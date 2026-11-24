Il Black Friday Amazon non ha intenzione di fermarsi fino alla fine del mese: oggi, 24 novembre 2026, entriamo nel vivo della sesta giornata di sconti passando in rassegna i prodotti più popolari e acquistati dagli utenti. Nell’immenso catalogo in promozione sulla piattaforma spiccano diverse occasioni davvero intriganti: scopriamo insieme quali sono i dispositivi tech più venduti e gettonati di oggi su Amazon.
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Gli sconti più popolari del Black Friday Amazon di oggi, 24 novembre
Il Black Friday di Amazon, scattato alla mezzanotte del 19 novembre 2026, proseguirà attraversando il venerdì nero del 27 novembre fino al gran finale del Cyber Monday (30 novembre). Le offerte attive sono migliaia, ma alcune proposte stanno conquistando più di altre l’attenzione degli utenti.
Abbiamo quindi raccolto i prodotti più venduti su Amazon in queste ore concentrandoci sul mondo tech: nella lista spiccano i dispositivi per la smart home, in particolare robot aspirapolvere, lavapavimenti senza fili, videocamere di sicurezza, prese e luci intelligenti e non solo, ma troviamo anche smartwatch, cuffie, router e tanto altro. Trattandosi degli articoli più richiesti, vi consigliamo di agire in fretta: alcuni modelli potrebbero esaurirsi rapidamente. Essendo molto apprezzate, alcune delle proposte potrebbero già non essere più disponibili.
Ecco la nostra selezione dei prodotti tech più popolari e venduti di questa sesta giornata di sconti:
Robot aspirapolvere e lavapavimenti
Dispositivi automatizzati per la pulizia quotidiana dei pavimenti, dotati di stazioni di autosvuotamento e lavaggio moci ad alta temperatura. Ideali per chi desidera pavimenti sempre puliti riducendo al minimo l'intervento manuale.
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DREAME X60 Pro Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Aspiraz. 42.000 Pa | Bracci UltraExtend, Sistema AI OmniSight, Supera Ostacoli 10 cm, PowerMaster 11 A, Lavaggio Mocio 100 °C, Anti-Groviglio 100%
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-35%
NARWAL Flow 2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con FlowWash Track Mop,Nero | 31.000 Pa, Antigroviglio, VLM OmniVision, Doppia Fotocamera AI, Lavaggio Mocio 100 °C, Asciugatura 60 °C, Freo Mind 4.0
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-35%
NARWAL Flow 2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con FlowWash Track Mop | 31.000 Pa, Antigroviglio, VLM OmniVision, Doppia Fotocamera AI, Lavaggio Mocio 100 °C, Asciugatura 60 °C, Bianco
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-38%
roborock Saros 20 Flow Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo | 8,98cm, 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nero
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-47%
roborock Saros 20 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 36.000Pa, 7,95cm | Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nuovissima RockDock
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-38%
ECOVACS X12S OMNICYCLONE Care kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti | Pulizia Potente e Continua, Rimuove Macchie, Polvere e Peli, Anche Lungo Bordi e Tappeti, FocusJet anti-macchie
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-47%
roborock Saros 20 Flow Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo | 8,98cm, 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Bianco
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-46%
roborock Saros 20 Neo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con LDS Retrattile | 7,95cm, 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Nero
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-46%
roborock Saros 20 Neo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con LDS Retrattile | 7,95cm, 36.000Pa, Supera Ostacoli da 8,8cm, Anti-Groviglio, Evita Oltre 300 Oggetti, Lavaggio Mocio con Acqua a 100°C, Bianco
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-30%
NARWAL Freo 20 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, AI Evitamento Ostacoli | 31.000 Pa, Mop a Rullo Autopulente FlowWash, 100 °C Lavaggio Mocio,60 °C Asciugatura,Videochiamata,Modalità Animali Domestici
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-40%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 20.000 Pa | Rileva Ostacoli con IA, Navigazione 360°, Pulizia sotto Mobili Bassi e Divani, Pulizia Angoli-Bordi, Spazzola Anti-Groviglio
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-20%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 20.000 Pa | Rileva Ostacoli con IA, Navigazione 360°, Pulizia sotto Mobili Bassi e Divani, Pulizia Angoli-Bordi, Spazzola Anti-Groviglio
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-67%
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22.000Pa, 7,98 cm | Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale
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-38%
ECOVACS T90S PRO OMNI Care Kit Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | Lavaggio Mocio Autom., Navigazione AI, Pulizia Bordi Extreme, Spazzola Anti-Groviglio, Ricarica PowerBoost, Accessori Extra
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-38%
ECOVACS T90S Pro OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO Roller Gen 3.0, Lavaggio Mocio Autom., Spazzola anti-groviglio, Navigazione. AI, Ricarica PowerBoost Stazione All-in-One
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-33%
