L’Amazon Prime Day 2026 è partito questa notte e sta regalando una grande quantità di offerte: l’evento promozionale mette a disposizione sconti su praticamente tutte le tipologie di prodotti, tecnologia compresa, e proseguirà fino alle 23:59 del 26 giugno 2026. In queste 96 ore su Amazon sono disponibili tantissimi sconti anche sui prodotti per la casa e per la smart home: proprio per questo abbiamo selezionato le migliori offerte attualmente a disposizione con l’Amazon Prime Day di quest’anno, con un bel mix di ribassi da non perdere tra varie categorie.

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Le migliori offerte di inizio Amazon Prime Day 2026

Le proposte del Prime Day sono strutturate secondo i soliti canoni di Amazon, usati per tutti i suoi eventi (Black Friday compreso): vedono offerte in evidenza e Top Deals, disponibili per tutta la durata dell’evento (fino a esaurimento scorte), offerte a tempo, disponibili per un tempo limitato (alcune ore), e coupon. A tutto ciò si aggiungono le offerte WOW, ossia quelle proposte di spicco che toccano ogni giorno pochi prodotti di alcuni dei principali brand.

Anche quest’anno, l’evento promozionale coinvolge tantissima tecnologia, tra PC, TV, cuffie wireless, smartwatch, dispositivi per la pulizia della casa (robot e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili) e non solo. In questa sede abbiamo raccolto le proposte più interessanti, con una selezione degli sconti migliori che riguardano la smart home e la domotica.

Le offerte sono ovviamente riservate agli abbonati Amazon Prime: se non siete ancora abbonati potete rimediare al link qui in basso:

Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla nostra selezione delle migliori offerte del momento di questo Amazon Prime Day 2026. Per facilitarvi le cose abbiamo suddiviso le proposte per tipologia. I prezzi indicati qui sotto potrebbero differire leggermente a causa di cambiamenti dell’ultimo momento o di variazioni decise da Amazon con il passare delle ore. Potrebbero inoltre variare in base ad alcune colorazioni.

Offerte per la pulizia smart

Offerte per la smart home

Offerte smart TV

Altre offerte top

Le offerte qui sopra sono generalmente valide fino alle 23:59 del 26 giugno 2026, ma potrebbero concludersi prima in base alle scorte a disposizione su Amazon. Proprio per questo, se avete puntato qualcosa vi consigliamo di non aspettare troppo per piazzare l’ordine. State cercando qualche altro prodotto? Per scoprire tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2026 avete a disposizione il link qui in basso. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile su Telegram e su WhatsApp, e al nostro canale Telegram dedicato alle offerte bomba e agli errori di prezzo, in modo da non perdervi le offerte lampo più interessanti del momento, anche a Prime Day terminato.

PRIME DAY ⭐️ Tutte le offerte Amazon Prime Day 2026

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