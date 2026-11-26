Il Black Friday Amazon non si ferma e prosegue anche quest’oggi, 26 novembre 2026, quando mancano poche ore al vero e proprio venerdì nero. È arrivato il momento di entrare nel vivo dell’ottava giornata di sconti per passare in rassegna i prodotti più popolari e acquistati dagli utenti. Nell’immenso catalogo in promozione sulla piattaforma spiccano diverse occasioni davvero intriganti: scopriamo insieme quali sono i dispositivi tech più venduti e gettonati di oggi su Amazon.
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Gli sconti più popolari del Black Friday Amazon di oggi, 26 novembre
Il Black Friday di Amazon, scattato alla mezzanotte del 19 novembre 2026, proseguirà attraversando il venerdì nero di domani, 27 novembre, fino a raggiungere il gran finale del Cyber Monday (30 novembre). Le offerte attive sono migliaia, ma alcune proposte stanno conquistando più di altre l’attenzione degli utenti.
Abbiamo quindi raccolto i prodotti più venduti su Amazon in queste ore concentrandoci sul mondo tech: nella lista spiccano i dispositivi per la smart home, in particolare robot aspirapolvere, lavapavimenti senza fili, videocamere di sicurezza, prese e luci intelligenti e non solo, ma troviamo anche smartwatch, cuffie, router e tanto altro. Trattandosi degli articoli più richiesti, vi consigliamo di agire in fretta: alcuni modelli potrebbero esaurirsi rapidamente. Essendo molto apprezzate, alcune delle proposte potrebbero già non essere più disponibili.
Ecco la nostra selezione dei prodotti tech più popolari e venduti di questa ottava giornata di sconti:
Robot e aspirapolvere
Robot lavapavimenti avanzati, scope elettriche senza filo e modelli lavavetri pensati per automatizzare le pulizie quotidiane di pavimenti e superfici, ideali per chi desidera una casa sempre in ordine con il minimo sforzo.
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-20%
DREAME Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti | Aspirazione da 40.000 Pa, Lavaggio a Vapore a 180 °C, Lavaggio con Acqua Calda Pulita, MopExtend, Superamento degli Ostacoli
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-27%
DREAME X60 Pro Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Aspiraz. 42.000 Pa | Bracci UltraExtend, Sistema AI OmniSight, Supera Ostacoli 10 cm, PowerMaster 11 A, Lavaggio Mocio 100 °C, Anti-Groviglio 100%
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-38%
ECOVACS X12S OMNICYCLONE Care kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti | Pulizia Potente e Continua, Rimuove Macchie, Polvere e Peli, Anche Lungo Bordi e Tappeti, FocusJet anti-macchie
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-43%
MOVA Z70 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Powered by Dreame | 36.000 Pa e Design Antigroviglio, Spazzola E Rullo Estendibili, Superamento Ostacoli Fino a 9 Cm
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-34%
Dyson Spot+Scrub™ Robot aspirapolvere AI Wet and Dry – Rullo bagnato autopulente, autosvuotante, potenza di aspirazione 4x per tappeti, rimozione macchie AI (nero/blu)
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-7%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Aspir. 30.000 Pa | Mocio AquaRoll, Superamento Ostacoli 8 cm, Protezione Rullo, Anti-Groviglio, Evitamento con IA 240+ Oggetti
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-7%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete, Robot aspirapolvere, Aspir. 30.000 Pa | Mocio AquaRoll, Superamento Ostacoli 8 cm, Protezione Rullo, Anti-Groviglio, Evitamento con IA 240+ Oggetti
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-40%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 20.000 Pa | Rileva Ostacoli con IA, Navigazione 360°, Pulizia sotto Mobili Bassi e Divani, Pulizia Angoli-Bordi, Spazzola Anti-Groviglio
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-20%
ECOVACS X12 OMNICYCLONE Care Kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22000Pa | FocusJet anti-macchie, PowerBoost Ultrarapido, OZMO ROLLER Gen 3, Rullo Esteso, PureCyclone Gen 2, AGENTE YIKO
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-33%
dreame L50s Pro Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Autosvuotamento per 100 Giorni e Autopulizia ad Alta Temperatura, Aspirazione da 30.000 Pa,Pulizia di Bordi e Angoli,Spazzola Antigroviglio
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-38%
ECOVACS T90S Pro OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO Roller Gen 3.0, Lavaggio Mocio Autom., Spazzola anti-groviglio, Navigazione. AI, Ricarica PowerBoost Stazione All-in-One
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-4%
DREAME T16 Pro Heat-A Aspirapolvere Lavapavimenti, Tre Lati | Ultrasottile da 9,85cm, Lav. a 90°C, Rimoz. Olio, 0 Grovigli, 30.000 Pa, Auto-pulizia a 95°C, AutoAdapt, Batteria Rimov., App
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-38%
ECOVACS WINBOT W3 OMNI Robot Lavavetri con Stazione Multifunzione | Lavaggio Automatico del Panno, Pulizia Intelligente fino al Bordo, Nebulizzazione a Triplo Ugello, Controllo tramite App
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-28%
DREAME L50 Ultra AE Robot Aspirapolvere,Autopulizia Mocio 100 °C, 28.000 Pa | Pulizia Profonda Angoli-Bordi, Spazzola TriCut, PowerDock Multifunzionale Intelligente, Navigazione LDS e Aggiramento Laser
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-28%
DREAME L50 Ultra AE-A Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti,Dotato di Sistema di Auto-Svuotamento e Auto-Pulizia dei Moci a 100 °C,Aspirazione da 28.000Pa,Rilevamento Degli Ostacoli e Navigazione a 360°
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-33%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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-30%
dreame L10s Ultra Gen 3 Kit Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti,Aspirazione da 25.000 Pa,Spazzola Laterale e Moci Estensibili,Stazione di Pulizia Automatica All-in-One,Controllo Vocale e tramite App
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-30%