dreame L50s Pro Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Autosvuotamento per 100 Giorni e Autopulizia ad Alta Temperatura, Aspirazione da 30.000 Pa,Pulizia di Bordi e Angoli,Spazzola Antigroviglio
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-39%
Narwal Freo 20 Edge Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,Track Mop Autopulente | 31.000 Pa, Stazion Senza Manutenzione, Pulizia Bordi e Angoli, Anti-Groviglio, 120 Giorni di Svuotamento, 12N Lavaggio
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-47%
roborock Qrevo Edge 2 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa | LDS Retrattile, 7,98 cm, FlexiArm, Antigroviglio, Autopulizia Panno 80°C, Evita Oltre 280 Oggetti, Videochiamata, Bianco
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-47%
roborock Qrevo Edge 2 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa, Nero | LDS Retrattile, 7,98 cm, FlexiArm, Antigroviglio, Autopulizia Panno 80°C, Evita Oltre 280 Oggetti, Videochiamata
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-38%
ECOVACS WINBOT W3 OMNI Robot Lavavetri con Stazione Multifunzione | Lavaggio Automatico del Panno, Pulizia Intelligente fino al Bordo, Nebulizzazione a Triplo Ugello, Controllo tramite App
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-28%
DREAME L50 Ultra AE-A Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti,Dotato di Sistema di Auto-Svuotamento e Auto-Pulizia dei Moci a 100 °C,Aspirazione da 28.000Pa,Rilevamento Degli Ostacoli e Navigazione a 360°
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-33%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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-33%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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-33%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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-33%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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-33%
ECOVACS T90 MAX PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 40.000 Pa | OZMO ROLLER 3.0, Lavaggio auto., ZeroTangle 4.0 con TruEdge, Lavaggio con Acqua Calda 100 °C, Stazione OMNI Upgrade del T50
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-45%
roborock Qrevo 2 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa ,Nero | Panno Estensibile, Antigroviglio, Autopulizia Panno 75°C, Rimozione Automatica dei Panni, Evita Ostacoli
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-46%
roborock Qrevo 2 Pro Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.000Pa, Bianco | Panno Estensibile, Antigroviglio, Autopulizia Panno 75°C, Rimozione Automatica dei Panni, Evita Ostacoli
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-30%
ECOVACS T90 MAX OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 30000Pa OZMO ROLLER | ZeroTangle Gen 4.0 TruEdge 3.0, Lavaggio con Acqua Calda e Asciuga Aria Calda, Stazione OMNI Auto Svuota, 95 mm Ultra-sott
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-30%
dreame L10s Ultra Gen 3 Kit Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti,Aspirazione da 25.000 Pa,Spazzola Laterale e Moci Estensibili,Stazione di Pulizia Automatica All-in-One,Controllo Vocale e tramite App
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-19%
roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C | Asciugatura Aria Calda 45°C, 18.500Pa, Antigroviglio, Evitare Ostacoli, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Nero Set
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-19%
roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C | Asciugatura Aria Calda 45°C, 18.500Pa, Antigroviglio, Evitare Ostacoli, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Bianco Set
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-49%
roborock Qrevo S Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panno 75°C | Asciugatura Aria Calda 45°C, 18.500Pa, Antigroviglio, Evitare Ostacoli, Stazione Tutto in Uno, Modalità Tappeti, Nero
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-40%
dreame L40 Ultra A Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 24.000 Pa | Spazzola TriCut, Sollevamento Mocio 10,5 mm, Stazione Base Multifunzione, Auto-Pulizia Mocio e Rilevamento Intellig. Ostacoli
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-50%
ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25000 Pa | AIVI 3D 3.0, Lavaggio a 75 °C, ZeroTangle Generation 3.0 Tecnologia Anti-ingombramento, Ricarica Automatica, 81mm
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-50%
ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25000 Pa | AIVI 3D 3.0, Lavaggio a 75 °C, ZeroTangle Generation 3.0 Tecnologia Anti-ingombramento, Ricarica Automatica, 81mm
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-50%
ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25000 Pa | AIVI 3D 3.0, Lavaggio a 75 °C, ZeroTangle Generation 3.0 Tecnologia Anti-ingombramento, Ricarica Automatica, 81mm
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-35%
roborock Q7 L5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione Svuotamento Automatico | 8.000 Pa, Quantità d'acqua Regolabile per il Lavaggio, Doppio Anti-groviglio, Auto Boost sui Tappeti, Nero
Dispositivi per la smart home
Telecamere di sorveglianza, videocitofoni, serrature connesse, prese smart, sensori, termostati e luci LED programmabili. Pensati per chi vuole rendere la propria abitazione più sicura, automatizzata e comoda da gestire via app o assistenti vocali.
