L’Amazon Prime Day 2026 è partito questa notte e sta regalando una grande quantità di offerte: l’evento promozionale mette a disposizione sconti su praticamente tutte le tipologie di prodotti, tecnologia compresa, e proseguirà fino alle 23:59 del 26 giugno 2026. In queste 96 ore su Amazon sono disponibili tantissimi sconti anche sui prodotti per la casa e per la smart home: proprio per questo abbiamo selezionato le migliori offerte attualmente a disposizione con l’Amazon Prime Day di quest’anno, con un bel mix di ribassi da non perdere tra varie categorie.
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Le migliori offerte di inizio Amazon Prime Day 2026
Le proposte del Prime Day sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Black Friday compreso): vedono offerte in evidenza e Top Deals, disponibili per tutta la durata dell’evento (fino a esaurimento scorte), offerte a tempo, disponibili per un tempo limitato (alcune ore), e coupon. A tutto ciò si aggiungono le offerte WOW, ossia quelle proposte di spicco che toccano ogni giorno pochi prodotti di alcuni dei principali brand.
Anche quest’anno, l’evento promozionale coinvolge tantissima tecnologia, tra PC, TV, cuffie wireless, smartwatch, dispositivi per la pulizia della casa (robot e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili) e non solo. In questa sede abbiamo raccolto le proposte più interessanti, con una selezione degli sconti migliori che riguardano la smart home e la domotica.
Le offerte sono ovviamente riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:
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Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla nostra selezione delle migliori offerte del momento di questo Amazon Prime Day 2026. Per facilitarvi le cose abbiamo suddiviso le proposte per tipologia. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni.
Offerte per la pulizia smart
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-33%
roborock Saros 20 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nuovissima RockDock, Hello Rocky
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-9%
NARWAL Flow 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti a Rullo, Lavaggio FlowWash a 60 °C, Potenza di A da 31.000 Pa, Tecnologia CarpetFocus™, Lavaggio del Mocio a 100 °C e Asciugatura a 60 °C
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-29%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente,Nero
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Tineco FLOOR ONE S9 Scientist Lavapavimenti Senza Fili, Aspirapolvere Smart 3-in-1, Asciugatura Rapida 85°C FlashDry, Autonomia 80 Min, Lay-Flat 180° per Sotto i Mobili, SmoothDrive 360°, Display LED
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-17%
roborock Saros 10R Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 798 cm Antigroviglio Telaio AdaptiLift Rimozione Automatica dei Moci Pulizia degli Angoli e dei Bordi Stazione Multifunzionale 4.0
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-25%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Rilevamento Degli Ostacoli con IA e Navigazione a 360°, Superare l'ostacolo di 6CM, Aspirazione Fino a 20000 Pa, Doppia Spazzola Antigroviglio
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-9%
ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico
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-19%
eufy Robot aspirapolvere Omni E28, pulitore profondo portatile, sistema HydroJet, aspirazione turbo da 20.000Pa, spazzole DuoSpiral, estensione CornerRover, stazione tutto-in-uno
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-25%
EUREKA J15 Max Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirapolvere Robot Potente Aspirazione 22000Pa, Lavaggio Mocio ad Acqua Calda a 80℃, Batteria 6400mAh, Stazione Autopulizia/autopulente
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-14%
roborock Qrevo Curv 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 270mm Autopulizia Rullo, 20.000Pa, Protezione Rullo per Tappeti Asciutti, Stazione Multifunzionale, Videochiamata, Hello Rocky
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-29%
ECOVACS DEEBOT T90 PRO OMNI Robot aspirapolvere lavapavimenti Kit di manutenzione, 30.000 Pa, ricarica PowerBoost, OZMO ROLLER 3.0, include spazzola extra, filtri e soluzione detergente, nero