ECOVACS T90 MAX OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 30000Pa OZMO ROLLER | ZeroTangle Gen 4.0 TruEdge 3.0, Lavaggio con Acqua Calda e Asciuga Aria Calda, Stazione OMNI Auto Svuota, 95 mm Ultra-sott
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-31%
Dyson Cyclone V10 Aspirapolvere Senza Filo, Adattatore per Angoli Nascosti | Fino a 60 Minuti di Autonomia, 150AW e Motore Digitale Dyson V10, Filtrazione 99,99% con Sistema Root Cyclone a 14 Cicloni
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-49%
roborock F25 Steam Aspirapolvere Lavapavimenti a Vapore Senza Fili Aspirazione 25.000Pa, Lavaggio ad Alta Temperatura 95°C, Snodabile a 180° Piatto, Autonomia 80 Min,Anti-groviglio capelli
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-40%
dreame L40 Ultra A Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 24.000 Pa | Spazzola TriCut, Sollevamento Mocio 10,5 mm, Stazione Base Multifunzione, Auto-Pulizia Mocio e Rilevamento Intellig. Ostacoli
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-43%
Dyson V8 Cyclone Aspirapolvere Senza Filo, 60 Minuti, Potenza 150 AW | Spazzola Motorbar Anti Groviglio, Accessori Combinati e Stazione di Ricarica a Muro 2026, Colore Argento e Nichel
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-5%
SwitchBot K11+ Pro Robot aspirapolvere lavapavimenti compatto, 12.000 Pa, navigazione LiDAR, doppio sistema anti-groviglio, autosvuotamento 90 giorni, sacco 4L, Matter, Alexa, Google Home & Apple Home
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-10%
Tineco Floor ONE Stretch S6 AspirapolvereLavapavimenti, FlashDry, iLOOP | Soluzioni flessibili per una maggiore pulizia, Autonomia fino a 40 minuti, 18.000Pa
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-38%
ECOVACS WINBOT Mini 2 Robot Lavavetri | Spazzole Angolari & Spruzzo a Ultrasuoni, Ultra-Sottile per Finestre Strette, Navigazione Intelligente, 6 modalità App
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-57%
Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Lavapavimenti, Design Leggero, Autopulizia | Aspira e Lava in un Solo Passaggio, Durata di funzionamento prolungata senza interruzioni, Pulizia dei bordi potenziata
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-19%
iRobot Roomba® 115 Combo robot aspirapolvere lavapavimenti, nero | Compatto, aspirazione e lavaggio 2 in 1, mappatura ClearView™ LiDAR, SmartScrub™, controllo app e vocale, 15.000 Pa
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-51%
FAMIVAC FV5 Aspirapolvere Senza Fili 70 kPa, 80 Min, Peli di Animali | Scopa Elettrica Senza Fili con Display LED, Park&Power, Spazzola Antigroviglio, Luci LED verdi, Filtro autopulente
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-50%
FAMIVAC FV2 Aspirapolvere con Filo, 65Kpa/600W Scopa Elettrica Potente con Spazzola per Materasso, 1,3KG Ultra-Leggero, Cavo 7M, 1,5L, Antigroviglio & Autoportante per Tappeti/Pavimenti/Peli Animali
Cuffie e auricolari
Modelli over-ear confortevoli e auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore, perfetti per ascoltare musica con audio ad alta fedeltà, lavorare in smart working o isolarsi durante i viaggi.
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-10%
Apple AirPods Max 2, Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Audio spaziale personalizzato, Traduzione in tempo reale - Azzurro
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-10%
Apple AirPods Max 2, Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Audio spaziale personalizzato, Traduzione in tempo reale - Galassia
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-10%
Apple AirPods Max 2, Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Audio spaziale personalizzato, Traduzione in tempo reale - Mezzanotte
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-28%
Apple AirPods Max Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore di livello pro, Modalità Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Ricarica USB-C, Cuffie Bluetooth per iPhone, Mezzanotte
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-28%
Apple AirPods Max Cuffie wireless over-ear, Cancellazione attiva del rumore di livello pro, Modalità Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Ricarica USB-C, Cuffie Bluetooth per iPhone, Galassia
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-2%
Sony WH-1000XM6 Premium Cuffie bluetooth con Cancellazione Rumore | Over-Ear, wireless, audio Hi-Res, design pieghevole, custodia resistente, 30 ore batteria, iOS e Android – Sandstone
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-14%
Sony WH-1000XM6 Premium Cuffie bluetooth con Cancellazione Rumore | Over-Ear, wireless, audio Hi-Res, design pieghevole, custodia resistente, 30 ore batteria, iOS e Android – Olive Grey
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-24%
Bose QuietComfort Headphones Cuffie con Cancellazione del Rumore Wireless e Bluetooth 5.1 Over-ear con Durata della Batteria Fino a 24 Ore, Nero
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-24%
Apple AirPods Pro 3, Cancellazione attiva del rumore, Rilevamento della frequenza cardiaca, Cuffie Bluetooth, Audio spaziale, Suono ad alta fedeltà, Ricarica USB-C
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-5%
Beats Powerbeats Pro 2 Auricolari - Jet Black | Cancellazione attiva del rumore, resistenti a sudore e acqua IPX4, archetti stabili, compatibili con Apple e Android
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-31%
Samsung Galaxy Buds4 Pro Black, Altoparlante a 2 Vie [ver. italiana] | Doppio Amplificatore, Chiamate Cristalline, Audio 360°, ANC Migliorata, Controllo Adattivo Rumore, Galaxy AI Comandi Vocali
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-12%
Apple AirPods 5 con custodia di ricarica wireless, Auricolari wireless | Cuffie Bluetooth, Custodia di ricarica wireless, Cancellazione attiva rumore, Audio spaziale personalizzato, Traduzione live
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-16%
Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip H2, Fino a 24 ore di autonomia
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-20%