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-23%
Vimar K42956 Videocitofono Wi-Fi touch bifamiliare alim. DIN targa RFID | Vimar K42956 Kit videocitofono bifamiliare, videocitofoni touch screen vivavoce, targa RFID e 2 pulsanti, alimentatori
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-10%
EZVIZ EP4 Spioncino Digitale WiFi 4K, Schermo Touch a Colori 5,5", Argento | Batteria 7100mAh, Riconoscimento Facciale AI, Audio Bidirezionale, Visione Notturna, Rilevamento PIR, 2.4/5 GHz
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-22%
Aqara Serratura Smart U200 Argento, Matter over Thread, Apple Home Key | Impronta Fingerprint, Nfc, Batteria Ricaricabile, Compatibile Con Homekit, Google, Alexa, Smartthings, Installazione Facile
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-28%
SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra Con Tastierino Touchscreen, Serratura Smart Con Impronte Digitali, Serratura Elettronica Con Batteria Ricaricabile, Adatta A Porte Europee, Matter/Alexa/Google
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-8%
tado° Termostato Intelligente X – Trio Pack | controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google Assistant), installazione fai da te
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-5%
tado° Termostato Intelligente X - Starter Kit con Bridge X | controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google Assistant), risparmio energetico
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EZVIZ CP5 Videocitofono WiFi con Schermo Touch Screen a Colori da 7", Visione Notturna 1080p e Audio Bidirezionale, Citofono con Sblocco Remoto, Dual Band, Design Sottile
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-23%
70mai Dash Cam Auto 4K 3 Canali T800E, Telecamera Tripla 4K+1080P+1080P | HDR, Visione Notturna IR, Monitoraggio Parcheggio 24/7, F1.55, GPS, Supercondensatore, 64 GB SD Inclusa
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-45%
Govee Christmas Cone Tree Lights 2,28m, Ghirlanda RGBIC 370 LED, Nero | Compatibile con Alexa, Google Assistant e Matter, Impermeabile IP67, Decorazione per Halloween e Natale, Modalità Musica
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-32%
tado° termostato intelligente X – Starter Kit, termostato ambiente cablato e Bridge X, controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google)
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-23%
EZVIZ C8c 5MP 3K Kit da 2 Telecamere Wi-Fi Esterno, Telecamere Motorizzate 360°, Visione Notturna a Colori, Rilevamento AI Persone/Veicoli, Tracciamento Zoom Auto, Alexa/Google
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-33%
70mai A810 Lite Dash Cam Auto 4K HDR +1080P, Doppia Telecamera Auto GPS | 5GHz WiFi, 4G LTE, F1.55, Visione Notturna, Parcheggio 24/7, Supercondensatore, Sensore G, WiFi 6(25MB/s), Scheda da 64 GB
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-25%
Aqara Rilevatore Presenza FP2 Cablato, Radar mmWave, Zone Multi | Rilevamento Fino A 5 Persone, Cadute, Sensore Luce Integrato, Compatibile Con Homekit, Alexa, Google, Ha
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-35%
Govee Retroilluminazione TV 3 Lite 3,6M per TV 55-65 pollici | Correzione Fish-Eye, Fotocamera Sincronizzazione Immagine, Striscia LED TV RGBICW 4-in-1, WiFi, Controllo Vocale & APP
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-23%
SwitchBot Matter RGBICWW Lampada da Terra, Luce Calda/Fredda, Piantana Lampada da Terra LED funziona con Apple Home, Alexa, Google Home, 16 Mln Colori, Sincronizzazione Musicale, Modalità Scen
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-5%
Termostato Wi-Fi a batteria con 2 fili, controllare per la caldaia a gas, termostato Tuya programmabile giornalmente, compatibile con controllo vocale di Google e Alexa.W506 3A
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-5%
Tapo C510W 2K 3MP Telecamera WiFi Esterno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Per Giardino e Ingresso, Visione Notturna a Colori, Rilevamento/Tracciamento di Movimento, IP65, MicroSD fino a 512GB
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-6%
Tapo C500 FHD Telecamera WiFi Esterno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Per Giardino e Ingresso, Visione Notturna a Colori, Rilevamenti Smart AI, Audio Bidirezionale, Allarme Sonoro, IP65
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-15%
SONOFF TRV Gen2 Zigbee Smart Termostato per Radiatore TRV-ZBT | Design compatto e schermo IPS, 3 orari, misurazione della temperatura esterna, risparmio energetico, compatibile con HA
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SONOFF MINI R4 4PCS WiFi Smart Switch 2-Way, Interruttore intelligente DIY, modalità relè staccabile, WiFi 2.4G, controllo APP, Funziona con Alexa, Google Home Assistant, controllo remoto eWeLink
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Tapo C210 2K 3MP Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Telecamera per Animali, Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, Allarme, Visione Notturna, Alexa, MicroSD fino a 512GB
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-50%
Tapo C210 2K 3MP Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Telecamera per Animali, Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, Allarme, Visione Notturna, Alexa, MicroSD fino a 512GB
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-20%
Tapo P105 Presa Smart Italiana WiFi Tipo L 10A Timer Alexa Google, 2pz | Per Lampade, TV e Caricatori, Controllo da App Tapo, Programmazione Oraria, Timer, Controllo Remoto e Vocale, Tipo L
