La Settimana del Black Friday è partita in queste ore su Amazon, con una miriade di offerte su tantissimi prodotti, tech e non. Gli sconti sono validi questa volta dal 20 novembre al 1° dicembre 2025 e naturalmente coinvolgono parecchi prodotti: in questa sede andiamo in particolare a scoprire una selezione di offerte da non perdere di questo Black Friday Amazon.

Abbiamo selezionato alcune offerte da non perdere del Black Friday di Amazon

La data di inizio del Black Friday di Amazon, o meglio, della Settimana del Black Friday, è stata annunciata anche stavolta nelle settimane precedenti, affiancata da qualche ribasso “precoce”: i veri e propri sconti sono partiti alla mezzanotte di oggi, 20 novembre, e proseguiranno per tutta la settimana prossima, coinvolgendo lo stesso venerdì nero (28 novembre) e arrivando fino al 1° dicembre 2025 con il Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia.

Le offerte dell’iniziativa Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, e proprio per questo potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. Per aiutarvi, stiamo per mostrarvi una selezione di offerte tra le più intriganti di questa Settimana del Black Friday Amazon. Vi ricordiamo che, contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non serve per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Abbonati ad Amazon Prime

Ecco dunque una selezione di promozioni da non perdere in queste ore:

Questa era dunque una selezione di offerte Amazon del Black Friday 2025. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto. Per non perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e nel resto dell’anno) potete iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.

BLACK FRIDAY 💰 Tutte le offerte del Black Friday Amazon del momento

Offerte per categoria