Apple AirPods 5, Auricolari wireless | Cuffie Bluetooth, Cancellazione attiva rumore, Audio spaziale personalizzato, Traduzione live, Custodia di ricarica USB C
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-14%
Bose QuietComfort Earbuds Auricolari Wireless Bluetooth con Cancellazione del Rumore Attiva, Microfono, Durata della Batteria Fino a 8,5 Ore, Deep Bass, IPX4, Nero
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-27%
Sony INZONE H5 - Cuffie gaming wireless, Suono spaziale a 360 gradi per il gaming, Vestibilità comoda, Durata della batteria 28 ore, Bassa latenza, Microfono con AI, Compatibili con PC e PS5-Bianco
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-57%
Beats Solo 4 Cuffie on-ear, 50 ore di autonomia - Nero opaco | Suono ricco con bassi potenti, audio spaziale, ricarica rapida Fast Fuel via USB-C, compatibili con Apple e Android
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-13%
Beats Solo 4 Cuffie on-ear, 50 ore di autonomia - Esclusiva Amazon Ghiaia | Suono ricco con bassi potenti, audio spaziale, ricarica rapida Fast Fuel via USB-C, compatibili con Apple e Android
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-6%
Beats Studio Buds+ Auricolari, 36 ore - Nero e oro | Ottima qualità di chiamata, vestibilità comoda, resistenti al sudore, ricarica Fast Fuel, compatibili Apple e Android
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-58%
JBL Live 770 NC Cuffie Over-Ear Wireless, Nero | Bluetooth, Cancellazione del Rumore, SmartAmbient, Personi-Fi 2.0, JBL Surround, Connessione Multipoint, Ore di Autonomia
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-37%
Sony MDR-7506 Cuffie monitor da studio chiuse con filo | Cuffie da studio, da 10 Hz a 20 kHz, registrazione e missaggio in studio, 63 ohm, design leggero e pieghevole (227 g), nero
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-54%
Samsung Galaxy Buds3 FE, Auricolari Wireless [Versione Italiana] | Suono Equilibrato, Audio 360, Cancellazione Attiva del Rumore e Chiamate Nitide, Controllo Semplice, Gemini AI, Gray 2025
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-54%
Auricolari wireless Samsung Galaxy Buds3 FE | Suono bilanciato, Audio 360, Cancellazione attiva del rumore, Chiamate chiare, Controllo semplice, Gemini AI, Nero 2025
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-50%
JBL Tune 670 NC, Cuffie On-Ear Wireless, Nero | Bluetooth, Cancellazione del Rumore, SmartAmbient, VoiceAware, Pure Bass Sound, Connessione Multipoint, 70 Ore di Batteria
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Logitech G G432 Cuffie Gaming Cablate | Audio 7.1, Cuffie DTS:X 2.0, Driver 50 mm, Jack USB/3,5 mm, Flip-to-Mute, Leggere, PC/Xbox One/PS4/Switch - Nero
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-52%
Sony WF-C510 Auricolari True Wireless | Auricolari In-Ear Bluetooth, multipoint, modalità trasparenza, IPX4, 22h di autonomia, iOS/Android, Nero
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-71%
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-33%
HUAWEI FreeBuds SE 2, Durata della Batteria fino a 40 Ore, IP54 Resistenti a Polvere e Schizzi, Connessione Robusta Bluetooth 5.3, Audio Stabile, IOS e Android, Nero
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Jabra Evolve 10 Cuffie con Microfono, USB-A, Nero | Cuffie con cavo, cancellazione del rumore, per PC/laptop, Certificazione TCO, Leggere, Controlli per chiamate/volume
Dispositivi per la smart home
Prese intelligenti, termostati connessi, lampade smart e telecamere di sorveglianza per gestire riscaldamento, sicurezza e illuminazione direttamente da smartphone o tramite comandi vocali, riducendo i consumi energetici.
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-15%
Reolink 5MP PoE Kit Videosorveglianza Esterno, 4K NVR 8CH 2TB + 4x 5MP Telecamera, Rilevamento di Uomo/Veicolo, Visione Notturna IR, Impermeabile IP67, Registrazione 24/7, RLK8-410B4-5MP (Bianco)
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-8%
Vimar K42955 Videocitofono Wi-Fi touch monofamiliare alim. DIN targa RFID | Vimar K42955 Kit videocitofono wifi monofamiliare, touch screen vivavoce Wi-Fi a colori LCD 7", targa RFID, alimentatore
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-8%
tado° Termostato Intelligente X – Trio Pack | controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google Assistant), installazione fai da te
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Twinkly Strings HD – 700 RBG + Warm White LEDs, 38.5 Meters, Green Wire, Indoor/Outdoor Lighting Decoration
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-39%
BTICINO SXG8002 Termostato WiFi 220v, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
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-25%
Aqara Smart Home Hub M3, Matter Controller, Thread Border Router | Zigbee, Bluetooth, Wifi, Poe, Ir, Automazione Locale, Supporta Apple Homekit, Alexa,Google,Smartthings,Home Assistant,Ifttt
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-19%
BTICINO SXW8002 Termostato WiFi 220V, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
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-29%
BTICINO SXM8002 Termostato WiFi 220v, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
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-33%
BTICINO SXW8002W Termostato WiFi 220v, Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Parete, Controllo da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
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-32%
tado° termostato intelligente X – Starter Kit, termostato ambiente cablato e Bridge X, controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google)
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-20%
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-17%
Aqara 2 Telecamera G100 2K Esterno/Interno Bianco, HomeKit Secure Video | Audio Bidirezionale, Visione Notturna Colori, Rilevamento Ai, Wi-Fi 6, Ip65, Microsd/Nas, Supporta Homekit, Alexa, Google
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-29%
SONOFF Termostato da Radiatore TRVZB 2 Pezzi, Valvola Termostatica Intelligente, per Riscaldamento Intelligente con Funzione App, Richiede Hub Zigbee 3.0, Compatibile co Amazon Alexa/Home Assistant
