smart anche fuori casa.

Il dispositivo è certificato IP55 (anche se alcune fonti dal forum ufficiale Aqara riportano IP44, una discrepanza da chiarire con la scheda tecnica definitiva), rendendolo adatto all’uso in ambienti esposti alle intemperie. Le applicazioni tipiche includono l’illuminazione del giardino, pompe per fontane o piscine, e decorazioni stagionali come le luci natalizie. Sul fronte della potenza gestibile, si parla di un massimo di 16A / 3.680W, il che significa che il plug è in grado di gestire anche apparecchi piuttosto energivori senza problemi.

Una delle caratteristiche più interessanti è sicuramente la doppia presa a controllo indipendente: entrambe le uscite possono essere accese, spente e automatizzate separatamente, offrendo una flessibilità notevole rispetto alle soluzioni con singola presa. A questo si aggiunge un monitoraggio dei consumi energetici in tempo reale e una protezione integrata dal surriscaldamento, due funzioni che rendono il dispositivo non solo comodo ma anche più sicuro per un uso continuativo all’aperto.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google

Matter over Thread e compatibilità con i grandi ecosistemi

Il vero salto di qualità rispetto alle generazioni precedenti è l’adozione del protocollo Matter over Thread. In modalità Thread, l’Outdoor Plug H2 EU può comunicare direttamente con i controller Matter senza bisogno di alcun hub proprietario Aqara, a patto di avere in casa un Thread Border Router dispositivo ormai incluso in molti smart speaker e router recenti. Questo lo rende compatibile nativamente con Apple Home, Amazon Alexa, Google Home e Samsung SmartThings.

In parallelo, il supporto Zigbee rimane attivo e consente di accedere alle funzionalità esclusive dell’ecosistema Aqara tramite i classici hub Zigbee del brand, come l’Aqara Hub M3. È possibile passare tra i due protocolli in base alle proprie preferenze e alla configurazione del proprio impianto smart home, il che rende il dispositivo particolarmente versatile per chi ha già un setup misto o sta migrando verso Matter.

Aqara ha già mostrato questo prodotto all’IFA 2025 di Berlino, insieme ad altre novità come il Power Plug H2 (nelle varianti EU e UK), il Radiator Thermostat W600 e la Doorbell Camera G400. Il fatto che sia ora in fase di beta test suggerisce che il lancio commerciale sia ormai imminente.

Proprio a proposito del programma beta: Aqara sta cercando tester fino al 22 maggio 2026 tramite il proprio forum ufficiale, con il requisito minimo di possedere un Hub M3. Non è ancora stato comunicato un prezzo ufficiale per il mercato europeo, ma come riferimento la versione indoor Wall Outlet H2 EU è disponibile in Italia a circa 39,99 €, il che può dare un’idea dell’ordine di grandezza da aspettarsi per la variante outdoor. Quando sarà disponibile lo troverete probabilmente su Amazon.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google