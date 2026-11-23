Chi gioca a tennis e a padel con la stessa macchina ora può cambiare sport direttamente dal telefono. Acemate ha aggiunto il supporto al padel ai robot S10 e S10 Pro senza toccare l’hardware: la novità arriva tutta attraverso l’app.

L’azienda stessa riassume il senso dell’aggiornamento con una formula breve: chi possiede già uno dei due robot non deve comprare una macchina diversa né aggiungere componenti, gli serve soltanto l’ultima versione dell’app.

“One robot, two sports.”

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Come si passa dal tennis al padel

La funzione si trova nel profilo del campo. Nell’app compare la voce Standard Padel Court: selezionandola, il robot riceve le dimensioni corrette, 20 x 10 metri, insieme ai riferimenti per la linea di servizio e per la rete. Ci sono anche i valori dell’altezza dei pali, della rete al centro e dei margini di sicurezza attorno al campo. In questo modo la calibrazione del tennis non viene forzata in uno spazio più piccolo: la macchina sa da subito su che tipo di superficie si trova.

La novità arriva con la versione 2.4.0 dell’app ACEMATE, che secondo l’azienda include anche altre funzioni. L’AI Coach combina l’analisi dei movimenti ripresa dalla fotocamera dello smartphone con i dati dei tiri del robot e dà indicazioni vocali in tempo reale attraverso auricolari Bluetooth. La generazione automatica degli highlight trasforma invece i video dell’allenamento in clip arricchite con i dati dei colpi.

Le telecamere dei due modelli continuano a riconoscere il campo, seguire il giocatore e tracciare la direzione dei colpi. Cambiare profilo significa semplicemente dare a quell’hardware un’altra superficie su cui operare.

Perché il padel si addice a questo robot

Rispetto a una normale macchina lanciapalline cambia il movimento. Acemate non resta fermo in un punto a sparare palline sempre dallo stesso angolo: si sposta sul campo, segue le risposte del giocatore e modifica il lancio successivo mentre lo scambio prende forma. Questo comportamento avvicina l’allenamento a uno scambio reale, soprattutto quando si alternano velocità, effetto e posizione. Un campo da padel, più raccolto, non dovrebbe creare problemi a questo tipo di spostamenti.

Restano le cinque modalità di allenamento dei due robot: Rally, Drill, Serve, Ball Machine e Battle. Sull’S10 Pro il sistema ACE+ SHOT arriva a una velocità di palla fino a 120 km/h e a una copertura orizzontale del lancio di 180 gradi, pensata per chi vuole spingere la macchina al massimo.

Acemate fa capo a OneRobotics, azienda di robotica con sede a Shenzhen, e il padel è lo sport di racchetta che cresce più rapidamente, con un’espansione che riguarda Europa, Medio Oriente e Stati Uniti. Adattare alle dimensioni del campo da padel i modelli di visione artificiale già esistenti ha ampliato il bacino di utenti potenziali senza ridisegnare la macchina.

Quanto costano durante il Black Friday

L’arrivo della funzione coincide con la promozione di Black Friday. In Italia l’S10 costa 1.799 euro, ottocento in meno rispetto al listino, mentre l’S10 Pro costa 2.499 euro, cinquecento sotto il prezzo pieno. L’offerta resta valida fino al 30 novembre e i primi cento ordini dell’S10 ricevono in omaggio una batteria supplementare da 99 euro.

Le spedizioni europee dell’S10 Pro, presentato all’IFA 2026, dovrebbero partire a fine novembre.

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