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-53%
Tapo C200 FHD Telecamera WiFi Interno Videocamera Sorveglianza 360° PTZ | Telecamera per Bambini/Animali, Rilevamento/Tracciamento di Movimento, Allarme, Visione Notturna, Alexa, MicroSD fino a 512GB
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-46%
Shelly 1 Mini Gen 3, interruttore intelligente relé Wi-Fi, Bluetooth (2 pz) | Contatto pulito, per scatola di derivazione, 8 A, 1 canale controllo remoto e automazioni. Alexa, Google Home, Android, IOS
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-46%
Shelly 1 Mini Gen 3, interruttore intelligente relé Wi-Fi, Bluetooth (2 pz) | Contatto pulito, per scatola di derivazione, 8 A, 1 canale controllo remoto e automazioni. Alexa, Google Home, Android, IOS
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-47%
TP-Link Tapo L900-5 Striscia LED Smart WiFi RGB 5m Alexa Google Senza Hub | Per Camera, Soggiorno e Feste, 16 Milioni di Colori, Dimmerabile, Sync Musica, Tagliabile, Controllo da App e Vocale
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-42%
Shelly 1PM Mini Gen3, relè interruttore smart, WiFi e Bluetooth (2pz) | 1 Canale, 8A, controllo intelligente e monitoraggio dei consumi. Controllo da app. Alexa, Google Home, Android, IOS
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-15%
SONOFF S60ZBTPF Presa Intelligente Zigbee - Controllo Remoto, Monitoraggio Energetico, Timer, Protezione Sovraccarico, Ripetitore, eWeLink Compatibile
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-38%
Tapo P105 - Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione
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-18%
Luci Led a Batteria, 2 Pezzi 5M 50 Led Rame Filo Catene Luminose Lucine Fata Luci con Telecomando e Timer, 8 Modalità Impermeabile Bianco Caldo Luci per Natale per Letto Camera, Feste, Matrimoni
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Tapo L530E Lampadina Smart WiFi E27 Multicolore 806lm 9W 60W Alexa Google | Per Soggiorno, Camera e Atmosfera, RGB Multicolore, Dimmerabile, Controllo da App, Programmazione Oraria, Alexa e Google
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-15%
SONOFF S61s Presa Intelligente 16A/3840W – Smart WiFi con Controllo da Remoto e Vocale, Presa Smart Timer, Monitoraggio Energetico – Compatibile con Alexa, Google, Homekit, SmartThings & Matter
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-7%
Tapo P100 Presa Smart WiFi 10A 2300W Timer Controllo App Alexa Google | Per Lampade, TV e Piccoli Elettrodomestici, Controllo da App Tapo, Programmazione Oraria, Timer e Controllo Remoto
Caricatori, power bank e batterie
Alimentatori da parete GaN ad alta potenza, caricatori per auto, batterie portatili, power station e pile di ricambio. Soluzioni affidabili per mantenere carichi smartphone, laptop e piccoli dispositivi elettronici a casa o in viaggio.
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-18%
ECOFLOW STREAM Ultra batteria da 1,92 kWh con 4x 500W panelli solari rigidi | 4MPPT, ingresso solare 2.800 W, 2 porte CA fino da 2300 W, microinverter, espandibile a 11,52 kWh, controllo intelligente AI
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-29%
AFERIY 2400W Power Station Centrale Elettrica Portatile Solare 2048Wh P210 | Generatore APP Ricarica Rapida Batteria LiFePO4 Picco 4800W per Casa Campeggio Viaggio Accumulatore di Energia UPS Emergenze
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-31%
Anker Prime 250W Caricatore USB C GaN Ultra-Veloce a 6 Porte | Display LCD intelligente da 2,26", compatibile con MacBook Pro/Air, iPhone 17 Pro Max Air/Serie 16-12, Pixel, Galaxy
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-33%
Anker caricatore USB C 140W GaN rapido compatto a 4 porte (nero) | Comandi tattili intuitivi, per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, Samsung S25 Ultra, MacBook Air/Pro, Pixel, AirPods e Altri
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-33%
Anker caricatore USB C 140W adattatore GaN rapido a 4 porte | Compatto, comandi tattili intuitivi, per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, Samsung S25 Ultra, MacBook Air/Pro, Pixel, AirPods
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-33%
Anker caricatore USB C 140W GaN rapido compatto a 4 porte (nero) | Comandi tattili intuitivi, per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, Samsung S25 Ultra, MacBook Air/Pro, Pixel, AirPods e Altri
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-33%
Anker caricatore USB C 140W adattatore GaN rapido a 4 porte | Compatto, comandi tattili intuitivi, per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, Samsung S25 Ultra, MacBook Air/Pro, Pixel, AirPods
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-25%
Anker caricatore 100W GaN USB C compatto con ricarica rapida da viaggio | Anker Nano con 3 porte USB-C e 1 USB A, ideale per MacBook e laptop, con spine UK ed EU
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-33%
Anker caricatore USB C 140W GaN rapido compatto a 4 porte (nero) | Comandi tattili intuitivi, per iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, Samsung S25 Ultra, MacBook Air/Pro, Pixel, AirPods e Altri
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-40%
Anker Caricatore iphone 70W, Alimentatore 4 Porte con Ricarica Ultrarapida | 70W, Compatto e Stabile, Compatibile con iPhone 17 Pro Max/Serie 16-12, MacBook Air, iPad, Pixel, Galaxy (cavo escluso).