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-49%
Netatmo Valvola Termostatica WiFi, Controllo Remoto, Risparmio Energetico, Accessorio per Termostati Intelligenti, Compatibile con Alexa e HomeKit, Installazione Facile, NAV-AMZ
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-28%
SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra, Luce Calda/Fredda, Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Mln Colori, Sincronizzazione Musicale, Modalità Scen
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TP-Link TL-MR105 Router 4G con Sim Cat4 WiFi N300 LAN/WAN 32 Dispositivi | Per Casa e Ufficio, Inserisci la SIM e Navighi, Senza Configurazione, Backup Internet, Antenne Interne, Porta Antenna Esterna
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-5%
Tapo C510W 2K 3MP Telecamera WiFi Esterno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Per Giardino e Ingresso, Visione Notturna a Colori, Rilevamento/Tracciamento di Movimento, IP65, MicroSD fino a 512GB
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-6%
Tapo C500 FHD Telecamera WiFi Esterno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Per Giardino e Ingresso, Visione Notturna a Colori, Rilevamenti Smart AI, Audio Bidirezionale, Allarme Sonoro, IP65
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Tapo C220 2K 4MP Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Telecamera per Bambini/Animali, Panoramica e Inclinazione, Visione Notturna, Alexa, Google Assistant, MicroSD fino a 512GB
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Tapo C211 2K 3MP Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza Alexa | Per Cameretta e Bambini, Visione Notturna, Rilevamento Pianto Bambino, Notifiche Movimento, Google Assistant, Storage Cloud
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-20%
Tapo P105 Presa Smart Italiana WiFi Tipo L 10A Timer Alexa Google, 2pz | Per Lampade, TV e Caricatori, Controllo da App Tapo, Programmazione Oraria, Timer, Controllo Remoto e Vocale, Tipo L
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-53%
Tapo C200 FHD Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Telecamera per Bambini/Animali, Rilevamento/Tracciamento di Movimento, Allarme, Visione Notturna, Alexa, MicroSD fino a 512GB
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-15%
SONOFF MINI R4 2PCS WiFi Smart Switch 2-Way, Interruttore intelligente DIY, modalità relè staccabile, WiFi 2.4G, controllo APP, Funziona con Alexa, Google Home Assistant, controllo remoto eWeLink
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-47%
TP-Link Tapo L900-5 Striscia LED Smart WiFi RGB 5m Alexa Google Senza Hub | Per Camera, Soggiorno e Feste, 16 Milioni di Colori, Dimmerabile, Sync Musica, Tagliabile, Controllo da App e Vocale
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-38%
Tapo P105 - Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione
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-10%
Tapo L530E Lampadina Smart WiFi E27 Multicolore 806lm 9W 60W Alexa Google | Per Soggiorno, Camera e Atmosfera, RGB Multicolore, Dimmerabile, Controllo da App, Programmazione Oraria, Alexa e Google
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-15%
SONOFF S61s Presa Intelligente 16A/3840W – Smart WiFi con Controllo da Remoto e Vocale, Presa Smart Timer, Monitoraggio Energetico – Compatibile con Alexa, Google, Homekit, SmartThings & Matter
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-63%
Osram LED Base Classic A Lampada, a Forma di Lampadina con Attacco E27, non dimmerabile, Sostituisce 100 watt, Opaca, Bianco Freddo, 4000 Kelvin, Confezione da 3
Caricabatterie e pile
Alimentatori rapidi per smartphone, power bank compatti ad alta capacità, cavi rinforzati e scorte di batterie alcaline o a bottone, indispensabili per mantenere carichi e operativi tutti i dispositivi elettronici.
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-23%
INIU Power Bank, Piccolo 20000mAh 45W Ricarica Rapida Caricatore Portatile | Cavo USB C Integrati, Sicuro in Aereo, Essenziale da Viaggio, Powerbank per iPhone 18 17 16, Xiaomi, Samsung ecc
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-56%
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-26%
INIU Power Bank, Piccolo 45W Ricarica Rapida 10000mAh Caricatore Portatile | Cavo USB C Staccabile, Idoneo per Volo, Travel Essenziali da Viaggio, Powerbank per iPhone 18 17 16, Samsung S25 Xiaomi ecc
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-50%
Belkin BoostCharge Power Bank 10000mAh con Porte USB-C e USB-A - Blu | Caricatore Portatile 10000mAh, Ricarica 3 Dispositivi (1 USB-C, 2 USB-A), 15W, LED di Stato, Prodotto in Plastica Riciclata
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-18%
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-27%
INIU Caricatore Auto USB C, 60W Combinati [Type C 30W + USB A 30W], Nero | PD3.0 Ricarica Rapida, 2-porte, Lega Metallica, Compatte, Accessori da Auto per iPhone 18 17 16 Pro Max, Xiaomi, iPad, ecc
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-32%
INIU 240W Cavo USB C a USB C, [2-Pezzi 2m] Cavo USB Ricarica Rapida | Type-C Nylon Cavo, USBC per iPhone 17 Pro Max, MacBook Air, iPad Pro, Samsung Galaxy S25 Ultra, Pixel 10, Steam Deck ecc
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-25%
DURACELL 2032 Batterie a moneta al litio (Confezione da 8) 3V, CR2032 | Fino a +70% di durata - Tecnologia Baby Secure - Per Apple AirTag, chiavi auto, dispositivi domestici, sportivi e medici
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-57%
Samsung Caricabatterie Fast Charging (15W), Nero | Caricatore Originale Samsung da 15W, Porta USB-C, Cavo Incluso
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-38%
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-38%
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-31%
Computer e tablet
Notebook leggeri per lo studio, laptop potenti per il multitasking e il gaming, tablet versatili e unità SSD ad alte prestazioni, dedicati a studenti e professionisti in cerca di produttività e affidabilità.