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ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, spazzola laterale e mocio a estensione, 25.000 Pa, AIVI 3D 3.0, detergente automatico, lavaggio a 75 °C, asciugatura, 81 mm, Bianco
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-8%
DREAME L50s Pro Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Autosvuotamento per 100 Giorni e Autopulizia ad Alta Temperatura, Aspirazione da 30.000 Pa, Pulizia di Bordi e Angoli, Spazzola Antigroviglio
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-10%
ECOVACS WINBOT W3 OMNI Robot Lavavetri con Stazione Multifunzione, Lavaggio Automatico del Panno, Pulizia Intelligente fino al Bordo, Nebulizzazione a Triplo Ugello, Controllo tramite App
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-8%
DREAME L40s Pro Ultra Robot Aspirapolvere, Auto-pulizia moci, Aspirazione 19.000 Pa, Spazzola antigroviglio, Estensione Moci e Spazzola Laterale per Angoli, evita oltre 180 oggetti, Controllo Vocale
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Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22 kPa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di Autonomia, 180° Lay-Flat
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-9%
NARWAL Freo Z10 Ultra, Robot Aspirapolvere, Potenza di Aspirazione 18000 Pa, Estensione Mocio Dinamica, Sistema Anti-aggrovigliamento, Pulizia Intelligente con Separazione Umido e Secco
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-28%
DREAME H15 Pro Heat Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio 85 °C, Braccio Robotico IA GapFree, RGB, Aspirazione 22.000 Pa, 0 Grovigli,Lavaggio Spazzola 100 °C,Asciugatura 5 Min 90 °C,Navigazione e App
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-33%
roborock Qrevo S Pro Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti (Migliorato da QV 35A), 18.500Pa, Autopulizia Panno 75°C, Asciugatura Aria Calda 45°C, Antigroviglio, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti
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-20%
ECOVACS ULTRAMARINE P1 Robot pulitore piscine durata batteria: 180 min fino a 180 m² aspirazione UltraPure (potenza 4.800 GPH) con app filtro doppio strato navigazione intelligente SmartNavi
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-15%
NARWAL Freo Z10 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18500Pa, CarpetFocus2.0, DualFlow2.0 Anti-groviglio di Peli, Mop Estensibile, Navigazione Radar LDS, Acqua Calda a 75℃, Autopulizia e Asciugatura
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-11%
iRobot Roomba Plus 505 Combo + Stazione AutoWash, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, ClearViewPro LiDAR,DualClean,SmartScrub, Riconoscimento Oggetti, Pulizia a Zone, Controllo Vocale e App, Bianco
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-26%
EUREKA J15 Pro Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Aspirapolvere Robot Potente Aspirazione 16200Pa Lavaggio Mocio ad Acqua Calda a 75℃ Mappatura con AI Stazione Autopulizia/autopulente
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XIAOMI Robot Vacuum X20 Pro, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 7.000 Pa, Auto-Pulizia Panni e Asciugatura con Aria Calda, Rileva Tappeti, Controllo Vocale
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Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, ad umido e a secco, Design reclinabile a 180°zero grovigli, 50 minuti di autonomia, auto-pulizia FlashDry a 85°C
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-9%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Antigroviglio, Aspirazione HyperForce, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Nero
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-22%
ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, lavaggio con acqua calda a 75 ℃, Ultrasottile 81 mm
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-13%
eufy Aspirapolvere robot Clean X8 Pro SES con stazione di svuotamento automatico, aspirazione Twin-Turbine 2×4.000 Pa, spazzola districante attiva, laser iPath contro il pelo animale sui tappeti
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-13%