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-23%
INIU Power Bank, Piccolo 20000mAh 45W Ricarica Rapida Caricatore Portatile | Cavo USB C Integrati, Sicuro in Aereo, Essenziale da Viaggio, Powerbank per iPhone 18 17 16, Xiaomi, Samsung ecc
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-18%
UGREEN Zapix Power Bank Magsafe 10000mAh Batteria Esterna Magnetico PD 20W | Caricatore Portatile Wireless, Ricarica Rapida USB C 20W Compatibile con iPhone Duo 18 Pro Max 17 16 15 14 13 12
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-56%
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Charmast Power Bank 26800mAh, Ultra Sottile Caricatore Portatile Nero | 20W USB C Powerbank Batteria con 3 Ingresso & 4 Uscita Compatibile con iPhone Samsung Huawei Xiaomi Smartphone Tablet
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-26%
INIU Power Bank, Piccolo 45W Ricarica Rapida 10000mAh Caricatore Portatile | Cavo USB C Staccabile, Idoneo per Volo, Travel Essenziali da Viaggio, Powerbank per iPhone 18 17 16, Samsung S25 Xiaomi ecc
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-33%
Anker caricatore USB C rapido 735 (Nano II 65W) pod a 3 porte PPS | Alimentatore compatto USB C per MacBook Pro/Air, iPad Pro, Steam Deck, Galaxy S20, Dell XPS 13, Note 20, iPhone 17 Pro Max/16
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-18%
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-27%
INIU Caricatore Auto USB C, 60W Combinati [Type C 30W + USB A 30W], Nero | PD3.0 Ricarica Rapida, 2-porte, Lega Metallica, Compatte, Accessori da Auto per iPhone 18 17 16 Pro Max, Xiaomi, iPad, ecc
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-25%
DURACELL 2032 Batterie a moneta al litio (Confezione da 8) 3V, CR2032 | Fino a +70% di durata - Tecnologia Baby Secure - Per Apple AirTag, chiavi auto, dispositivi domestici, sportivi e medici
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-20%
Belkin BoostCharge Caricatore USB-C Cubico da 20W, Caricabatteria rapido USB-C, Alimentatore USB C per Apple iPhone Air, iPhone 17, Samsung Galaxy, Google Pixel, iPad, AirPods ecc - Bianco
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-38%
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-5%
INIU Cavo USB A a USB C, [2m] QC 3.1A Cavo USB Type C Ricarica Rapida | Ricarica Rapida, Indicatore LED, USBC Nylon Cavo per iPhone 18 17 16 Pro Max, Samsung Galaxy S26 S25 Ultra, Pixel 10 9a, 2m
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-38%
Cuffie e auricolari
Modelli over-ear e auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore e connettività Bluetooth avanzata. Perfetti per ascoltare musica, seguire chiamate di lavoro o immergersi nei videogiochi senza distrazioni esterne.
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-56%
Sonos Ace - Cuffie Bluetooth Wireless con cancellazione attiva del rumore - Batteria con un’autonomia fino a 30 ore - Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa - Nero
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Bose QuietComfort Headphones Cuffie con Cancellazione del Rumore Wireless e Bluetooth 5.1 Over-ear con Durata della Batteria Fino a 24 Ore, Nero
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-31%
Samsung Galaxy Buds4 Pro Black, Altoparlante a 2 Vie [ver. italiana] | Doppio Amplificatore, Chiamate Cristalline, Audio 360°, ANC Migliorata, Controllo Adattivo Rumore, Galaxy AI Comandi Vocali
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-12%
Apple AirPods 5 con custodia di ricarica wireless, Auricolari wireless | Cuffie Bluetooth, Custodia di ricarica wireless, Cancellazione attiva rumore, Audio spaziale personalizzato, Traduzione live
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-25%
Shokz OpenRun Pro 2 cuffie a conduzione ossea, IP55 - Nero | Bluetooth 5.3, microfoni con cancellazione rumore, 12 ore riproduzione, ricarica rapida USB-C
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-40%
Sony INZONE H5 - Cuffie gaming wireless, Suono spaziale a 360 gradi per il gaming, Vestibilità comoda, Durata della batteria 28 ore, Bassa latenza, Microfono con AI, Compatibili con PC e PS5-Bianco
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-58%
JBL Live 770 NC Cuffie Over-Ear Wireless, Nero | Bluetooth, Cancellazione del Rumore, SmartAmbient, Personi-Fi 2.0, JBL Surround, Connessione Multipoint, Ore di Autonomia
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-54%
Auricolari wireless Samsung Galaxy Buds3 FE | Suono bilanciato, Audio 360, Cancellazione attiva del rumore, Chiamate chiare, Controllo semplice, Gemini AI, Nero 2025
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-50%
JBL Tune 670 NC, Cuffie On-Ear Wireless, Nero | Bluetooth, Cancellazione del Rumore, SmartAmbient, VoiceAware, Pure Bass Sound, Connessione Multipoint, 70 Ore di Batteria
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-63%
Soundcore di Anker P31i Cuffie Bluetooth con Cancellazione Adattiva Rumore | Audio Hi-Res, Auricolari Bluetooth Wireless con funzione di traduzione, 50 ore di autonomia, Cuffie Wireless
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-64%
Soundcore P31i di Anker Cuffie Bluetooth con Cancellazione Adattiva Rumore | Audio Hi-Res, Auricolari con Funzione di Traduzione, 50 ore di Autonomia, Cancellazione Adattiva, IPX5, Nero
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-33%
HUAWEI FreeBuds SE 2, Durata della Batteria fino a 40 Ore, IP54 Resistenti a Polvere e Schizzi, Connessione Robusta Bluetooth 5.3, Audio Stabile, IOS e Android, Nero
Aspirapolvere e lavapavimenti senza fili
Scope elettriche senza filo e lavasciuga pavimenti maneggevoli ad alta potenza di aspirazione, con funzioni vapore e spazzole antigroviglio. Adatte per pulizie rapide e profonde di superfici dure e tappeti.