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-9%
HP OMEN Gaming Laptop, 16" 165Hz, Ultra 9-275HX, RTX 5070, FreeDOS | Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB VRAM, Intel Core Ultra 9-275HX, 32GB DDR5, 1TB SSD, FreeDOS, QWERTY, Nero
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-11%
Apple Mac mini con chip Apple M5 Pro - Argento | CPU 15 core e GPU 16 core, 24GB Memoria unificata, 512GB
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-13%
Apple MacBook Air 13'' con chip M5: progettato per l’AI, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, 10 CPU, 8 GPU, Wi Fi 7 – Mezzanotte
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Apple MacBook Air 13'' con chip M5: progettato per l’AI, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, 10 CPU, 8 GPU, Wi Fi 7 – Argento
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-13%
ASUS Zenbook S 14 UX5406AA#B0GN3LKGL8, Notebook con display 14" OLED, Glossy,120Hz,Intel® Core™ Ultra 7 Processor 355, RAM 16GB, 1TB SSD, WIN11 Home, Grigio
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-11%
Acer Nitro V 16 AI | Notebook Gaming | Ryzen 7 | RTX 5060 | 16GB | 1TB | 16" WUXGA IPS 180 Hz | AMD Ryzen™ 7 260 | NVIDIA RTX 5060 | 16GB RAM | 1TB SSD | Windows 11 | Tastiera italiana QWERTY
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-10%
Apple MacBook Air 13'' con chip M5: progettato per l’AI, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, 10 CPU, 8 GPU, Wi Fi 7 – Galassia
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-7%
HP OMEN 16-ap0004slx 16" 144Hz, RTX 5070, Ryzen 9-8940HX, FreeDOS | laptop gaming, 16" 2K (1920 x 1200) IPS 144Hz, RTX 5070 8GB, Ryzen 9-8940HX, 16GB 512GB SSD, FreeDOS, notebook gaming, QWERTY
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-13%
Apple MacBook Air 13'' con chip M5: progettato per l’AI, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, 10 CPU, 8 GPU, Wi Fi 7 – Celeste
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-13%
Apple Mac mini con chip Apple M6 - Argento | CPU 12 core e GPU 12 core, 16GB Memoria unificata, 512GB
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-33%
Alienware 15 Gaming Laptop - Intel Core 7 240H, NVIDIA RTX 5050 | 15'' WUXGA 165Hz,16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home, 2 anno di assistenza onsite, 3 mesi di Game Pass
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Lenovo IdeaPad 5 2in1 Notebook Display 14" Touch IPS, AMD Ryzen 7 250, RAM 16GB, 512GB SSD, Digital Pen inclusa, Windows 11, Tastiera italiana QWERTY, Chassis in alluminio - Caricatore non incluso
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-21%
Apple Mac mini con chip Apple M6 - Argento | CPU 12 core e GPU 12 core, 16GB Memoria unificata, 256GB
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-14%
Apple iPad Air 11'' (M4): display Liquid Retina, 256 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 7 con chip Apple N1 – Grigio siderale
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-23%
ASUS Zenbook 14 UX3480QA#B0H26232VY, Notebook con display 14" OLED, 60Hz,Snapdragon® X X1 26 100 Processor,RAM 16GB, 512GB SSD, WIN11 Home, Blu
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-5%
Apple MacBook Neo 13'' con chip A18 Pro: progettato per l’AI e Apple Intelligence, display Liquid Retina, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p – Argento
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Samsung Galaxy Book4, 3 Anni di Garanzia, Intel Core 7, 16GB RAM, 512GB | Processore Intel Core 7, Laptop 15.6" LED IPS Full HD, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana]
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-18%
Apple iPad Air 11'' (M4): display Liquid Retina, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 7 con chip Apple N1 – Galassia
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-18%
Apple iPad Air 11'' (M4): display Liquid Retina, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 7 con chip Apple N1 – Grigio siderale
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-19%
HP OmniBook 3 16-by0002slx 16" IPS, AMD Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, Win11 | Notebook, AMD Radeon 610M, Display 16" 2K (1920 x 1200) IPS 300 Nits, Windows 11, 16-by0002slx, Argento, QWERTY Italiano
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-11%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 256 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Argento
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-47%
Samsung Galaxy Book4 Edge, Snapdragon X, 8GB RAM, 256GB SSD | Laptop, Display da 15.6", Windows 11 Home, Sapphire Blue [Versione italiana]
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-43%
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook Intel Core i5-13420H, 8GB RAM, 512GB SSD | 15.3" IPS Windows 11, WiFi 6, Laptop per Casa, Ufficio, Studio, Multitasking, Uso Quotidiano - Caricatore non incluso
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-12%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Rosa
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-12%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Azzurro
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-12%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Argento
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-22%
Dell 15 Laptop - Intel Core i5-1334U, 8GB RAM, 512GB SSD | 15.6'' FHD 120Hz Display, IPS, Intel UHD Graphics, Win 11 Home, QWERTY Italiano (Caricatore venduto separatamente)
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-18%
Samsung Memorie MZ-VAP1T0B 9100 PRO SSD Interno da 1TB, Progettato per Professionisti e Gamer, Compatibile con Playstation 5 e PC, PCIe 5.0 x4, NVMe 2.0, M.2
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-24%
LG Monitor 27U411B 27" IPS Full HD 144Hz per lavoro, studio e gaming | 1ms MBR, colori accurati sRGB 99%, schermo antiriflesso, Flicker Safe e Reader Mode per il comfort visivo
Smartphone e smartwatch
Telefoni di ultima generazione, orologi smart per monitorare salute e allenamenti e pratici tracker per localizzare oggetti smarriti, dedicati a chi cerca connettività continua e controllo delle proprie attività quotidiane.
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Apple iPhone 18 Pro 256 GB - Borgogna | Display Super Retina XDR 6,3" con ProMotion, un giorno di autonomia, fotocamera principale Fusion 48MP ad apertura variabile
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-6%
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-6%
Apple iPhone 18 Pro 256 GB - Nero | Display Super Retina XDR 6,3" con ProMotion, un giorno di autonomia, fotocamera principale Fusion 48MP ad apertura variabile
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-16%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Salvia
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-16%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Bianco
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-16%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Nero
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-17%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Azzurro nebbia
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-7%
Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular 49 mm | Cassa in titanio nero con cinturino Ocean nero traslucido
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-24%
Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Nero
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-16%
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-15%
Apple Watch Series 12 GPS 42 mm Smartwatch | Cassa in alluminio color oro chiaro con cinturino Sport sabbia - S/M
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-19%
Apple Watch SE 3 GPS 44 mm Smartwatch | Cassa in alluminio mezzanotte con Cinturino Sport blu marino - M/L
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-22%
Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch | Cassa in alluminio mezzanotte con Cinturino Sport blu marino - S/M
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-25%
Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch | Cassa in alluminio galassia con Cinturino Sport sabbia - S/M
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-25%
Apple AirTag in confezione da 4 (seconda generazione): utile per localizzare portachiavi, portafogli e molto altro; funziona emettendo un suono; si configura con un semplice tap da iPhone o iPad
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-29%
Apple AirTag (seconda generazione): utile per localizzare portachiavi, portafogli e molto altro; funziona emettendo un suono; si configura con un semplice tap da iPhone o iPad
Elettrodomestici per la cucina e la casa
Friggitrici ad aria capienti, macchine da caffè automatiche, frullatori ed elettrodomestici per la purificazione dell'ambiente, ottimi per chi vuole cucinare pasti sani e migliorare il comfort abitativo.