Eureka J12 Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 5000Pa Doppio Panno Rotante, Autosvuotante/Autolavante/Autoasciugante/Autorigenerante/Autopulente, Evitamento Ostacoli AI 3D, Navigazione LiDAR
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-20%
iRobot Roomba® 115 Combo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 15.000 Pa, Aspirazione e Lavaggio 2 in 1, Mappatura ClearView™ LiDAR, SmartScrub™, Controllo App e Vocale, Nero
Offerte per la smart home
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-10%
eufy Security eufyCam S330(eufyCam 3), telecamera wi-fi esternoi, telecamera pannello solare, risoluzione 4K, riflettore e visione notturna a colori, Nessun Costo Mensile, Kit di 4 telecamere
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SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra con Tastierino Vision Pro, riconoscimento 3D di volto e vene palmari, sblocco contactless, compatibile con cilindri europei. Supporta Matter, Alexa, Google e IFTTT
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-17%
Reolink TrackFlex Floodlight WiFi, 4K PTZ Telecamera Wi-Fi Esterno a Doppio Obiettivo, Auto-tracking con Zoom Ibrido 6x, 360°, 3000 Lumen, Wi-Fi 6, Rilevamento Intelligente, AI Video Search Locale
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-8%
Philips Hue White and Color Ambiance, Faretto LED Smart GU10, Luce Bianca e Colorata, 400lm, Compatibile con Bluetooth, controllo vocale con Alexa, Apple Home e Google Assistant, pack da 5
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-16%
Reolink Telecamera Sorveglianza Esterno con SIM Card 4G LTE e Pannello Solare, Videocamera 4K 8MP Senza WiFi, PT 360° Visione Notturna a Colori, Rilevamento Smart Include 32GB microSD Card, Grigio
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-21%
Govee Lantern Lampada da Terra RGBICWW Lampada LED con Effetto Halo e 100 Scene Dimmerabile 1000K-10000K e 1400lm Matter e Alexa Compatibile 160cm Luci per Soggiorno e Camera da Letto Bianca
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-6%
SwitchBot Ventilatore a circolazione d'aria a piantana RGB, silenzioso (22 dB) con telecomando, compatibile Matter via Hub, portata 9,15 m³/min, altezza regolabile, 4 modalità, 9 velocità, timer 9 ore
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-11%
Philips Hue White Ambiance Starter Kit con 3 Lampadine, Bluetooth, Controllo Vocale, Dimmerabili, Attacco E27 + 1 Bridge Hue Controllo Completo del Sistema + 1 telecomando Hue Smart Button, Bianco
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-30%
SwitchBot Stazione meteo intelligente monitor wireless da 75 per temperatura interna/esterna e umidità con calendario elettronico compatibile con Google iCloud Outlook Yahoo
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-21%
Govee LED TV Retroilluminazione 3 Lite con Correzione Fish-Eye Funzione, Aplicable a TV da 55-65 pollici, Luci LED WiFi RGBICW da 3,6 M con Fotocamera, 4 Colori in 1 Lampada, Controllo Vocale e APP
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-14%
Philips Hue Smart Plug, presa intelligente, Controllo tramite Bluetooth, Compatibile con Alexa, Google Home e Apple HomeKit, 3 pezzi
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-13%
Reolink 4K Telecamera Esterno PoE, Rilevamento di Uomo/Veicolo/Animale, Visione Notturna IR 30 metri, Audio, Videosorveglianza Impermeabile IP67, Slot per Scheda microSD, Time-Lapse, RLC-810A (Nero)
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-20%
Govee LED TV Retroiluminación 3 Lite con Camera Sync per TV da 40-50 Pollici Striscia Wi-Fi RGBICW da 24M con Funzione di Correzione Fish-Eye
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-8%
SwitchBot Termostato smart per termosifone con pannello Combo: controllo da app e timer risparmio energetico installazione facile compatibile con Alexa Apple Home e Home Assistant (richiede Hub)
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-40%
Govee Lampade da Terra LED RGBIC Piantana Lampada da Terra Funziona con Alexa Matter APP 16 Milioni di Colori Musica Sincronizzazione a Luce Calda per Soggiorno Camera da Letto Ufficio Argento
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-12%