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-43%
roborock F25 Ultra Aspirapolvere Lavapavimenti a Vapore 86°C Senza Fili | Vapore Senza fili Riscaldamento a 180 °C, Asciugatura 90 °C in 5 min, Aspirazione 22 kPa,Sistema Anti-groviglio
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-31%
Dyson Cyclone V10 Aspirapolvere Senza Filo, Adattatore per Angoli Nascosti | Fino a 60 Minuti di Autonomia, 150AW e Motore Digitale Dyson V10, Filtrazione 99,99% con Sistema Root Cyclone a 14 Cicloni
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-28%
Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam Aspirapolvere a Vapore Senza Fili | HyperSteam a 160°C, Design piatto a 180°, Autopulizia FlashDry, Fino a 80 min di autonomia, Anti-groviglio DualBlock
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-49%
roborock F25 Steam Aspirapolvere Lavapavimenti a Vapore Senza Fili Aspirazione 25.000Pa, Lavaggio ad Alta Temperatura 95°C, Snodabile a 180° Piatto, Autonomia 80 Min,Anti-groviglio capelli
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-50%
Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili | aspirazione 21000 Pa, Fino a 50 minuti di autonomia, MHCBS, FlashDry
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-38%
Dyson V8 Cyclone Aspirapolvere Senza Filo, 60 Minuti, Potenza 150 AW | Spazzola Motorbar Anti Groviglio, Accessori Combinati e Stazione di Ricarica a Muro 2026, Colore Argento e Nichel
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-40%
Dyson V8 Origin Aspirapolvere Senza Fili Potente, Scopa Elettrica Portatile | Scopa elettrica senza fili, leggera e senza sacco. Aspirazione 130 AW¹, fino a 40 min di autonomia², spazzola antigroviglio
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-10%
Tineco Floor ONE Stretch S6 AspirapolvereLavapavimenti, FlashDry, iLOOP | Soluzioni flessibili per una maggiore pulizia, Autonomia fino a 40 minuti, 18.000Pa
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-15%
Tineco Floor ONE i6 Stretch Aspirapolvere e Lavapavimenti , 25.000Pa | Design piatto a 180°, Fino a 45 minuti di autonomia, Anti-Groviglio, Autopulizia
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-57%
Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Lavapavimenti, Design Leggero, Autopulizia | Aspira e Lava in un Solo Passaggio, Durata di funzionamento prolungata senza interruzioni, Pulizia dei bordi potenziata
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-51%
FAMIVAC FV5 Aspirapolvere Senza Fili 70 kPa, 80 Min, Peli di Animali | Scopa Elettrica Senza Fili con Display LED, Park&Power, Spazzola Antigroviglio, Luci LED verdi, Filtro autopulente
Computer portatili e tablet
Notebook leggeri, convertibili 2-in-1, PC all-in-one e tablet versatili per la produttività, lo studio o l'intrattenimento in mobilità. Ideali per chi cerca buone prestazioni, autonomia prolungata e schermi definiti.
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-5%
msi Vector 18 HX AI A2XWIG-674IT, Notebook Gaming 18" QHD+ 240Hz, Intel Core Ultra 9 275HX, Nvidia RTX 5080 16GB GDDR7, 32GB RAM DD5 6400MHz, 1TB PCIe4, WiFi 7, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]
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-32%
Samsung Laptop Galaxy Book4 Edge, Display da 16", Windows 11, Snapdragon Elite X Pro, 16GB RAM, 1TB SSD, Sapphire Blue [Versione italiana]
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-20%
Lenovo IdeaPad 5 2in1 Notebook Display 14" Touch IPS, AMD Ryzen 7 250, RAM 16GB, 512GB SSD, Digital Pen inclusa, Windows 11, Tastiera italiana QWERTY, Chassis in alluminio - Caricatore non incluso
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-16%
HP OmniBook 7 14-kk0000slx, Notebook, AMD Ryzen 5 240, 16 GB RAM, 512 GB, AMD Radeon 760M, Display 14" 2K IPS Antiriflesso 300 nits, Laptop, 5MP IR TNR Cam, Windows 11, Portatile, Grigio
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-14%
HP 24" All-in-One, Intel Core i5 1335U, 8GB, 512GB, Windows 11 | Il Display non è Touch, 23,8" FHD, 24-cr0009sl, QWERTY Italiano
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-20%
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15" IPS (1920x1200) Intel Core i5-13420H, 16GB RAM DDR5, 512GB SSD, WiFi 6, Windows 11 Home, Laptop Sottile per Lavoro, Studio e Multitasking - Caricatore non incluso
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-19%
HP OmniBook 3 16-by0002slx 16" IPS, AMD Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, Win11 | Notebook, AMD Radeon 610M, Display 16" 2K (1920 x 1200) IPS 300 Nits, Windows 11, 16-by0002slx, Argento, QWERTY Italiano
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-47%
Samsung Galaxy Book4 Edge, Snapdragon X, 8GB RAM, 256GB SSD | Laptop, Display da 15.6", Windows 11 Home, Sapphire Blue [Versione italiana]
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-12%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Azzurro
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Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Rosa
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-12%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Argento
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-17%
ASUS Vivobook 15 F1504MA#B0H262LDPL, Notebook con display 15.6" IPS, Anti-glare, 60Hz,Intel® Core™ 3 Processor 304,RAM 8GB, 256GB SSD, WIN11 Home, Argento, Caricatore non incluso
Accessori e componenti per PC
Mouse, tastiere, docking station, ripetitori Wi-Fi, hub USB, schede di memoria e processori per personalizzare o potenziare la propria postazione. Una selezione adatta a studenti, professionisti e appassionati di gaming.