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-18%
Jimmy R9 Pro Purificatore ad Osmosi Inversa Domestica con Erogatore Istantaneo di Acqua Calda e Fredda, Filtrazione a 7 Stadi, Sterilizzazione UV, Riscaldamento Rapido 3 Secondi e Misuratore TDS
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-19%
De'Longhi Magnifica Evo ECAM292.81.B, Macchina da Caffè Automatica, Chicchi macinati al momento, Caraffa MontaLatte Automatica per Cappuccini, 7 Bevande One Touch, Spegnimento Programmmabile, Nero
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-18%
Hisense DHQE800BW2 Asciugatrice A Pompa Di Calore, 8 Kg, Classe D, Oblò Nero, Big Display, 16 programmi, Refresh
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De'Longhi Perfetto Magnifica S ECAM11.112.B, Macchina da caffè Automatica per Espresso e Cappuccino, Chicchi macinati al momento, 4 Bevande One Touch, Montalatte classico, Spegnimento Automatico
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-8%
Philips Airfryer 5000 - Friggitrice ad aria, Cestello Flexi da 9.5L, Vapore | Cestello con divisore removibile, Steamfry ad aria o vapore, Pulizia automatica SteamClean, Ceramica PFAS Free (NA565/00)
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-1%
Philips Airfryer 5000 - Friggitrice ad aria Doppio Cestello 9L, Vapore | Doppio Cestello 3L + 6L, Steamfry ad aria o vapore, Pulizia automatica SteamClean, Ceramica PFAS Free, App HomeID (NA550/00)
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-23%
Cosori Twinfry Friggitrice ad Aria 10 Litri Doppio Cestello 5L+5L Con WIFI | Doppia Resistenza, Rivestimento Ceramico No PFAS, 5 Funzioni, 40-240℃, 2800W, 70 Ricette Online, Grigio, CAF-TF102S
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Ninja Double Stack XL, Friggitrice ad Aria Verticale, 9,5L, Nero/Rame | 6 Funzioni, Doppio Cestello, Griglie, Piastre, 4 Livelli, Ricette 8 Persone, Accessori Lavabili in Lavastoviglie, SL400EUCP
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-33%
Philips Airfryer 4000 - Friggitrice ad aria Verticale 10L (5+5L) | Doppio Cestello 5L + 5L, RapidAir, Rivestimento in ceramica PFAS Free, Funzione Sync, 45% più piccola, Finestrelle (NA460/00)
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-19%
SwitchBot Purificatore D'aria Con App E Luce Notturna, CADR 400m³/h Fino A 83㎡, Filtro HEPA Rimuove 99.97% Di Muffa, Polvere, Polline, Modalità Sonno 20dB (Purificatore d'aria da tavolo)
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-20%
Cosori Friggitrice ad Aria Turbo Blaze 6 Litri, DC Motore, 9 Funzioni 1725W | Rivestimento Ceramico No PFAS, 30-230℃, 5 Velocità della Ventola Automatica, Usa Fino al 95% di Olio in Meno, 110 Ricette
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-33%
Philips Airfryer 2000 - Friggitrice ad aria 6.2L, Finestrella, 13 modalità | Touchscreen, Finestrella con Luce, RapidAir, 90% di Grassi in Meno, Facile da Pulire, App Ricette HomeID (NA230/00)
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NESCAFÉ DOLCE GUSTO De'Longhi Genio S, Macchina per Caffè Espresso e Altre bevande in capsula, Automatica, Antracite
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-39%
Cecotec Friggitrice ad Aria Cecofry Advance 9000 Window Plus. 9L o Doppio Cestello 4,5L, 2200W, Temperatura Duale, 8 Menu, Pannello Touch, Finestra Visione, Cottura Rapida Uniforme
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-20%
Moulinex DD6558 Quickchef 3in1 Frullatore a Immersione, 1000 W, Mixer con tecnologia Powelix e 10 velocità, 3 Accessori, Bicchiere 800 ml, Tritatutto 500 ml e Frusta, lame in Acciaio Inossidabile
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-28%
Cecotec Friggitrice ad Aria calda 5.5 L Cecofry Full InoxBlack Pro 5500, 1700 W, Compatta e Digitale, Friggitrice dietetica in Acciaio inox, senza Olio, Tecnologia PerfectCook, Termostato
Spazzolini e cura della persona
Spazzolini elettrici con testine di ricambio, epilatori a luce pulsata e dispositivi innovativi per il benessere fisico, pensati per chi desidera un'igiene orale profonda e trattamenti di bellezza professionali a casa.