Reolink 5MP Telecamera Wi-Fi Esterno 24/5 GHz Videocamera con Rilevamento di Persone/Veicoli/Pet Visione Notturna Impermeabilità IP66 Slot per Scheda microSD Time-Lapse RLC-510WA Nero
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-2%
SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra Luce Calda/Fredda Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home Alexa Google Home 16 Mln Colori Sincronizzazione Musicale Modalità Scen
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SwitchBot Matter Lampada da Terra LED RGBCCT Piantana Lampada da Terra Compatibile con Apple Home Alexa Google Home Telecomando e App Luce Calda/Fredda 16 Mln Colori Musica Sincronizzazione
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-15%
Aigostar Presa Smart Italiana, 10A, 2300W, Presa Wifi Mini Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Vocale e Remoto, Funzione Timer, 2.4GHz WiFi. Bianca, 4 Unità
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SwitchBot Matter Striscia LED 5M 72LEDs/m RGBCCT Luci LED Telecomando e App Compatibili con Alexa Apple HomeKit Google Home e SmartThings Sync Musicale Smart Luci LED Camera da Letto Cucina
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-5%
Meross Presa Smart Italiana, Presa WiFi (Type C, F, L) con Monitoraggio Consumi,Intelligente 16A, Compatibile con Alexa, Google Home e SmartThings, Controllo Vocale e Remoto, 3840W, 2 Pezzi
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-9%
Lepro BP1 AI Lampadina Alexa E14,2700K-5700K,RGB Lampadina Smart WiFi e Bluetooth,Lampadine Intelligente E14 Compatibile con Alexa/Google Home,Progettista Illuminazione AI Personalizzato,2pezzi
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-5%
Tapo C200 Telecamera Wi-Fi Interno FHD, Videocamera sorveglianza, Visione Notturna, 360° Visuale, Audio Bidirezionale, Rilevamento di movimento e notifiche, Allarme acustico e luminoso integrato
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-10%
Govee Striscia LED 5 Metri, Strisce RGBIC Funziona con Alexa Google Assistant e APP, DIY Segmentato Sync Musicale per Luci LED Camera da Letto, Soggiorno, Cucina, Giochi
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-15%
Aigostar Presa Smart Italiana 10A 2300W Presa Wifi Mini Compatibile con Alexa e Google Home Controllo Vocale e Remoto Funzione Timer 2.4GHz WiFi. Bianca 1 Unità
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-40%
Govee Striscia LED 5M, RGBIC LED Strisce con Controllo a Segmenti, Sincronizzazione Musicale, 64 Modalità Scena, Controllabile tramite App, Cambio Colore, per Casa e Camera da Letto
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-7%
Tapo L530E Lampadina WiFi Intelligente LED Multicolore, E27, Lampadina Compatibile con Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Senza hub richiesto, Controllo Remoto tramite APP, 2 pezzi
Offerte smart TV
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-27%
Samsung Smart TV 65'' QE65S83HAEXZT OLED 4K, NQ4 AI Gen2 Processor, OLED HDR, Motion Xcelerator 120Hz, Dolby Atmos, FreeSync Premium, Premium Gaming Pack, Vision AI, Contour Design, Alexa, 2026
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-22%
Sony BRAVIA XR, XR-85X90L, Full Array LED, 4K HDR, Google TV, ECO PACK, BRAVIA CORE, Ottimo per PlayStation 5, Aluminium Seamless Edge Design
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-11%
Samsung Smart TV 98'' QE98Q7FAAUXZT Q7F QLED 4K, Q4 AI Processor, Per Cinema e Sport, 100% Volume Colore con Quantum Dot, Motion Xcelerator, OTS Lite & Adaptive Sound, SlimLook Design, Vision AI, 2025
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-5%
Samsung Neo QLED 8K Vision AI Smart TV 65'' QE65QN900FTXZT Mini LED, NQ8 AI Gen3 Processor, 8K AI Upscaling, Glare Free, Dolby Atmos & OTS Pro, Metal Frame Design, PACCHETTO INTRATTENIMENTO, 2025
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-32%
Samsung Smart TV 85'' UE85M72HAUXZT Mini LED 4K, HDR 10+, Motion Xcelerator 144Hz, Dynamic Sound Pack, Gaming Hub, Pure Spectrum Color, Knox Security, Voice Control with AI(VAC), Vision AI, 2026
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TCL TV 75T8D 4K QLED da 75” con QD-Mini LED Dimming HDR Smart TV, 4K Ultra HD, Google TV con 144Hz VRR e audio Onkyo 2.1