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MSI NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus Scheda Grafica | 8GB GDDR7, PCIe Gen 5 x16, 4608 CUDA Core, risoluzione max 7680 x 4320, doppia ventola, Zero Frozr
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-13%
AMD RYZEN ™ 7 9800X3D 8 Core/16 Thread sbloccati, Architettura Zen 5, 104 MB di Cache, TDP 120W, Fino a 5.2 GHz di Frequenza Boost, Socket AM5, Dissipatore Non Incluso
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-31%
Anker Prime Docking Station 14 in 1, con Triplo DisplayLink, Porta USB C | Fino a 140W, Schermo Smart e Ventola Integrata, Supporto 8K, Compatibile con MacOS e Windows (Richiede Driver DisplayLink).
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-5%
Acer Predator GM7 SSD NVMe 1TB M.2 2280 PCIe Gen4 x4, Up to 7400MB/s, with HMB+SLC Technology, Internal SSD Drive for Laptop, Desktop and PS5
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TP-Link RE500X Ripetitore Wi-Fi 6 AX1500Mbps, Dual-Band, 2 Antenne Interne | Porta Gigabit, Modalità AP, Setup Rapido, Compatibile con Qualsiasi Modem Router, Ripetitore Potente per Casa e Ufficio
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-22%
SanDisk 128GB Extreme PRO scheda microSDXC + adattatore SD + RescuePro Deluxe, fino a 200 MB/s, con prestazioni app A2 UHS-I Class 10 U3 V30
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TP-Link RE330 Ripetitore Wi-Fi AC1200Mbps, Dual-Band, 2 Antenne Interne | WPS e App Tether, Selezione Automatica del Percorso, per Streaming HD, Giochi Online e Home Office in Stanze con Wi-Fi Debole
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Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows - ITA QWERTY | 2,4 GHz Wireless, Mouse Compatto, 8 Tasti Multimediali, Batteria 2 anni, PC, Laptop, Italiano QWERTY - Nero
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-25%
TP-Link TL-WA850RE Ripetitore Wireless Wifi Extender e Access Point, Velocità Single Band 300Mbps, Porta LAN, Potenzia la tua copertura Wi-Fi, Compatibile con tutti i modem router wifi, Bianco
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Combo Tastiera e Mouse Logitech MK120 per Windows | Layout QWERTY Italiano, Tastiera Full-Size con tastierino numerico, Mouse Ottico, USB, Nero
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-10%
acer Hub USB 3.0 con 5 porte, 4 Porte Dati USB 5Gbps Per PC- 60cm | Sdoppiatore Multi USB 3.0, Adattatore Alta velocità 5Gbps, Per PC, MacBook, Laptop, Ideale per l'uso in casa, ufficio
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-40%
Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB - Grigio | Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop
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-25%
UGREEN Adattatore USB C USB A 3.1 10Gbps 3 Pezzi Convertitore Type C | Portatile, Compatibile con iPhone 18 Pro Max 17 16 15 Galaxy S26 S25 CarPlay iPad PC Laptop MacBook
Smartwatch e gadget tecnologici
Orologi smart per il fitness, localizzatori Bluetooth per non perdere oggetti preziosi, registratori vocali basati su intelligenza artificiale ed esoscheletri per la camminata. Dispositivi dedicati a chi ama la tecnologia applicata alla vita quotidiana.
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Hypershell X Pro S Esoscheletro Gambe Per Camminare, 800 W, 10 Modalità | Esoscheletro per camminare con fino al 30% di sforzo in meno nei test e autonomia testata fino a 17,5 km
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-21%
Plaud Note Pro Registratore Vocale AI Professionale per Riunioni e Chiamate | Registratore Vocale AI Per Professionisti e Team, Produttività, 112 Lingue, Ultrasottile, Custodia Inclusa, Nero
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-21%
Plaud Note Pro Registratore Vocale AI Professionale per Riunioni e Chiamate | Registratore Vocale AI Per Professionisti e Team, Produttività, 112 Lingue, Ultrasottile, Custodia Inclusa, Argento
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-41%
HUAWEI WATCH FIT 4 Smartwatch, 100 Modalità di Allenamento, Ultra-sottile, Fitness Tracker, iOS & Android, Cassa in Alluminio, Batteria fino a 10 Giorni, 1.82”Display AMOLED, GPS, 30 mesi di Garanzia
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-25%
Apple AirTag in confezione da 4 (seconda generazione): utile per localizzare portachiavi, portafogli e molto altro; funziona emettendo un suono; si configura con un semplice tap da iPhone o iPad
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-29%
Apple AirTag (seconda generazione): utile per localizzare portachiavi, portafogli e molto altro; funziona emettendo un suono; si configura con un semplice tap da iPhone o iPad
Piccoli elettrodomestici per la casa
Friggitrici ad aria capienti per cotture sane, sistemi di purificazione dell'acqua domestica e spazzolini elettrici ricaricabili. Strumenti utili per migliorare il benessere, l'alimentazione e la routine quotidiana di tutta la famiglia.