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-15%
Hypershell X Pro S Esoscheletro Gambe Per Camminare, 800 W, 10 Modalità | Esoscheletro per camminare con fino al 30% di sforzo in meno nei test e autonomia testata fino a 17,5 km
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-47%
Braun Silk·Expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata, 3 Testine, PL5321 Oro | Epilazione Laser Peli Donna a Casa, Riduzione Permanente dei Peli, con Custodia e Rasoio Gillette Venus
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-45%
Braun Silk·Expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata, Custodia, Pl5100 Oro | Epilazione Laser Peli Donna a Casa, Riduzione Permanente dei Peli, Testina per Tutto il Corpo, Luce Pulsata Braun
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-52%
Oral-B iO 6 Spazzolino Elettrico, 2 Testine, Custodia, Dentifricio, Nero | 2 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Custodia + 1 Dentifricio Pro-Expert Sbiancante Delicato
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-68%
Oral-B iO 3, 2 Spazzolini Elettrici, 4 Testina di Ricambio, Nero e Rosa | 4 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico Ricaricabile, Custodia Viaggio, Sensore di Pressione, Pulizia Denti Efficace
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-57%
Oral-B iO 3 Spazzolino Elettrico, 1 Testina, Custodia, Dentifricio, Nero | 1 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Custodia da Viaggio + Dentifricio Advanced Prevenzione Tartaro
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-40%
Oral-B Testine di Ricambio iO Ultimate Clean, Nere, 10 Ricambi | 10 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Rotonde Originali, Rimozione Profonda della Piastra Batterica, Pulizia Denti
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-69%
Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico, 1 Testina di Ricambio, Custodia, Nero | 1 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Ricaricabile, Custodia Viaggio + 1 Dentifrico Advanced Prevenzione Tartaro
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-57%
Oral-B Testine di Ricambio Pro Precision Clean, Bianche, 16 Ricambi | 16 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Autentiche, Delicato su Denti e Gengive
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-29%
Oral-B Spazzolino Elettrico Kids 3+ Disney Frozen, Azzurra Testina Custodia | Ricaricabile, Disney Frozen, 1 Testina di Ricambio per Spazzolino Elettrico, dai 3 Anni in su, Delicato su Gengive, Custodia
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-50%
Oral-B Testine di Ricambio iO Ultimate Clean, Nere, 4 Ricambi | 4 Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Rotonde Originali, Rimozione Profonda Della Piastra Batterica, Pulizia Denti
Televisori e altoparlanti
Smart TV OLED e QLED con risoluzione 4K, sound speaker portatili impermeabili e giradischi wireless, ideali per allestire un vero angolo cinema o diffondere musica con una resa acustica avvolgente.
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LG OLED evo AI 65 Pollici, Serie G6 2026 Smart TV 4K - OLED65G64LW | Staffa a Muro Inclusa, Hyper Radiant Color, Reflection Free Premium, Dual AI Engine, Dolby Vision & Atmos, VRR, G-Sync
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LG OLED evo AI 65 Pollici, Serie C6 2026 Smart TV 4K - OLED65C64LA | Brightness Booster, CPU α11 Gen3, AI Engine, Dolby Vision & Atmos, Magic Remote, Gemini, VRR/G-Sync 165Hz
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Samsung 65" QE65S92HAEXZT OLED 4K LaserSlim Design Smart TV Vision AI 2026 | NQ4 AI Gen 3 Processor, HDR 10+, Motion Xcelerator 165Hz, Dolby Atmos, Gaming Hub, Ultimate Gaming Pack, Alexa Built-in
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LG OLED evo AI 48 Pollici, Serie G6S 2026 Smart TV 4K - OLED48G66LS | AI, Base da Appoggio, Hyper Radiant Color, Processore α11 Gen3, Dual AI Engine, Dolby Vision & Atmos, VRR/G-Sync 4K@165Hz
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Samsung Vision AI Smart TV 75'' QE75QN70FAUTXZT Neo QLED 4K Mini LED, NQ4 AI Gen2 Processor, Quantum Matrix Slim, AI Customization Mode, Dolby Atmos & OTS Lite, PACCHETTO INTRATTENIMENTO, 2025
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-10%
XIAOMI TV F 65 2025, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay
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-27%
Hisense 55E7DS Smart TV 55" QLED Ultra HD 4K HDR Dolby Vision IQ | Dolby Atmos, Hi-QLED Colour, AI 4K Upscaling, IMAX, VIDAA OS, Game Mode Plus, WiFi, BT, Airplay2, Alexa, lativù 4K, 2026
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-25%
Sony PS-LX5BT giradischi premium wireless Bluetooth, riproduzione automatica, trasmissione a cinghia, testina di alta qualità,audio Hi-Res wireless, preamplificatore phono, funzionamento a 2 velocità.
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-25%
Hisense 43E7DS Smart TV 43" QLED Ultra HD 4K HDR Dolby Vision IQ | Dolby Atmos, Hi-QLED Colour, AI 4K Upscaling, IMAX, VIDAA OS, Game Mode Plus, WiFi, BT, Airplay2, Alexa, lativù 4K, 2026
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-9%
Sony PS-LX3BT, giradischi wireless Bluetooth con riproduzione automatica, audio Hi-Res wireless, trasmissione a cinghia, preamplificatore phono, funzionamento a 2 velocità, coperchio antipolvere
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-21%
Sonos Era 100 SL | Novedad | El Altavoz Ideal para los Amantes de la música. (Blanco) Bluetooth, Wi-Fi
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-21%
Sonos Era 100 SL | novità | L'altoparlante ideale per gli amanti della musica. (Nero), Bluetooth, Wi-Fi
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-25%
Xiaomi TV 32 pollici 2026, HD Smart TV Fire TV Dolby Audio L32MB-FAVEU | DTS-HD,DTS Virtual:X, DTS-HD, Alexa Voice Control, Compatible with Apple AirPlay
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JBL Flip 7, Altoparlante Bluetooth Portatile, Impermeabile, Nero | Bluetooth 5.4, 16 Ore di Autonomia, Impermeabile IP68, Suono JBL Pro con AI Boost, Connessione Multi-Speaker Auracast
Set di costruzioni
Kit di montaggio a mattoncini dedicati a Formula 1, collezioni floreali e personaggi iconici, perfetti come idee regalo per appassionati di modellismo, adulti in cerca di relax e ragazzi creativi.
