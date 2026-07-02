Chi cerca uno slow juicer davvero capace, senza compromessi tra qualità e convenienza, ha finalmente un’ottima ragione per agire. AIRMSEN Estrattore di Succo a Freddo KS-218T-EU è sceso a un prezzo ai minimi storici su Amazon, con uno sconto che supera il 32% rispetto al prezzo di listino. Un’occasione rara per un estrattore di fascia medio-alta, che normalmente difficilmente si trova a queste cifre. Vediamo nel dettaglio cosa rende questo slow juicer una scelta vincente.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google

AIRMSEN KS-218T-EU: imboccatura xxl, spirale 7+1 e succo senza sprechi

AIRMSEN KS-218T-EU è uno slow juicer a singolo albero masticatore che si distingue subito per una caratteristica difficile da ignorare: l’imboccatura extra large da 147 mm. Questo significa poter inserire frutta e verdura intera, senza perdere tempo a tagliarla in pezzi. Per chi prepara estratti ogni mattina, o in grandi quantità per tutta la famiglia, è un risparmio concreto di minuti preziosi.

Il cuore del prodotto è il motore da 300W abbinato a una velocità di soli 55 RPM, una combinazione che definisce il concetto stesso di estrazione a freddo. Lenta, delicata, efficace. La tecnologia proprietaria a spirale 7+1 stadi migliorata aumenta la resa del succo del 20% rispetto ai modelli tradizionali, con un residuo più secco e un succo più concentrato e nutriente. Risultato? Meno spreco e più vetro pieno ad ogni estrazione.

Un elemento davvero distintivo di questo estrattore è il design senza filtro a rete: i denti di macinazione compound ultra fini da appena 0,1 mm separano il succo dalla polpa con una precisione notevole, senza richiedere la pulizia di reti o filtri tradizionali. Meno pezzi, meno tempo sul lavandino.

Le specifiche più rilevanti in sintesi:

Imboccatura : 147 mm extra large

: 147 mm extra large Capacità contenitore : 2,1 L

: 2,1 L Potenza motore : 300W

: 300W Velocità rotazione : 55 RPM (slow juicer)

: 55 RPM (slow juicer) Spirale : tecnologia 7+1 stadi migliorata

: tecnologia 7+1 stadi migliorata Denti di macinazione : 0,1 mm ultra fini (senza filtro a rete)

: 0,1 mm ultra fini (senza filtro a rete) Uscita succo : 4,7 cm inclinata a 10° con flap regolabile

: 4,7 cm inclinata a 10° con flap regolabile Preservazione nutrienti : oltre il 90% grazie all’estrazione a freddo

: oltre il grazie all’estrazione a freddo Materiali : privo di BPA , sicuri per uso alimentare

: privo di , sicuri per uso alimentare Colore: Nero

Vale la pena sottolineare la garanzia offerta da AIRMSEN: 2 anni di garanzia, 30 giorni di prova e supporto tecnico a vita, con assistenza clienti disponibile 24/7. Un livello di tutela post-acquisto che non si vede spesso in questa fascia.

Prezzo ai minimi: l’offerta Amazon da non lasciarsi sfuggire

Su Amazon.it (ASIN: B0GWKTZWFG), AIRMSEN KS-218T-EU è disponibile con disponibilità immediata a un prezzo che non si era mai visto prima per questo modello.

Prezzo originale : 139,99€

: Prezzo scontato : 94,30€

: Risparmio : 45,69€

: Sconto: 32%

Si tratta del minimo storico registrato per questo prodotto: il prezzo non era mai sceso così in basso. La disponibilità è soggetta a variazioni, quindi vale la pena non aspettare troppo.

Per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia e l’elettrodomestico, iscrivetevi al canale PrezziTech. Per non perdervi invece errori di prezzo o sconti clamorosi su qualsiasi categoria di prodotto, ErroriBomba è il canale giusto da tenere sempre d’occhio.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google