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Jimmy R9 Pro Purificatore ad Osmosi Inversa Domestica con Erogatore Istantaneo di Acqua Calda e Fredda, Filtrazione a 7 Stadi, Sterilizzazione UV, Riscaldamento Rapido 3 Secondi e Misuratore TDS
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-20%
Cosori Friggitrice ad Aria Turbo Blaze 6 Litri, DC Motore, 9 Funzioni 1725W | Rivestimento Ceramico No PFAS, 30-230℃, 5 Velocità della Ventola Automatica, Usa Fino al 95% di Olio in Meno, 110 Ricette
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-33%
Philips Airfryer 2000 - Friggitrice ad aria 6.2L, Finestrella, 13 modalità | Touchscreen, Finestrella con Luce, RapidAir, 90% di Grassi in Meno, Facile da Pulire, App Ricette HomeID (NA230/00)
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-28%
Cecotec Friggitrice ad Aria calda 5.5 L Cecofry Full InoxBlack Pro 5500, 1700 W, Compatta e Digitale, Friggitrice dietetica in Acciaio inox, senza Olio, Tecnologia PerfectCook, Termostato
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-29%
Oral-B Spazzolino Elettrico Kids 3+ Disney Frozen, Azzurra Testina Custodia | Ricaricabile, Disney Frozen, 1 Testina di Ricambio per Spazzolino Elettrico, dai 3 Anni in su, Delicato su Gengive, Custodia
Smart TV e monitor
Televisori di varie dimensioni con risoluzioni elevate e schermi per computer adatti a lavoro e intrattenimento. La scelta giusta per allestire un angolo cinema in salotto o rinnovare la scrivania con immagini nitide.
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TCL 98C8L – Smart TV SQD‑Mini LED 4K HDR10+ da 98", 6.000nit | 4,032 Dimming Zones, Dolby Vision IQ & Atmos, 144Hz, ZeroBorder Design, Audio by Bang & Olufsen
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TCL 85C8L – Smart TV SQD‑Mini LED 4K HDR10+ da 85", 6.000nit | 3,200 Dimming Zones, Dolby Vision IQ & Atmos, 144Hz, ZeroBorder Design, Audio by Bang & Olufsen
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LG OLED evo AI 65 Pollici, Serie G6 2026 Smart TV 4K - OLED65G64LW | Staffa a Muro Inclusa, Hyper Radiant Color, Reflection Free Premium, Dual AI Engine, Dolby Vision & Atmos, VRR, G-Sync
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Xiaomi TV 32 pollici 2026, HD Smart TV Fire TV Dolby Audio L32MB-FAVEU | DTS-HD,DTS Virtual:X, DTS-HD, Alexa Voice Control, Compatible with Apple AirPlay
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MSI PRO MP273 E14A Monitor PC 27" FHD, 1920x1080 IPS, 144Hz, 1ms, HDR | Ready, AMD FreeSync, Eye Care, Altoparlanti Integrati, HDMI 2.0, DP 1.2a, D-Sub, Inclinabile, Montaggio VESA, Nero
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Amazon Basics Monitor da 27", FHD 1080p, massimo 100 Hz, compatibile con VESA, altoparlanti integrati, Nero
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Samsung Monitor S30GD (S24D302), Flat, 24'', 1920x1080 (Full HD), IPS, 100Hz, 5ms (GtG), D-Sub, HDMI, Eye Saver Mode, Flicker Free
Altre offerte popolari
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Kobo Clara BW | eReader | Display antiriflesso HD in bianco e nero E Ink Carta 1300 da 6” | Modalità Scura| I Audiolibri | Impermeabile | Nero
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Zorela 600 LED 6Mx3M Tenda Luminosa Natale Esterno Interno Prolungabile Luci di Natale IP44 Impermeabile con 8 Modalità Tenda Luci Esterno per Natale, Giardino e Matrimonio - Bianco Caldo
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Netac 128Go Scheda Micro SD, Scheda di Memoria A1, U3, C10, V30, 4K, 667X, UHS-I Velocità fino a 100/30 MB/s (R/W) Micro SD Card per Telefono, Videocamera, Switch, Tablet
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Netac 64 GB Scheda Micro SD, Scheda di Memoria A1, U3, C10, V30, 4K, 667X, UHS-I Velocità fino a 100/30 MB/sec(R/W) Micro SD Card per Telefono, Videocamera, Switch, Tablet
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Netac 32Go Scheda Micro SD, Scheda di Memoria A1, U1, C10, V10, FHD, 600X, UHS-I Velocità fino a 90/10 MB/sec(R/W) Micro SD Card per Telefono, Videocamera, Switch, Tablet
Questa era dunque una selezione di offerte del Black Friday 2026 di Amazon riguardante i prodotti più venduti della sesta giornata (24 novembre 2026). Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altri prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
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