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LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Minas Tirith 11377 | Set per adulti, kit di modellismo 3D della Terra di Mezzo, 10 minifigure tra cui Gandalf e Aragorn, idea regalo, 8278 pezzi
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-19%
LEGO Pokémon Venusaur, Charizard e Blastoise 72153 | Set per adulti, kit di modellismo 3D, 3 action figure da collezione, decorazione stanza da gaming, idea regalo, 6838 pezzi
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-10%
LEGO Icons Il Signore degli Anelli: Gran Burrone 10316 | Set per adulti, kit da esposizione della Terra di Mezzo, 15 minifigure tra cui Frodo e Bilbo Baggins, idea regalo, 6167 pezzi
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-25%
LEGO Technic Monoposto F1 Ferrari SF-24-42207 | Set per adulti, modello di auto Formula 1 da collezione, scala 1:8, motore V6, cambio, sterzo e DRS, idea regalo, 1361 pezzi
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-14%
LEGO Harry Potter Castello e parco di Hogwarts 76419 | Set per adulti, kit di modellismo da esposizione, con luoghi iconici tra cui la Camera dei Segreti, idea regalo, 2660 pezzi
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-30%
LEGO Pokémon Pikachu e Poké Ball 72152 | Set per adulti, kit di modellismo fai da te tratto dall'anime, figura snodabile ed espositore, regalo per gamer, 2050 pezzi
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LEGO Ideas Peanuts: la cuccia di Snoopy 21368 | Set per adulti, kit di modellismo da esposizione, personaggi di Snoopy e Woodstock, decorazione casa, idea regalo, 964 pezzi
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LEGO Classic Scatola Mattoncini Creativi Grande 10698 | Giochi per bambini da 4 anni, set per costruire macchina fotografica, vespa, casa e ruspa giocattolo, idea regalo, 790 pezzi
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LEGO Botanicals Albero Bonsai 10281 | Set per adulti, kit di pianta artificiale, modello di alberello con vaso, decorazione per la casa, idea regalo, 878 pezzi
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LEGO Classic Scatola Mattoncini Creativi Media 10696 | Giochi per bambini da 4 anni, set per costruire fiori, macchina, treno, aereo e animali giocattolo, idea regalo, 484 pezzi
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LEGO Editions Cristiano Ronaldo – Highlights calcistici 43012 | Giochi per bambini da 10 anni, giocattolo con minifigure da collezione, modello 3D da esposizione, idea regalo, 490 pezzi
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LEGO Botanicals Prugno giapponese 10369 | Set per adulti, fiore finto da costruire, decorazione floreale artificiale per casa, hobby creativi, idea regalo, 327 pezzi
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LEGO Speed Champions Auto da corsa F1 Ferrari SF-24 - 77242 | Giochi per bambini da 10 anni, macchina giocattolo da collezione, minifigure del pilota di Formula 1, idea regalo, 275 pezzi
Mouse, tastiere e accessori per PC
Mouse senza fili, tastiere ergonomiche e penne digitali di precisione, progettati per migliorare la comodità d'uso e la velocità di digitazione alla scrivania, in ufficio o a casa.
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AMD RYZEN ™ 7 9800X3D 8 Core/16 Thread sbloccati, Architettura Zen 5, 104 MB di Cache, TDP 120W, Fino a 5.2 GHz di Frequenza Boost, Socket AM5, Dissipatore Non Incluso
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Apple Pencil Pro: strumenti evoluti, precisione al pixel, sensibilità all’inclinazione e alla pressione, e una latenza bassissima all’avanguardia nel settore, per scrivere, disegnare e dipingere
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-6%
MSI PRO MP273 E14A Monitor PC 27" FHD, 1920x1080 IPS, 144Hz, 1ms, HDR | Ready, AMD FreeSync, Eye Care, Altoparlanti Integrati, HDMI 2.0, DP 1.2a, D-Sub, Inclinabile, Montaggio VESA, Nero
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-22%
Apple Pencil (USB-C): precisione al pixel, sensibilità all’inclinazione e la più bassa latenza del settore, per prendere appunti, disegnare e firmare documenti
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Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch (USB-C)
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Logitech G G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate | Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop - Nero
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Combo Tastiera e Mouse Logitech MK120 per Windows | Layout QWERTY Italiano, Tastiera Full-Size con tastierino numerico, Mouse Ottico, USB, Nero
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-51%
HP 230 Tastiera Wireless, Connessione con Dongle USB-A a 2,4 GHz, Multi-dispositivo, Qwerty, Layout Italiano, Autonomia fino a 16 mesi, Compatibile con Windows 10, 11 e macOS, Nera
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-57%
HP Z3700 Mouse Wireless, Sensore Preciso, Tecnologia LED Blue, 1200 DPI, 3 Pulsanti, Rotella Scorrimento, Ricevitore USB Wireless 2.4 GHz Incluso, Design Pratico e Confortevole, Nero
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Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB - Grigio | Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop
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INIU Cavo USB A a USB C, [2m] QC 3.1A Cavo USB Type C Ricarica Rapida | Ricarica Rapida, Indicatore LED, USBC Nylon Cavo per iPhone 18 17 16 Pro Max, Samsung Galaxy S26 S25 Ultra, Pixel 10 9a, 2m
Router e ripetitori Wi-Fi
Apparecchiature di rete tra cui router avanzati ed extender dual-band, ideali per potenziare il segnale wireless, eliminare le zone d'ombra in casa e garantire streaming e giochi online senza interruzioni.
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TP-Link WiFi 7 Archer BE800 Router BE19000Mbps Tri-Band, MU-MIMO, OFDMA | Porta Ethernet 10Gbps, VPN, HomeShield, Compatibile con Alexa, Canali 320 MHz, Display LED, MLO, Non Supporta xDSL/FTTC/FTTS
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TP-Link RE500X Ripetitore Wi-Fi 6 AX1500Mbps, Dual-Band, 2 Antenne Interne | Porta Gigabit, Modalità AP, Setup Rapido, Compatibile con Qualsiasi Modem Router, Ripetitore Potente per Casa e Ufficio
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TP-Link RE330 Ripetitore Wi-Fi AC1200Mbps, Dual-Band, 2 Antenne Interne | WPS e App Tether, Selezione Automatica del Percorso, per Streaming HD, Giochi Online e Home Office in Stanze con Wi-Fi Debole
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Tenda A18 Pro Repeater WiFi Dual-Band AC1200 con Porta Gigabit | Controllo tramite App, Modalità AP, Indicatore LED, WPS, Streaming HD, Gaming e Home Office
Questa era dunque una selezione di offerte del Black Friday 2026 di Amazon riguardante i prodotti più venduti dell’ottava giornata (26 novembre 2026). Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altri prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
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