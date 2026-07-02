Chi cerca uno slow juicer davvero capace, senza compromessi tra qualità e convenienza, ha finalmente un’ottima ragione per agire. AIRMSEN Estrattore di Succo a Freddo KS-218T-EU è sceso a un prezzo ai minimi storici su Amazon, con uno sconto che supera il 32% rispetto al prezzo di listino. Un’occasione rara per un estrattore di fascia medio-alta, che normalmente difficilmente si trova a queste cifre. Vediamo nel dettaglio cosa rende questo slow juicer una scelta vincente.
Indice:
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AIRMSEN KS-218T-EU: imboccatura xxl, spirale 7+1 e succo senza sprechi
AIRMSEN KS-218T-EU è uno slow juicer a singolo albero masticatore che si distingue subito per una caratteristica difficile da ignorare: l’imboccatura extra large da 147 mm. Questo significa poter inserire frutta e verdura intera, senza perdere tempo a tagliarla in pezzi. Per chi prepara estratti ogni mattina, o in grandi quantità per tutta la famiglia, è un risparmio concreto di minuti preziosi.
Il cuore del prodotto è il motore da 300W abbinato a una velocità di soli 55 RPM, una combinazione che definisce il concetto stesso di estrazione a freddo. Lenta, delicata, efficace. La tecnologia proprietaria a spirale 7+1 stadi migliorata aumenta la resa del succo del 20% rispetto ai modelli tradizionali, con un residuo più secco e un succo più concentrato e nutriente. Risultato? Meno spreco e più vetro pieno ad ogni estrazione.
Un elemento davvero distintivo di questo estrattore è il design senza filtro a rete: i denti di macinazione compound ultra fini da appena 0,1 mm separano il succo dalla polpa con una precisione notevole, senza richiedere la pulizia di reti o filtri tradizionali. Meno pezzi, meno tempo sul lavandino.
Le specifiche più rilevanti in sintesi:
- Imboccatura: 147 mm extra large
- Capacità contenitore: 2,1 L
- Potenza motore: 300W
- Velocità rotazione: 55 RPM (slow juicer)
- Spirale: tecnologia 7+1 stadi migliorata
- Denti di macinazione: 0,1 mm ultra fini (senza filtro a rete)
- Uscita succo: 4,7 cm inclinata a 10° con flap regolabile
- Preservazione nutrienti: oltre il 90% grazie all’estrazione a freddo
- Materiali: privo di BPA, sicuri per uso alimentare
- Colore: Nero
Vale la pena sottolineare la garanzia offerta da AIRMSEN: 2 anni di garanzia, 30 giorni di prova e supporto tecnico a vita, con assistenza clienti disponibile 24/7. Un livello di tutela post-acquisto che non si vede spesso in questa fascia.
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Prezzo ai minimi: l’offerta Amazon da non lasciarsi sfuggire
Su Amazon.it (ASIN: B0GWKTZWFG), AIRMSEN KS-218T-EU è disponibile con disponibilità immediata a un prezzo che non si era mai visto prima per questo modello.
- Prezzo originale:
139,99€
- Prezzo scontato: 94,30€
- Risparmio: 45,69€
- Sconto: 32%
Si tratta del minimo storico registrato per questo prodotto: il prezzo non era mai sceso così in basso. La disponibilità è soggetta a variazioni, quindi vale la pena non aspettare troppo.
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