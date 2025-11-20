La Settimana del Black Friday è partita in queste ore su Amazon, con una miriade di offerte su tantissimi prodotti, tech e non. Gli sconti sono validi questa volta dal 20 novembre al 1° dicembre 2025 e naturalmente coinvolgono parecchi prodotti: in questa sede andiamo in particolare a scoprire una selezione di offerte da non perdere di questo Black Friday Amazon.
Abbiamo selezionato alcune offerte da non perdere del Black Friday di Amazon
La data di inizio del Black Friday di Amazon, o meglio, della Settimana del Black Friday, è stata annunciata anche stavolta nelle settimane precedenti, affiancata da qualche ribasso “precoce”: i veri e propri sconti sono partiti alla mezzanotte di oggi, 20 novembre, e proseguiranno per tutta la settimana prossima, coinvolgendo lo stesso venerdì nero (28 novembre) e arrivando fino al 1° dicembre 2025 con il Cyber Monday, giornata tradizionalmente dedicata agli sconti sulla tecnologia.
Le offerte dell’iniziativa Amazon sono tantissime e toccano praticamente ogni categoria a disposizione sul sito, e proprio per questo potrebbe essere difficile andare a scovare le proposte più interessanti. Per aiutarvi, stiamo per mostrarvi una selezione di offerte tra le più intriganti di questa Settimana del Black Friday Amazon. Vi ricordiamo che, contrariamente al Prime Day e alla Festa delle Offerte Prime, durante il Black Friday non serve per forza essere iscritti ad Amazon Prime per usufruire degli sconti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
Ecco dunque una selezione di promozioni da non perdere in queste ore:
-
-23%
ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico
-
-40%
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky
-
-21%
ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 16600 Pa, Tecnologia BLAST, Autopulizia Istantanea OZMO ROLLER, Sistema Triple Lift, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda, Nero
-
-31%
DREAME H15 Mix Aspirapolvere Lavapavimenti 7-In-1, Braccio Robotico IA, Pulizia Bordi su 3 Lati, Aspirazione 23.000 Pa, Dosaggio Intelligente, 0 Grovigli, Lavaggio Spazzola a 100 °C
-
-35%
ECOVACS DEEBOT T80 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18.000 Pa, Spazzola OZMO ROLLER, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda a 40-75 °C, Asciugatura ad Aria Calda, Nero
-
-31%
DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 19.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 75°C, Diverse Spazzole e Moci Flessibili, Svuotamento Automatico
-
-49%
NARWAL Freo Z10 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Sistema Anti-Groviglio, 15.000Pa, Lavaggio 75°C, Asciugatura, Sollevamento Auto, Autosvuotamento, Evita Ostacoli, per Peli Animali
-
-56%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente, Nero
-
-33%
NARWAL Freo X10 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 11000Pa, Doppio Sistema Anti-Groviglio, Mop più Grande,Autopulizia e Asciugatura, Navigazione LiDAR, Pulizia angoli,per Tappeti e Peli di Animali
-
-42%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Nero
-
-50%
eufy robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura Omni C20 con stazione tutto in uno, svuotamento auto, lavaggio e asciugatura auto, 8,5 cm, design ultra piatto, 7.000 Pa, potente aspirapolvere
-
-34%
DREAME H12 Pro FlexReach Aspirapolvere Lavapavimenti, Design Piatto a 180°, 5 Min di Asciugatura, Aspirazione da 18.000 Pa, Pulizia a caldo a 90 °C, 50 Min di pulizia continua
-
-33%
roborock F25 GT Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia Completa 20 kPa, Autopulizia ad Alta Temperatura fino a 90 °C, Inclinazione 180°, Pulizia a Doppio Bordo per Pavimenti
-
-25%
Laifen P3 Pro Rasoio Elettrico, Regolabarba Uomo con Motori ad Alta Velocità Proprietari, 2 Da 12.000 Tagli/Min, Durata Della Batteria Di 100 Minuti, Impermeabilità IPX7, Ideale per Viaggia
-
-23%
Laifen Mini asciugacapelli, asciugacapelli agli ioni negativi con motore brushless da 110.000 giri/min, asciugatura rapida, asciugacapelli silenzioso ad alta velocità (verde)
-
-26%
eufy Security IndoorCam E220 telecamera wifi interno, 2K Pan & Tilt, Videosorveglianza con AI per Riconoscimento Persone/Animali, Assistenza Vocale, Visione Notturna, MicroSD non Inclusa
Questa era dunque una selezione di offerte Amazon del Black Friday 2025. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati più in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Settimana del Black Friday Amazon potete seguire il link qui sotto.