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XIAOMI TV S Mini LED 75 pollici (190 cm), QLED Mini LED Televisore, 4K UHD, Smart TV con Google TV, HDR10+, Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, 60Hz con 120Hz Game Boost Mode, MEMC, Dolby Audio, Airplay 2
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-6%
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Samsung Smart TV 65'' UE65M80HAUXZT Mini LED 4K, HDR 10+, Motion Xcelerator 144Hz, Adpative Sound+, AI Football Mode, Voice Control with AI(VAC), Alexa Built-in, PACCHETTO INTRATTENIMENTO, 2026
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XIAOMI TV S Mini LED 65 pollici (165 cm), QLED Mini LED Televisore, 4K UHD, Smart TV con Google TV, HDR10+, Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, 60Hz con 120Hz Game Boost Mode, MEMC, Dolby Audio, Airplay 2
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Hisense Smart TV MiniLED 144Hz 65 4K 65U7SE Dolby Atmos 2.1 By Devialet Dolby Vision IQ HDR10+ Native 144Hz Game Mode VIDAA OS con 1000+ APP Alexa built-in lativù 4K Wifi Bluetooth
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Hisense Smart TV QLED 144Hz 65'' 4K 65E7S PRO, Audio Dolby Atmos, VIDAA OS con 1000+ APP, Dolby Vision IQ, HDR 10+, Native 144Hz Game Mode, AirPlay2, Alexa Built-in, lativù 4K
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Philips 75PUS7810 4K LED Smart TV - Display 75’’ con piattaforma Titan OS, Pixel Precise Ultra HD e Dolby Atmos Sound - Funziona con Alexa e Google Voice Assistant
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Samsung Smart TV 55'' UE55M80HAUXZT Mini LED 4K, HDR 10+, Motion Xcelerator 144Hz, Adpative Sound+, AI Football Mode, Voice Control with AI(VAC), Alexa Built-in, PACCHETTO INTRATTENIMENTO, 2026
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Hisense TV 65'' QLED 4K 144Hz 2025 65E7Q PRO, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144hz Game Mode PRO, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
Altre offerte top
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BLUETTI Elite 200 V2 Generatore (2025 nuovo) con 200W Pannello Solare, Centrale Elettrica Portatile 2073,6Wh, 2 Uscite AC 2600W, Batteria LFP 17 Anni, Energia di Emergenza per Interruzioni di Corrente
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-20%
UGREEN NASync DXP4800 Pro NAS Desktop a 4 vani, CPU Intel i3-1315U a 6 core, 8GB RAM DDR5, SSD da 128GB, 10GbE & 2,5GbE porta, 2 slot M.2 NVMe, uscita HDMI 4K (senza dischi inclusi)
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BLUETTI Elite 100 V2 Centrale Elettrica Portatile, LFP Batteria da 1024Wh, 2 Uscite CA 1800W (3600W Picco), 35% Più Piccolo, Alimentazione per campeggio, Interruzioni, Backup UPS
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70mai Dash Cam 4K Omni, Dual-Channel 4K+1080P DashCam Auto 360 Gradi, Rilevamento Movimento AI, Visione Notturna, 5GHz WiFi6 GPS Telecamera per Auto, Modalità Parcheggio 24H, Controllo APP, Max 512G
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-15%
UGREEN NASync DH4300 Plus, NAS Desktop a 4 Bay, Porta LAN 2,5 GbE, 8 GB di RAM, Connessione NFC One-Touch, Album Familiare/Bambino AI, Cloud Personale per Casa/Ufficio (Senza disco)
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UGREEN NASync DXP2800, NAS desktop a 2 bay, CPU Intel N100 Quad-core, 8 GB di RAM DDR5, 2,5 GbE Enthernet, 2 slot M.2 NVMe, HDMI 4K, archiviazione collegata in rete (Senza disco)
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UGREEN NASync DH2300 NAS desktop a 2 alloggiamenti, LAN 1 GbE, 4 GB RAM, connessione NFC One-Touch, album fotografico AI, sistema NAS facile da usare per casa e ufficio (Senza disco)
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70mai A810 Lite Dash Cam Auto 4K +1080P, 5GHz WiFi, Doppia Telecamera per Auto con GPS, Support 4G LTE, HDR, Visione Notturna, Parcheggio 24/7, Sensore G, Registrazione in Loop, F1.55, Scheda da 64 GB
Le offerte qui sopra sono generalmente valide fino alle 23:59 del 26 giugno 2026, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2026 avete a disposizione il link qui in basso. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, e al nostro canale Telegram dedicato alle offerte bomba e agli errori di prezzo, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.